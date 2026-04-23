ณัฐพงษ์ ยัน 10 สส. ไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ วอนพิจารณามาตรฐานจริยธรรม ป.ป.ช.

📆4/23/2026 1:21 PM
📰PostToday
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.พรรคประชาชน ยืนยันตนเองและเพื่อน สส. อีก 9 คน จะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แม้จะเผชิญคดีความ พร้อมเรียกร้องให้พิจารณามาตรฐานจริยธรรมของ ป.ป.ช. และเชื่อว่าการถูกกระทำเป็นเพราะต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง

นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างชัดเจนถึงกรณีที่ตนเองและ สส.

อีก 9 คน อาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันเนื่องมาจากคดีความที่เกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา 112 โดยยืนยันว่าตนเองและเพื่อน สส. จะไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้แทนราษฎร และขอให้พิจารณามาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.

ป. ช.

อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งจะต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจที่มาจากเสียงของประชาชน นายณัฐพงษ์ได้ย้อนถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางทางการเมืองร่วมกับกลุ่มอนาคตใหม่ โดยเน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนธรรมดาที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ว่าอยู่ที่ใดในประเทศก็ตาม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ตลอดเส้นทางการเมืองที่ผ่านมา พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถูกฟ้องหมิ่นประมาท การถูกยุบพรรค การถูกตัดสิทธิ์ และการถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆ แต่พวกเขายังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลักนิติรัฐและนิติธรรมที่ประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา 112 นั้น เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน เพื่อถกเถียงและหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างมีวุฒิภาวะ พวกเขาไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะล้มล้างหรือทำลายประเทศชาติอย่างที่ถูกกล่าวหา นายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งคำถามถึงความไม่สมดุลในการพิจารณาคดีระหว่างคดีของตนเองและเพื่อน สส.

ที่มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว กับคดีทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน ซึ่งยังคงค้างอยู่ในมือของ ป. ป. ช. โดยตั้งข้อสงสัยถึงมาตรฐานในการพิจารณาคดีของ ป.

ป. ช.

และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพราะการเสนอร่างกฎหมาย แต่เป็นเพราะพวกเขาเป็นตัวแทนของประชาชนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่ยึดครองประเทศอยู่ พวกเขาจึงถูกต่อสู้กลับโดยไม่สนใจวิธีการและอนาคตของประเทศ นายณัฐพงษ์ย้ำว่าไม่ว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งอย่างไร พวกเขา สส.

ทั้ง 10 คน ควรจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อการปกครองระบอบรัฐสภา และอาจทำให้ สส. คนอื่นๆ เกิดความหวาดกลัวที่จะทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่ออนาคตของประชาธิปไตยไท

