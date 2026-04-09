ณัฐพงษ์ย้ำ 44 สส. ไม่หวั่นไหว พร้อมอภิปรายนโยบายรัฐบาล แม้มีคดีความ

หัวหน้าพรรคประชาชนยืนยัน สส. 44 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ในการอภิปรายนโยบายรัฐบาล แม้เผชิญกับคดีความที่อาจนำไปสู่การหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยคาดการณ์ว่าคำสั่งศาลจะออกมาหลังเทศกาลสงกรานต์
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้า พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแถลง นโยบายรัฐบาล ต่อรัฐสภา โดยเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามการ อภิปราย อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันนี้ และต่อเนื่องไปจนถึง 23.00 น.
ของวันพรุ่งนี้ (10 เมษายน 2569) พรรคประชาชนได้เตรียมผู้ที่จะขึ้นอภิปรายไว้จำนวน 20 คน โดยจะเน้นประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ได้เตรียมการไว้อย่างครอบคลุม นายณัฐพงษ์เชื่อมั่นว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมีความเข้มข้นและไม่ซ้ำซ้อน โดยเฉพาะประเด็นฝุ่น PM2.5 และวิกฤตพลังงาน ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่พรรคได้เตรียมความพร้อมไว้เช่นกัน\นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงการทำงานร่วมกันของฝ่ายค้าน โดยระบุว่าการทำงานตามปกติจะมีการแบ่งสรรเวลาในการอภิปราย ซึ่งแต่ละพรรคจะเตรียมเนื้อหาของตนเอง และไม่ได้มีการหารือในรายละเอียดเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กฎหมายกำหนดให้สามารถยื่นญัตติได้เพียงครั้งเดียวต่อสมัยประชุม สำหรับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตรียมนำเอกสารสำนวนคดี 44 สส. จากกรณีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ยื่นต่อศาลฎีกาในวันนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ สส. นายณัฐพงษ์กล่าวว่า กระบวนการตามปกติที่ทราบ หากไม่มีการเร่งรัด คำสั่งศาลน่าจะออกมาหลังเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า สส. ทั้งหมดจะไม่เสียสมาธิในการอภิปราย และพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แต่ก็จะไม่ประมาท หากมีปัจจัยที่เร่งรัดกระบวนการ และเน้นย้ำว่าคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนอย่างใกล้ชิด\เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกภายในพรรคประชาชน เกี่ยวกับกรณีที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. เคยกล่าวว่าการอภิปรายวันนี้อาจเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้าย นายณัฐพงษ์เปิดเผยว่า ได้มีการพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับนายเท่าพิภพ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กทม. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ โดยยืนยันว่า สส. ทั้ง 44 คนที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่มีใครท้อถอย ทุกคนพร้อมทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งระบุว่าหากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่คาดฝันขึ้น พวกเขาก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนการเมืองเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป ส่วนประเด็นเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของ สส. หรือการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรค นายณัฐพงษ์กล่าวว่า การประชุมใหญ่ของพรรคจะเป็นไปตามข้อบังคับ ที่ต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง และเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ครบกำหนดพอดี ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การประชุมใหญ่ก็ต้องจัดขึ้นภายในสิ้นเดือนเมษายนอยู่แล้
ณัฐพงษ์ พรรคประชาชน อภิปราย นโยบายรัฐบาล สส. มาตรา 112 คดีความ ศาลฎีกา สงกรานต์ PM2.5 พลังงาน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คุณยายวัย 90 ปี พิการตาบอด เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัด: อุทาหรณ์เตือนใจคุณยายวัย 90 ปี ผู้พิการทางสายตา เสียชีวิตในบ้านพักที่บุรีรัมย์ หลังบ่นกับลูกสาวว่าร้อนมาก อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 44 องศาเซลเซียส เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ใส่ใจสุขภาพในช่วงอากาศร้อน
Read more »
เลขาฯ ป.ป.ช. ยันยื่นคำร้องคดี 44 สส. ต่อศาลฎีกา 9 เม.ย.นี้ ไม่เกี่ยวการเมืองนายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งคำร้องต่อศาลฎีกาเอาผิดคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล
Read more »
วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลอนุทิน: เรื่องเก่าเล่าใหม่ 95%วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่จะแถลงต่อรัฐสภา พบว่าเป็นนโยบายเก่าถึง 95% เน้นเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม แต่ขาดรายละเอียดวิธีการและไทม์ไลน์ที่ชัดเจน มีเพียง 3 นโยบายใหม่ ได้แก่ การพัฒนาระบบทหารอาสา, การยกเลิก MOU 44 กับกัมพูชา
Read more »
ป.ป.ช.เตรียมส่งคำร้องคดี 44 สส.แก้112 ให้ศาลฎีกาพรุ่งนี้ป.ป.ช. เตรียมส่งคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล แก้ ม.112 ให้ศาลฎีกา 9 เม.ย.นี้ วันเดียวกับแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา พร้อมกางขั้นตอน หากศาลรับคำร้องฟันจริยธรรม
Read more »
เลขาฯ ปปช. ส่งฟ้อง 44 อดีต สส.ก้าวไกล พรุ่งนี้ จัดคำฟ้องครบ 56 ชุดปปช. เตรียมส่งฟ้อง 44 อดีต สส.ก้าวไกล พรุ่งนี้ หลังจัดคำฟ้องครบ
Read more »
ณัฐพงษ์ยันพรรคประชาชนไม่เสียสมาธิชำแหละนโยบายรัฐบาลแม้ปปช.ฟ้อง44สส.ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำพรรคประชาชนยันสมาชิกพร้อมชำแหละนโยบายรัฐบาลในสภาวันนี้เต็มที่ แม้ป.ป.ช.จ่อส่งฟ้องคดี 44 สส. ต่อศาลฎีกาแต่ยืนยันไม่หวั่นไหว
Read more »