ณัฐพงษ์ยันไม่ขอโทษปมระบอบสีน้ำเงิน ชี้เป็นความจริงทางโครงสร้าง พร้อมสู้คดีเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
📆5/27/2026 11:55 AM
📰ThaiPBS
หัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันไม่ขอโทษกรณีกล่าวถึงระบอบสีน้ำเงิน โดยระบุว่าเป็นข้อเท็จจริงเรื่องการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ พร้อมเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ในฐานะหัวหน้า พรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์เรื่อง ระบอบสีน้ำเงิน ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทาง การเมือง หลังจากที่นายภราดร ปริศนานันทกุล จากพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาตอบโต้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงการสร้างวาทกรรมที่นำไปสู่ความแตกแยก โดยนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าเขาจะไม่ขอโทษในสิ่งที่ได้พูดออกไป เนื่องจากเขามองว่าสิ่งที่เขาสื่อสารนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่ล้มเหลวและการที่กลุ่มอำนาจเพียงไม่กี่กลุ่มสามารถเข้ามาควบคุมกลไกสำคัญของรัฐได้ ทั้งในมิติทาง การเมือง และทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดสภาวะการกินรวบประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งความพยายามในการสื่อสารเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตื่นตัวและมองเห็นภาพรวมของโครงสร้างอำนาจที่แท้จริง เขายังได้ขยายความถึงปัญหาของ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ที่มีช่องโหว่มากมาย โดยเฉพาะที่มาของสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.

ที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่ามีความไม่โปร่งใสในกระบวนการได้มา แต่กลับพบว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกลับไม่มีความชัดเจนในการดำเนินคดีหรือจัดการกับปัญหานี้อย่างเด็ดขาด การที่เขาพยายามนำเสนอเรื่องระบอบสีน้ำเงินจึงไม่ใช่การโจมตีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการเปิดเผยให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่กล่าวอ้าง แต่เป็นระบอบที่มีการผูกขาดอำนาจโดยกลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงิน ซึ่งส่งผลให้ดัชนีการคอร์รัปชันของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูง และภาคธุรกิจเอกชนต้องเผชิญกับภาระในการจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว ในส่วนของการแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศ นายณัฐพงษ์เน้นย้ำว่าทางออกที่แท้จริงของประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่การจัดการเลือกตั้งทั่วไป แต่คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง โดยเขาเสนอว่าต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.

ส. ร.

ที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่ให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่มีการผูกขาดอำนาจตรวจสอบ หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกมามีความเป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับประชาชน พรรคประชาชนก็พร้อมจะรณรงค์ให้ประชาชนลงมติผ่านประชามติ แต่หากร่างดังกล่าวมีความขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริง เขาก็พร้อมที่จะนำประชาชนออกมารณรงค์ให้ไม่ผ่านประชามติเช่นกัน เพื่อให้ได้กติกาที่ยุติธรรมและเป็นสากลที่สุดสำหรับคนไทยทุกคน สำหรับการตอบโต้ของนายภราดรที่ระบุว่าพรรคน้ำเงินเติบโตได้เพราะบุญคุณของพรรคส้มนั้น นายณัฐพงษ์มองว่าเป็นเพียงการใช้คำพูดทิ่มแทงกันตามปกติของการแข่งขันทางการเมือง ซึ่งเขาเลือกที่จะไม่โต้ตอบด้วยวิธีเดียวกัน แต่ต้องการให้สังคมหันมาพิจารณาว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศมีความสำคัญมากกว่าการปะทะกันทางวาทกรรม นอกจากนี้ เขายังแสดงความมั่นใจและไม่หวั่นเกรงต่อการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยยืนยันว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางการเมืองและกติกาของรัฐที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือประชาชนธรรมดา หากมาตรฐานการฟ้องปิดปากถูกนำมาใช้กับเขา ก็ควรจะถูกนำมาใช้กับทุกคนที่เห็นต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบอบที่พยายามปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น สุดท้าย นายณัฐพงษ์ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงเรื่องระบอบสีน้ำเงินเข้ากับการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร โดยมองว่าปัจจัยในการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศ แต่เขายังคงมีความเชื่อมั่นในทีมงานและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคว่าจะสามารถนำเสนอทางออกและแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองได้ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นตัวตั้งเหนือกว่าประโยชน์ของพรรคการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่พรรคประชาชนพยายามผลักดันมาโดยตลอดเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเมืองไทยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดโยงกับเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรการผูกขาดอำนา

