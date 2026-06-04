ณัฐพงษ์ เสนอตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบเงินกู้ 4 แสนล้าน ชี้พิรุธหลายจุด

สส.พรรคประชาชนเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท ชี้มีพิรุธทั้งในส่วนเยียวยาและเปลี่ยนผ่านพลังงาน
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.
บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน ได้เสนอญัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดเงินกู้ 4 แสนล้านบาท โดยระบุว่ามีข้อพิรุธหลายประการที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังที่ญัตติด่วนของตนถูกวินิจฉัยว่าไม่ใช่ญัตติด่วน ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ ทั้งที่เห็นพิรุธและเหตุผิดปกติหลายอย่างแล้ว อาทิ การนำเงินไปโปะกองทุนประชารัฐสวัสดิการโดยไม่จำเป็น และการอ้างแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ไม่ชัดเจน นายณัฐพงษ์ชี้ว่าตามมาตรา 7 และ 8 ของ พ.
ร. ก.
เงินกู้ฉบับนี้ เป็นการให้อำนาจฝ่ายบริหารในการดำเนินโครงการเอง อนุมัติเอง และใช้เงินเอง โดยไม่ต้องผ่านสภา เพียงรายงานภายหลัง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจพิเศษที่ควรจำกัดขอบเขตให้แคบที่สุดเท่าที่จำเป็น หากทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าพระราชกำหนดนี้คือช่องทางอำนาจพิเศษของรัฐบาล ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่าการใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ แผนงานแรกคือเงินเยียวยา 2 แสนล้านบาท นายณัฐพงษ์ยกตัวอย่างเงิน 18,800 ล้านบาทที่รัฐบาลนำไปโปะกองทุนประชารัฐสวัสดิการ โดยระบุว่าเป็นข้อพิรุธเพราะกองทุนนี้มีงบประมาณประจำปีอยู่แล้ว แต่กลับขาดทุกปี รัฐบาลมีวิธีจัดสรรให้เพียงพอแต่ไม่ทำ กลับเลือกใช้เงินกู้จาก พ.
ร. ก.
มาเติม ซึ่งเป็นการลักไก่และไม่โปร่งใส แผนงานที่สองคือวงเงิน 2 แสนล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน นายณัฐพงษ์มั่นใจว่ามีพิรุธ 100% เพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการคือไฟฟ้าที่ถูก สะอาด และเป็นธรรม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดเสรีพลังงานและเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดควบคู่กันไป แต่ พ. ร.
ก.
ฉบับนี้กลับไม่ตอบโจทย์ดังกล่าว นายณัฐพงษ์เสนอแนวทางที่ถูกต้องคือการลงทุนระยะยาว 12 ปี แบ่งเป็น 3 เฟส ใช้งบรวม 4 แสนล้านบาท โดยไม่ต้องกู้เงินสักบาท ผ่านกลไกต่างๆ เช่น On-Bill Financing สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop, กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโซลาร์ภาคการเกษตร, การดึงเอกชนร่วมลงทุนผ่าน ESCO, การลงทุนในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เอกชนแข่งขันกันเอง, การลงทุนในระบบสายส่งผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, และการให้สัมปทานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแก่เอกชน ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องลงทุนเอง นายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลอ้างวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อออก พ.
ร. ก.
เงินกู้ โดยใช้ช่องทางพิเศษที่สภาไม่ต้องอนุมัติโครงการ เปิดประมูลแบบล็อกสเปก เสี่ยงต่อการทุจริต เช่นกรณี AI-TH Passport ที่เครือข่ายใกล้ชิดรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินได้รับงานประมูล เขาจึงกังวลว่าผู้รับเหมาที่ได้เค้กก้อนโตอาจจ่ายเงินทอนกลับไปยังนักการเมืองบางกลุ่มหรือพรรคการเมืองในระบอบสีน้ำเงิน ทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส โดยการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา นายณัฐพงษ์ท้าทายให้รัฐบาลเปิดเผยแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่าจำเป็นต้องกู้เงินจริงหรือไม่ หากไม่สามารถอธิบายได้ ก็เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง การตั้งกรรมาธิการจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.
ร. ก. เงินกู้มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริ
เงินกู้ 4 แสนล้าน คณะกรรมาธิการวิสามัญ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พ.ร.ก.เงินกู้ พิรุธ