ณัฐพงษ์ ยื่นประกันตัวไอซ์รักชนกสู้ฎีกา ศาลอุทธรณ์จำ3ปีไม่รอลงอาญา
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ยื่นคำร้องขอประกันตัว ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน หลังศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา คดีมาตรา 112 และพ.ร.บ.คอมฯ พร้อมรอผลบ่ายวันนี้
นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แถลงข่าวเมื่อเช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ว่ากำลังยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวให้แก่ นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือที่เรียกขานกันว่า ไอซ์ รักชนก ส.ส. บัญชีรายชื่อ ของ พรรคประชาชน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษาจำคุกผู้ต้องหาคดีสำคัญ 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งสร้างความกังวลและความสนใจอย่างสูงในวงการการเมืองและสังคมไทยเวลานี้
ขั้นตอนขอประกันตัวสู้คดีฎีกา
ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้ในคดีของ น.ส. รักชนก โดยตัดสินจำคุกเป็นเวลา 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ โดยยกฟ้องในกรรมอื่นอีก 1 กรรม ผลคำพิพากษานี้ทำให้นายณัฐพงษ์ ต้องรีบดำเนินการด้านกฎหมายโดยด่วนAlso readแก้มาตรา 112 จุดเปลี่ยน-จุดตาย พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาล
ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนและทีมงานกำลังเร่งดำเนินการยื่นขอฎีกาและยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้ผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีในชั้นฎีกาได้อย่างเต็มที่ นายณัฐพงษ์ระบุว่า สิทธิในการประกันตัวเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ น.ส. รักชนก สามารถปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ได้อย่างไม่ติดขัดระหว่างรอผลศาลฎีกา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงบ่ายวันนี้
บทบาทชัยธวัชและทีมสนับสนุน
ในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับนายประกันและหลักทรัพย์ที่ใช้ในการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว เบื้องต้นทราบว่า นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นผู้ดำเนินการยื่นประกันต่อศาล อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และขั้นตอนอื่นๆ ยังต้องรอความชัดเจนตามกระบวนการในบ่ายวันนี้
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า หลังจากคำพิพากษาออกมาเมื่อช่วงเช้า พรรคประชาชนและทีมงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเขาเองพร้อมด้วยทีมงานและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะอยู่ให้กำลังใจ น.ส. รักชนก จนกว่าจะทราบผลการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงบ่ายนี้ เพื่อแสดงออกถึงความ solidarity และสนับสนุนด้านกฎหมายอย่างเต็มที่
ผลกระทบและทิศทางทางการเมือง
กรณีดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการทำหน้าที่ของ ส.ส. บัญชีรายชื่อรายหนึ่ง ซึ่งเป็นที่จับตามองจากประชาชนและนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม การจำคุกโดยไม่รอลงอาญาถือเป็นมาตรการที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองและภาพรวมของพรรคประชาชนในระยะยาว
ทางด้านพรรคประชาชนกำลังรอผลการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในช่วงบ่ายนี้ และยังไม่เปิดเผยแผนรับมือหากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวหรือมีคำสั่งในลักษณะอื่นใด ซึ่งนับเป็นความท้าทายสำคัญที่พรรคต้องเผชิญในขณะนี้
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