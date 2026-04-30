ญี่ปุ่น: ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่กว่าชาติตะวันตก

บทความนี้สำรวจประวัติศาสตร์ของระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญในญี่ปุ่น โดยเน้นว่าญี่ปุ่นได้มีการจำกัดพระราชอำนาจขององค์จักรพรรดิก่อนชาติตะวันตกเสียอีก และสถาบันจักรพรรดิมีบทบาทสำคัญในการรักษาความชอบธรรมทางการเมืองและการปกครอง

โดยทั่วไปเชื่อกันว่า ระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ มีจุดเริ่มต้นจากชาติตะวันตก และทั่วโลกต้องเปลี่ยนผ่านตามแนวทางนั้น แต่เมื่อพิจารณาจาก ญี่ปุ่น พบว่าสถาบัน จักรพรรดิ ภายใต้ราชวงศ์ยามาโตะสืบทอดมานานกว่า 2,600 ปี และเคยถูกจำกัดพระราชอำนาจผ่าน ระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ก่อนชาติตะวันตกเสียอีก จุดเริ่มต้นคือปี ค.

ศ. 604 เมื่อเจ้าชายโชโตคุ ผู้สำเร็จราชการของจักรพรรดินีซุยโกะ ร่างเอกสารทางการเมืองชื่อ “จูชิจิโจ เคนโป” หรือ “รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา” เพื่อสร้างความเป็นสถาบันจักรพรรดิแทนการปกครองแบบเจ้าตระกูล เจ้าชายโชโตคุได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊อและศาสนาพุทธในอาณาจักรแพ็กเจ อิทธิพลทั้งสองผสานกันเพื่อกำกับวงจรการปกครอง คือ ช่วงตัดสินใจตามหลักฉันทามติของพุทธ และช่วงบังคับใช้พระราชโองการตามลำดับชั้นเชิงจริยธรรมของขงจื๊อ หลักการสำคัญที่สะท้อนการจำกัดพระราชอำนาจอยู่ในมาตราที่ 17 ซึ่งปฏิเสธการตัดสินใจโดยคนเดียว และสนับสนุนการตัดสินใจโดยคณะบุคคล เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จำกัดอำนาจการตัดสินใจขององค์จักรพรรดิ ดังนั้นญี่ปุ่นจึงเป็นระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนับแต่นั้นมา การตัดสินใจโดยคณะบุคคลนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาพุทธที่ปฏิเสธเรื่องอัตตา ซึ่งสะท้อนผ่านการทำ “สังฆกรรม” หรือการประชุมของหมู่สงฆ์ที่ใช้หลักฉันทามติ รวมไปถึงการสังคายนาพระไตรปิฎกที่อาศัยการประชุมตรวจสอบข้ามบุคคล ไม่ใช่การกระทำของบุคคลคนเดียว ต่อมา ราวปี ค.

ศ. 1185 พระราชอำนาจของสถาบันจักรพรรดิถูกลดทอนลงอีกเมื่อมินาโมโตะ โนะ โยริโทโมะ สถาปนาระบอบโชกุนที่เมืองคามาคุระ หลังชนะตระกูลไทระในสงครามเก็นเป การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเมืองห่างจากเกียวโตกว่า 400 กิโลเมตร ดึงอำนาจการบริหารออกจากพระหัตถ์ขององค์จักรพรรดิ แม้ว่าองค์พระจักรพรรดิจะยังคงมีพระบรมราชโองการเชิงสัญลักษณ์ แต่ข้อจำกัดด้านการเดินทางทำให้แทบไม่สามารถทำอะไรทางการเมืองได้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกอำนาจระหว่างผู้นำรัฐที่เกียวโต กับผู้นำรัฐบาลที่เป็นโชกุนและชนชั้นนักรบในคามาคุระ โครงสร้างทางการเมืองเช่นนี้คงอยู่ในญี่ปุ่นไปอีกกว่า 700 ปี โดยพลวัตในช่วงเวลาดังกล่าวมีเพียงแค่การเปลี่ยนตระกูลผู้ดำรงตำแหน่งโชกุนจากตระกูลมินาโมโตะและโฮโจในยุคคามาคุระ มาสู่ตระกูลอาชิคางะในยุคมุโรมาจิ และตระกูลโทคุงาวะในยุคเอโดะ ภายใต้ระบอบโชกุน อำนาจทางการเมืองมิได้รวมศูนย์แต่ยังมีการกระจายไปยังกลุ่มผู้ปกครองในระดับรองลงมา ไม่ว่าจะเป็น “โกเคะนิน” ในสมัยคามาคุระ ซึ่งเป็นข้าราชบริพารโดยตรงของโชกุน และบรรดา “ไดเมียว” ในสมัยเอโดะ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นต่าง ๆ ที่มีอิสระในการปกครองในแว่นแคว้นของตน ในยุคโทคุงาวะมีไดเมียวประมาณ 250-300 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีระบบราชการ กฎหมาย และนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นของตนเอง คำถามสำคัญคือ เหตุใดพวกโชกุนจึงไม่โค่นล้มสถาบันจักรพรรดิ ทั้ง ๆ ที่มีอำนาจทางการทหารเพียงพอ เหตุผลสำคัญคือสถาบันจักรพรรดิเป็นแหล่งของความชอบธรรมทางการเมืองการปกครอง ตามขนบความเชื่อแบบชินโตที่สืบทอดผ่านคัมภีร์ “โคจิคิ” ที่เขียนขึ้นในปี ค.

ศ. 712 และ “นิฮง โชคิ” ที่เขียนขึ้นในปี ค.

ศ. 720 สถาบันจักรพรรดิถูกมองว่าเป็นสายพระโลหิตของเทพเจ้า ซึ่งทำให้การโค่นล้มสถาบันจักรพรรดิไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าอำนาจทางการเมืองจะถูกริบไปอยู่ในมือของระบอบโชกุนก็ตาม การรักษาไว้ซึ่งสถาบันจักรพรรดิช่วยให้ระบอบโชกุนสามารถอ้างความชอบธรรมในการปกครองได้ และยังช่วยรักษาความมั่นคงทางการเมืองและสังคมของญี่ปุ่นอีกด้วย ดังนั้น การดำรงอยู่ของสถาบันจักรพรรดิภายใต้ระบอบโชกุนจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา และความชอบธรรมในการปกครองในสังคมญี่ปุ่

