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Economy

ณัฐพงษ์ประณามความรุนแรง Bright Future ปัญหาค่าใช้จ่ายศูนย์ CI เกินจริง

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ณัฐพงษ์ประณามความรุนแรง Bright Future ปัญหาค่าใช้จ่ายศูนย์ CI เกินจริง
ณัฐพงษ์ · กลุ่ม Bright Future · ศูนย์ CI
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ณัฐพงษ์ประณามความรุนแรงต่อกลุ่ม Bright Future และกลุ่มนายจ้างชี้ปัญหาค่าใช้จ่ายศูนย์ CI เพิ่มสูงผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ 2 ล้านคน

ณัฐพงษ์ ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการประณามพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายแกนนำของ กลุ่ม Bright Future ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติ โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่รุนแรงและไม่สามารถยอมรับได้ในสังคมที่ปกครองด้วยหลักนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในประเด็นสิทธิ์ของแรงงาน

ณัฐพงษ์ประณามการใช้ความรุนแรงต่อแกนนำ

เหตุการณ์ปะทะและใช้ความรุนแรงต่อแกนนำกลุ่ม Bright Future ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนแรงงานข้ามชาติบริเวณหน้าอาคารองค์การสหประชาชาติ นับเป็นประเด็นที่ส่งเสียงสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อมาตรการภาครัฐอย่างกว้างขวาง การกระทำในรูปแบบนี้ถูกมองว่าทำลายภาพลักษณ์ของความสงบสุขและกระบวนการเจรจาที่ควรเกิดขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายสากล

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กลุ่มผู้สนับสนุนแรงงานมองว่าการใช้กำลังไม่ใช่ทางออกของปัญหา แต่กลับเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากให้กับผู้คนที่กำลังพยายามเรียกร้องสิทธิ์พื้นฐานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งต้องการการแก้ปัญหาผ่านการเจรจาและนโยบายที่ถูกต้องมากกว่า

ค่าใช้จ่ายศูนย์ CI สูงผิดปกติสร้างภาระ

ด้าน Nillubol Phongsom หรือตัวแทนกลุ่มนายจ้างสีขาว ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานผ่านศูนย์ CI โดยชี้แจงว่าปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ผิดปกติอย่างมากและไม่สมเหตุสมผลกับบริการที่ได้รับ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการและแรงงานที่ต้องเผชิญกับค่าผ่านประตูที่สูงลิ่ว

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ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนคือ ค่าดำเนินการสำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวซึ่งเคยอยู่ที่ราคา 310 บาท ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 710 บาท และในบางกรณีพุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับ 2,670 บาท โดยที่ไม่มีหน่วยงานใดให้คำอธิบายหรือชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสต่อสาธารณะ

กลุ่มนายจ้างที่ตั้งข้อสังเกตชี้ว่าอาจมีการนำค่าธรรมเนียมภาษีของประเทศเมียนมาเข้ามารวมอยู่ในค่าบริการดังกล่าวด้วย ซึ่งสร้างความสับสนและภาระซ้ำซ้อนให้กับแรงงาน เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับภาระภาษีในประเทศไทยอยู่แล้ว การเรียกเก็บซ้ำซ้อนจึงถือเป็นปัญหาที่ขัดต่อหลักความเป็นธรรม

ปัญหาเรียกเก็บเงินลับและระบบโอนเงิน

นอกจากค่าบริการมาตรฐานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว กลุ่มนายจ้างยังได้รับคำร้องเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกเก็บเงินลักษณะส่วยหรือที่เรียกกันว่า ค่าคิวผี จากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่บริเวณหน้าศูนย์ CI ซึ่งเรียกเก็บเงินในจำนวนระหว่าง 1,350 ถึง 1,500 บาท โดยไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานทางกฎหมายรองรับ

ปัญหายังลุกลามไปถึงการบังคับให้แรงงานต้องโอนเงินกลับประเทศเมียนมาผ่านระบบ True Money ในจำนวนที่สูงถึง 6,000 บาท ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขั้นตอนเอกสารอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นการกีดกันทางธุรกิจที่สร้างอุปสรรคอย่างมากต่อกระบวนการทำเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย

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หากปัญหาราคาที่ฟุ่มเฟือยและพฤติกรรมเรียกเงินใต้โต๊ะเหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อแรงงานข้ามชาติเกือบ 2 ล้านคน who กำลังเตรียมทำเอกสารและต่ออายุหนังสือเดินทาง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

วิกฤตดังกล่าวอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานรุนแรงสำหรับกิจการในประเทศไทย เนื่องจากแรงงานจำนวนมากอาจยอมแพ้ต่อกระบวนการ бюрократic ที่ซับซ้อนและแพงเกินเหตุ ซึ่งสุดท้ายแล้วความเสียหายนี้จะตกไปอยู่กับผู้ประกอบการไทยที่ขาดแคลนกำลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

ณัฐพงษ์ กลุ่ม Bright Future ศูนย์ CI แรงงานข้ามชาติ NILUBOL

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น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาประณามเหตุการณ์ที่กลุ่มบุคคลรุมทำร้ายร่างกาย นายวีระ แสงทอง แกนนำกลุ่มแรงงานข้ามชาติ Bright Future ขณะจัดกิจกรรมเรียกร้องให้ยกเลิกศูนย์พิษณุชาติแรงงานเมียนมา บริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติ (UN) โดยชี้ว่าความแตกต่างทางความคิดไม่ใช่ข้ออ้างในการใช้ความรุนแรง พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน สืบหาตัวผู้กระทำผิด และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติเพราะสถานะ สัญชาติ หรือจุดยืนทางการเมือง

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