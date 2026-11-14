ญี่ปุ่นเฉือนชนะบราซิล 3-2 ล้างตาซ้ำซากาโมโตะยิงชัยช่วงทดเวลา
ทีมชาติญี่ปุ่นเฉือนชนะบราซิล 3-2 ในเกมอุ่นเครื่องที่สิงคโปร์ โดยมีทัทสึฮิโระ ซากาโมโตะ ทำประตูชัยในนาทีที่ 90+1 ช่วยทีมทักทายชัยชนะครั้งที่สองในรอบกว่าปีหลังเคยชนะในโตเกียว
ทีมชาติญี่ปุ่น สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญอีกครั้งเมื่อเฉือนชนะ ทีมชาติบราซิล ไปอย่างสนุกมือด้วยสกอร์ 3-2 ในเกมอุ่นเครื่องที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬาแห่งชาติในประเทศ สิงคโปร์ แม้ว่าการแข่งขันนี้จะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและแรงกดดันสูง แต่ทัพซามูไรบลูส์ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและวินัยในทีมที่แนบแน่นจนคว้าสามคะแนนเต็มกลับมาได้สำเร็จ
ประตูชัยซากาโมโตะชี้เป็นชี้ตาย
ทัทสึฮิโระ ซากาโมโตะ เป็นฮีโร่ผู้ยิงประตูชัยชี้ขาดในนาทีที่ 90+1 ทำให้ผลสกอร์終局ที่ 3-2 สำหรับทีมชาติญี่ปุ่น ประตูในจังหวะทดเวลาบาดเจ็บครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเกม เพราะมันช่วยลบความกดดันที่ทีมต้องเผชิญหลังจากโดนบราซิลตีเสมอมาแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นการยืนยันความพร้อมของทีมชาติญี่ปุ่นในการลงสนามในระดับสูงAlso readเนลสันฮีโร่กดชัย90+7! อาร์เซน่อล พลิกนรกแซงดับบอร์นมัธเหลือเชื่อ
ชัยชนะในแมตช์นี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทีมชาติญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นครั้งที่สองในรอบกว่าหนึ่งปี ที่พวกเขาสามารถเอาชนะบราซิลของ คาร์โล อันเชล็อตติ ได้สำเร็จ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในเกมที่โตเกียวในเดือนตุลาคมปี 2025 การกลับมาชนะอีกครั้งครั้งนี้ถือเป็นการล้างตาได้อย่างสิ้นเชิง หลังจากทีมเคยพลาดท่าพ่ายแพ้ให้แก่ทีมเซเลเซาในกรอบ 32 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ในครั้งก่อนหน้า ซึ่งสร้างรอยด่างพร้อยให้กับภาพลักษณ์ของทีมอย่างมาก
ญี่ปุ่นออกสตาร์ทร้อนแรงนำไปก่อน 2 ประตู
ทีมชาติญี่ปุ่นเริ่มเกมด้วยความมั่นใจและ agressiveness อย่างชัดเจน โดยเปิดฉากเกมได้อย่างร้อนแรงและกดทับบราซิลตั้งแต่เนิ่นๆ ทาเคฟุสะ คูโบะ เป็นคนเปิดสถิติการยิงเข้าประตูทีมแรกได้ในนาทีที่ 15 ก่อนที่ เคอิโตะ นากามูระ จะเติมเกมรุกมาจบสกอร์เพิ่มความเป็นสองต่อศูนย์ในนาทีที่ 19 การยิงสองประตูแรกนี้เกิดขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็วเพียง 4 นาที สร้างความช็อกให้กับทีมบราซิลอย่างมากและทำให้ญี่ปุ่นมีคะแนนนำห่างอย่างมั่นคงในครึ่งแรก
แม้ว่าบราซิลจะเสียเปรียบในแง่ของจังหวะเกมในช่วงต้น แต่พวกเขาก็มีดาวซัลโวอย่าง วินิซิอัส จูเนียร์ ที่คอยสร้างอันตรายอยู่ตลอดเวลา ในนาทีที่ 33 วัยรุ่นชาวบราซิลก็สามารถตัดกลับมาให้ทีมเลวีเซาตีคะแนนกลับมานำได้ 1-2 จากจังหวะ的个人能力强 ที่ทำลายแนวรับญี่ปุ่นได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงไม่สับสนและพยายามรักษาจังหวะเกมของตัวเองไว้ให้ได้ตลอดทั้งครึ่งเวลา
แผนการส่งนักเตะและการเปลี่ยนตัวสำคัญ
รายชื่อผู้เล่นชุดใหญ่ของทีมชาติญี่ปุ่นในการลงเล่นครั้งนี้ประกอบด้วยกองหลังอย่างไซออน ซูซูกิ และ ชูโตะ นากาโนะ (เปลี่ยนตัวโดยยูกินาริ ซึกาว่าระ ในนาทีที่ 62) ส่วนแดนกลางมีทั้ง อายุมุ เซโกะ และ โกคิ มาจิดะ (เปลี่ยนตัวโดยจุนโนะสึเกะ ซูซูกิ ในนาทีที่ 87) ขณะที่แนวรุกอย่าง ฮิโรกิ อิโต้ และ อาโอะ ทานากะ (เปลี่ยนตัวโดยโค อิตาคุระ ในนาทีที่ 87) ก็ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนในบทบาทของตนเอง
ในส่วนของการส่งตัวผู้เล่นแดนหน้า ไดจิคามาดะ (เปลี่ยนตัวโดยทาคุมิ มินามิโนะ ในนาทีที่ 73) และ ริตซึ โดอัน (เปลี่ยนตัวโดยทัทสึฮิโระ ซากาโมโตะ ในนาทีที่ 74) แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของตัวสำรอง โดยเฉพาะซากาโมโตะที่ถูกส่งลงมาและทำประตูชัยได้ทันที ส่วนทาเคฟุสะ คูโบะ ก็ถูกเปลี่ยนตัวโดยไคชูซาโนะในนาทีที่ 62 ซึ่งการเปลี่ยนตัวทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงแผนการที่ชัดเจนของโค้ชมินาโมโตะในการควบคุมจังหวะเกมและสร้างความสดใหม่ให้ทีมในช่วงท้ายเกม
บราซิลสู้กลับแต่ไม่เพียงพอปิดชัยชนะ
ฝั่งของทีมชาติบราซิลแม้จะเสียประตูนำเร็วแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ โดยวางระบบการเล่นที่มี เปโดร โมริสโก้ เป็นแกนนำในแดนหลัง และ เวสลีย์ ฟรานซ่า (เปลี่ยนตัวโดยวันแดร์ซอน ในนาทีที่ 79) ร่วมกับ ชาอีร์ คุนญ่า (เปลี่ยนตัวโดยโจนาธาน เชซุส ในนาทีที่ 58) และ กาเบรียล มาการิยัส ในแผงป้องกันกลางสนามที่มี คาร์ลอส เอากุสโต้ คอยสนับสนุน
ในแดนกลาง บราซิลมี บรูโน กีมาไรส์ และ อันเดรย์ ซานโตส (เปลี่ยนตัวโดยชูเอา โกเมส ในนาทีที่ 79) ทำงานร่วมกันอย่างหนักแน่น เพื่อพยายามพลิกเกม โดยตัวรุกสำคัญอย่าง อันเดร ลุยส์ (เปลี่ยนตัวโดยมาร์ลอน โกเมส ในนาทีที่ 58) และ เอสเตเวา วิลเลียน (เปลี่ยนตัวโดยอลิสซง ซานตาน่า ในนาทีที่ 58) ก็ถูกส่งลงมาเพื่อหวังสร้างกระแส แต่สุดท้ายไม่สามารถเจาะแนวรับญี่ปุ่นที่เหนียวแน่นได้ในนาทีสำคัญ ทำให้บราซิลต้องกลับไปบ้านด้วยผลเสมอ 2-3 ในเกมนี้อย่างน่าเสียดาย
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports