ฐาปณีเผย BJC ยันปี 60 ค้าปลีกเป็นฮีโร่ ลงทุนขยาย 1.4 หมื่นล้านบาท ชู IPO 3 ปี
ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ยืนยัน BJC เตรียมเข้า IPO ภายใน 3 ปีหลังแผนขยายธุรกิจไทย-เวียดนาม ปี 2570 มุ่งลงทุน 1.2-1.4 หมื่นล้านบาท ปรับโมเดลสาขาและไอทีรองรับตลาดค้าปลีกยุคใหม่
ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ยืนยันทิศทางธุรกิจค้าปลีกว่า ในปี 2570 จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสำเร็จขององค์กร โดยเตรียมแผนลงทุนขยายเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและเวียดนามด้วยวงเงินประมาณ 12,000 ถึง 14,000 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า
กลยุทธ์ปิดสาขาขาดทุนและเปิดจุดเติบโตใหม่
แผนการจัดการสินทรัพย์ของ BJC ในปี 2570 จะเปลี่ยนผ่านจากยุคการปิดสาขาครั้งใหญ่แบบฉับพลันในปีก่อนหน้า สู่กระบวนการปิดสาขาตามธรรมชาติจากการหมดอายุสัญญาเช่าที่ไม่คุ้มค่าหรือเจ้าของที่ดินต้องการพัฒนาโครงการอื่นแทน เช่น โครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนด้านสาธารณูปโภคและลดความเสียหายจากสินค้าของสดเน่าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพAlso readสนามบินเชียงใหม่ผู้โดยสารทะลุ 1.4 แสนคน สร้างสถิติใหม่การเดินทางช่วงยี่เป็ง 69
ก่อนหน้านี้ การปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรและการขายที่ดินสาขาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามารถช่วยเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานได้มากกว่า 220 ล้านบาท และสร้างสภาพคล่องจากการขายทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์แบรนด์โดยตัดสาขาที่เก่าและทรุดโทรมออก ทำให้ BJC มุ่งเน้นทรัพยากรไปที่การขยายสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิบิ๊กซีเพื่อรับเทรนด์การค้าปลึกรุ่นใหม่แทน
ปรับขนาดสาขาไทยและระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ
สำหรับแผนการขยายตัวในไทย ฐาปณี ระบุว่าจะเปิดสาขา มินิบิ๊กซี จำนวนประมาณ 200 สาขา โดยปรับโมเดลเป็น "ค้าปลีกไซส์กลาง" ที่มีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าจาก 5,000 รายการเป็น 8,000 รายการ พร้อมเพิ่มโซนสินค้า Health, Beauty, Wellness และพื้นที่จอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
ส่วนสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่จะมีการปรับลดขนาดพื้นที่ขายเหลือประมาณ 1,500 ถึง 5,000 ตารางเมตร จากเดิมที่ขนาดใหญ่ระดับ 10,000 ตารางเมตร โดยเพิ่มพื้นที่เช่าให้สูงขึ้น โดยเฉพาะร้านอาหารที่มีสัดส่วน 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างทราฟฟิกและรายได้จากค่าเช่า พร้อมทั้งรีโนเวทสาขาเดิมประมาณ 10 สาขาต่อปี ซึ่งสาขาที่ผ่านการปรับรูปแบบใหม่มีอัตราการเช่าพื้นที่ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 93.4 percent สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ 92.5 percent
นอกจากการปรับพื้นที่ขายแล้ว BJC ยังปรับบทบาทไฮเปอร์มาร์เก็ตให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าเพื่อซัพพอร์ต ร้านโดนใจที่มีกว่า 34,000 สาขา และร้านค้าออนไลน์ โดยติดตั้งห้อง Pick & Pack เพื่อทำหน้าที่เป็น Fulfillment Center สำหรับคำสั่งซื้อ E-commerce และผลิตข้าวกล่อง Daily Delicious ราคา 39 ถึง 79 บาท แบบวันต่อวัน ซึ่งการนำร่องที่สาขาเอกมัยส่งผลให้ยอดขายอาหารสดเพิ่มขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์ และทราฟฟิกร้านค้าเพิ่มขึ้น 17.9 เปอร์เซ็นต์
เจาะตลาดเวียดนามและลงทุนระบบไอที
การรุกตลาดต่างประเทศจะเข้มข้นขึ้นในเวียดนาม โดย BJC มุ่งขยายเครือข่าย MM Mega Market จากปัจจุบัน 31 สาขาสู่ 64 สาขาภายในปี 2573 เพื่อรับอานิสงส์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามที่ 7 ถึง 8 percent และยอดขายสกุลเงินดองที่เติบโต 9.3 percent โดยเน้นรูปแบบ Cash & Carry ขนาด 3,000 ตารางเมตรและโมเดล Depot ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนเพียง 6 ล้านบาทสำหรับงาน B2B
จุดเด่นของ MM ในเวียดนามคือการควบคุมมาตรฐานสินค้าสดผ่านระบบ Farm to Fork ร่วมกับเกษตรกรท้องถิ่นและมีทีม QA/QC ประจำพื้นที่ ทำให้มีสัดส่วนตลาดสูงถึง 97 percent โดยมียอดขายแบ่งครึ่งระหว่างกลุ่มธุรกิจ 50 percent และผู้บริโภค 50 percent ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเวียดนามที่กำหนดให้อาหารสดในสถานศึกษาต้องมีมาตรฐาน สร้างโอกาสให้โมเดิร์นเทรดเข้าแข่งขันกับผู้ขายรายย่อยได้มากขึ้น
ภายในปี 2570 นี้ ระบบไอทีที่ BJC ลงทุนพัฒนาไปกว่า 2,000 ล้านบาท จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทำให้เครือข่ายบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีสามารถคัดเลือกสินค้าและจัดโปรโมชั่นเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มลูกค้าในแต่ละสาขาได้เป็นครั้งแรกแทนการใช้แคมเปญเดียวทั่วประเทศ ขณะที่สัญญายี่ห้อ "บิ๊กซี" ในเวียดนามจะสิ้นสุดสิ้นปี 2570 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ขยายธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ B2C ได้อย่างเต็มรูปแบบ
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