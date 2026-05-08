ณภัทร เสียงสมบุญ ตัดขาดกับแม่หมู พิมพ์ผกา เปิดใจมีแฟนใหม่แล้ว

พระเอกหนุ่ม ณภัทร เสียงสมบุญ ประกาศตัดขาดกับคุณแม่หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ พร้อมเปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดลงหลังจากแถลงข่าวเลิกกับใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ พร้อมประกาศว่าตอนนี้มีแฟนใหม่แล้ว อายุ 30 ปี sold out เป็นที่เรียบร้อย
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เมื่อพระเอกหนุ่ม นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ประกาศตัดขาดกับคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ พร้อมทั้งบอกว่าขอชี้แจงเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้ขอเลือกชีวิตของตัวเอง ตั้งแต่ที่แถลงเลิกกับอดีตแฟนสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ก็ไม่ได้คุยกับคุณแม่อีกเลย ก่อนจะประกาศว่าตอนนี้ตัวเองมีแฟนแล้ว อายุ 30 Sold out แล้วเรียบร้อย ส่วนสาวคนนี้เข้ามาอย่างธรรมชาติ ขอศึกษากันไป ไม่ได้ปิดแต่ก็ขอความเป็นส่วนตัว ไทยรัฐ บันเทิง สรุปดราม่าความสัมพันธ์ระหว่างนาย ณภัทร และคุณแม่ หมู พิมพ์ผกา นาย ณภัทร เป็นลูกชายคนเดียวของ หมู พิมพ์ผกา เมื่อเข้าสู่วงการ บันเทิง ก็มีคุณแม่หมูดูแลในฐานะคุณแม่และผู้จัดการของลูกชายมาตลอด ภาพจำของแฟนๆ คือจะเห็นแม่หมูไปไหนมาไหนกับนายด้วยกันเสมอไม่ว่าจะในช่วงเวลางานหรือใช้ชีวิตส่วนตัว และในช่วงปี 2562-2564 หมูลดงานแสดงลงเพื่อพักผ่อนและดูแลลูก 14 ก.
พ. 2562 นาย ณภัทร มีผลงานภาพยนตร์ Friendzone ระวัง... สิ้นสุดทางเพื่อน โดยเป็นการร่วมงานกับ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ครั้งแรก กลายเป็นคู่จิ้นเคมีดีงาม ทำเอาแฟนๆ แห่ลุ้นให้คบกัน จากนั้น นาย-ใบเฟิร์น กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละคร สร้อยสะบันงา ทางช่อง 3 และออนแอร์ครั้งแรก 24 ม.
ค. 2565 ด้วยความสนิทสนมของทั้งคู่ที่มีเคมีดีงามมากๆ ทำให้กระแสเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันเริ่มมาแรงอีกครั้ง ก.
ย. 2565 นาย-ใบเฟิร์น มีตารางงานใกล้เคียงกันในช่วงที่เดินทางไปที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ทั้งคู่ก็เลยนัดเจอและไปเที่ยวด้วยกัน ก่อนจะโพสต์ภาพโมเมนต์น่ารักๆ ออกมา ทำเอาแฟนๆ ต่างลงเรือเชียร์คู่นี้หนักมาก และยังเป็นทริปที่ทำให้นายเริ่มรู้ใจตัวเอง อยากข้ามเฟรนด์โซนกับใบเฟิร์น 24 พ.
ย. 2565 หมู พิมพ์ผกา โพสต์ภาพย้อนหลังวันคล้ายวันเกิด และมีใบเฟิร์นมาร่วมฉลองวันเกิด พร้อมทั้งเขียนแคปชั่น วันเกิดปีนี้นี้แม่ก็จะหัวเราะเสียงดังหน่อย อิอิ อะอะ ฮ่าฮ่า… หลังจากนั้น 29 พ. ย. 2565 นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า โทรไปหาใบเฟิร์นและสารภาพว่าชอบ แต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดยังไง ในขณะที่ใบเฟิร์นให้สัมภาษณ์เมื่อ 3 ธันวาคม 2565 ว่าพร้อมให้จีบ 9 ม.
ค. 2566 นาย-ใบเฟิร์น ลงภาพคู่ในฐานะแฟนครั้งแรก ซึ่งเป็นภาพในทริปที่ทั้งคู่บินไปพักผ่อนฉลองปีใหม่ด้วยกันในต่างประเทศ ก่อนที่ทั้งคู่จะออกงานคู่ครั้งแรกเมื่อ 8 พ. ค. 2566 พร้อมทั้งบอกว่าให้เรียกแฟนได้แล้ว หลังจากนั้น นาย-ใบเฟิร์น สาดความหวานฉ่ำ มีภาพโมเมนต์ออกมาเรื่อยๆ แต่หลังจากที่ทั้งคู่ไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือน พ.
ค. 2567 ทริปนั้นกลายเป็นทริปสุดท้ายที่ทั้งคู่ไปด้วยกัน ก่อนที่ในเดือน มิ. ย. 2567 จะมีข่าวลือรักร้าว นาย-ใบเฟิร์น ออกมา พร้อมทั้งโยงถึงสาเหตุรักร้าวว่าเป็นดราม่าจากแม่หมู ซึ่งในเวลานั้นโพสต์ข้อความดราม่าในทำนองว่าเหงา ก่อนที่นายจะออกมาเคลียร์ดราม่าเมื่อวันที่ 12 มิ.
ย. 2567 ไว้ว่า ที่แม่โพสต์เหงาเป็นปกติ มีเพื่อนมารับไปกินข้าว ส่วนตนก็ซื้อของมาฝาก และขอร้องว่าอย่าโยง แต่หลังจากนั้น 24 มิ. ย. 2567 นักข่าวไปสอบถามใบเฟิร์นว่าเลิกกันจริงหรือไม่ แต่ใบเฟิร์นไม่ขอให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งยกมือไหว้ลา สุดท้ายความรัก นาย-ใบเฟิร์น สิ้นสุดลง เมื่อนายแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นในวันที่ 4 ก.
ค. 2567 ว่าตอนนี้กลับมาเป็นเพื่อนกันแล้ว ไม่ได้โกรธเกลียดกัน ยืนยันไม่มีมือที่ 3 แต่ในเรื่องของแม่ ต้องโทษตัวเองที่บาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ดีเอง ยกใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุด และไม่เสียดายเวลาที่คบกัน ในขณะที่ใบเฟิร์นเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องลดสถานะเมื่อ 11 ก.
ค. 2567 ว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกัน ยอมรับว่าเสียใจมาก ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ แม้จะเจ็บปวดแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ส่วนจะกลับมาคบกันหรือไม่เป็นเรื่องอนาคต ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่น ขอบคุณทุกกำลังใจ 30 ม.
ค. 2568 นาย ณภัทร ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ย่านพัฒนาการ โดยมีเพื่อนพี่น้องที่สนิทไปร่วมทำบุญและยินดีกับนาย แต่กลับไร้เงาของหมู พิมพ์ผกา มาร่วมงาน หรือแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียล จนทำให้เกิดดราม่า หลายคนสงสัยว่าแม่หมูหายไปไหน ทำไมถึงไม่มาร่วมยินดีในวันสำคัญอีกวันของลูก ซึ่งหลังจากที่มีดราม่าต่างๆ ก็ไม่มีภาพคู่ใดๆ ระหว่างนาย ณภัทร และแม่ออกมาอีกเลย จนกระทั่ง 8 พ.
ค. 2569 นาย ณภัทร ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องความสัมพันธ์กับคุณแม่ว่า ตั้งแต่ที่แถลงข่าวเลิกกับใบเฟิร์นก็ไม่ได้คุย จะเรียกว่าตัดขาดกันไปแล้วก็ได้ ตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ ขอชี้แจงเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากนี้ขอเลือกชีวิตของตัวเอง พร้อมทั้งพูดว่าตอนนี้มีแฟนใหม่แล้ว อายุ 30 ปี sold out เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคนนี้เข้ามาอย่างธรรมชาติ ขอศึกษากันไป ไม่ได้ปิดแต่ก็ขอความเป็นส่วนตัว ในขณะที่อินสตาแกรม @pimpaka ของแม่หมูก็ตั้งเป็นไพรเวต และไม่ได้อัปเดตภาพส่วนตัวตั้งแต่ปลายปี 2567 แล้ว ส่วนไอจี @naphat_nine ก็ไม่ได้อัปเดตภาพกับคุณแม่นานแล้วเช่นกั
