ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลลิเธียมจากแบตเตอรี่ใช้แล้วได้ 90% เกินเป้าหมายรัฐบาล

ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลลิเธียมจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้แล้วได้สูงถึง 90% โดย JX Metals Circular Solutions บริษัทในเครือ JX Advanced Metals ซึ่งเป็นอัตราการรีไซเคิลที่สูงที่สุดในโลก ทำให้ญี่ปุ่นสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบสำคัญอย่างลิเธียมได้อย่างมาก
ญี่ปุ่นกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างจริงจัง เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรจากต่างประเทศ หลังเป็นประเทศที่มีเหมืองแร่ของตัวเองน้อยมาก และต้องนำเข้าวัตถุดิบสำคัญอย่างลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิลเกือบทั้งหมด ล่าสุด JX Metals Circular Solutions บริษัทในเครือ JX Advanced Metals ประสบความสำเร็จในการกู้คืนลิเธียมจากแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานได้สูงถึง 90% จากเดิมที่ทำได้ไม่ถึง 50% นับเป็นหนึ่งในอัตราการรีไซเคิลที่สูงที่สุดในโลก โดยโรงงานที่เมือง Tsuruga จังหวัด Fukui ได้เริ่มดำเนินงานจริง ทำให้เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว กระบวนการรีไซเคิลเริ่มจากการแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่เก่าและนำไปเผาเพื่อลดส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ ก่อนนำสิ่งที่เหลือไปบดเป็น “Black Mass” ซึ่งเป็นผงที่อุดมไปด้วยโลหะมีค่า จากนั้นจึงใช้กระบวนการ Hydrometallurgy ที่เป็นการสกัดด้วยสารเคมีในรูปของเหลวเพื่อดึงลิเธียมออกมาในรูปของลิเธียมไฮดรอกไซด์ ที่สามารถนำกลับไปใช้ผลิตแบตเตอรี่ใหม่ได้ทันที โดยวิธีนี้ยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 40% เมื่อเทียบกับกระบวนการแบบเดิม ความสำเร็จนี้มีความหมายอย่างมากต่อญี่ปุ่นในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านทรัพยากร รัฐบาลตั้งเป้าให้สามารถรีไซเคิลลิเธียมได้ 70% ภายในปี 2030 ซึ่งตัวเลข 90% ถือว่าเกินเป้าหมายไปไกล และสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่บังคับให้มีการรวบรวมแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมารีไซเคิล อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ที่ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ใช้แล้ว ปัจจุบันมีเพียงราว 14% เท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นทางการ ขณะที่แบตเตอรี่จำนวนมาก โดยเฉพาะจากรถยนต์ไฟฟ้ามือสอง ถูกส่งออกไปต่างประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้ การรีไซเคิลลิเธียมในระดับสูงยังช่วยลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากลิเธียมเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงและมีความผันผวนในตลาดโลก การที่ญี่ปุ่นสามารถรีไซเคิลลิเธียมได้ในระดับสูงจะช่วยลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมาก ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยลดปัญหามลพิษจากแบตเตอรี่ใช้แล้วที่ถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยเฉพาะในประเทศที่มีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย การรีไซเคิลลิเธียมในระดับสูงยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอุตสาหกรรมให้กับญี่ปุ่น เนื่องจากลิเธียมเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างมาก การที่ญี่ปุ่นสามารถรีไซเคิลลิเธียมได้ในระดับสูงจะช่วยลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมา
