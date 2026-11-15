ญี่ปุ่นกดดัน FATF ยกเมียนมาออกบัญชีดำ ความขัดแย้งตะวันตก
ญี่ปุ่นผลักดันเมียนมาออกจากบัญชีดำ FATF สร้างความขัดแย้งกับตะวันตกที่มองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะที่เศรษฐกิจมืดในเมียนมายังเติบโตสูง
สถานการณ์ทางการเงินและการทูตในระดับภูมิภาคกำลังได้รับแสงสว่างจากท่าทีอย่างจริงจังของญี่ปุ่นในการผลักดันให้ เมียนมา หลุดพ้นจากสถานะการถูกจำกัดทางการเงิน ซึ่งหากพิจารณาเพียงผิวเผินผ่านรายงานข่าวด้านมนุษยธรรมของสำนักข่าวระดับโลกรายงานหนึ่ง อาจดูเหมือนว่า รัฐบาลญี่ปุ่น กำลังแสดงความเมตตาและต้องการผ่อนคลายมาตรการปิดล้อมทางการเงิน เพื่อเปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือและเยียวยาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาว เมียนมา ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักหน่วง
ข้อเท็จจริงเบื้องหลังนโยบายญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นแกนนำสำคัญในการพยายามปลดล็อกสถานะทางการเงินของรัฐบาลทหารเมียนมาออกจากบัญชีดำของคณะทำงานด้านการกระทำทางการเงิน (FATF) ซึ่งการกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตเพื่อดึงดูดให้เมียนมาเปิดรับความช่วยเหลือจากภายนอก โดยญี่ปุ่นอ้างว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงทรัพยากรจำเป็นได้มากขึ้น ทว่าเบื้องหลังนโยบายนี้มีแรงจูงใจทางยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียวAlso readFATF แฉคริปโตนอกชายฝั่งเป็นช่องฟอกเงิน ส่งสัญญาณกฎเหล็กทั่วโลกอาจตามมา
ความขัดแย้งกับชาติตะวันตก
ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ แสดงท่าทีคัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อข้อเสนอนี้ โดยมองว่าเมียนมาในปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางใหญ่ของศูนย์คอลเซ็นเตอร์ แก๊งสแกมเมอร์ และธุรกิจผิดกฎหมายบริเวณชายแดนที่มีการฟอกเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบ การที่เมียนมาตกอยู่ในบัญชีดำของ FATF รวมกับอิหร่านและเกาหลีเหนือ ถือเป็นมาตรการเดียวที่ชาติตะวันตกจะใช้ลงโทษและกดดันรัฐบาลทหารเมียนมาผ่านการควบคุมระบบการเงินโลก
การที่ญี่ปุ่นพยายามจะปลดเมียนมาออกจากบัญชีดำ จึงถูกชาติตะวันตกมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเห็นแก่ตัว นำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนนำหน้า และเป็นการทำลายความพยายามของประชาคมโลกในการกดดันระบอบอำนาจนิยม เพื่อรักษาช่องทางการพูดคุยเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าใครจะมาขึ้นครองอำนาจในเนปยีดอ ผลประโยชน์ของญี่ปุ่นจะไม่ถูกระงับลง
ผลกระทบและความจริงเบื้องหลังข่าวลือ
เมื่อมีข่าวลือหรือข่าวปลอมแพร่สะพัด เช่น ข่าวเรื่องญี่ปุ่นจะแจกฟรีวีซ่าให้แรงงานเมียนมา ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการผ่อนปรนเอกสารการทำงานชั่วคราว ข่าวเหล่านี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า สังคมกำลังจับตาดูความสัมพันธ์อันลึกซึ้งและคลุมเครือระหว่างสองประเทศนี้ใกล้ชิดเพียงใด การใช้นโยบายการทูตเงียบ (Quiet Diplomacy) ของญี่ปุ่นดูเหมือนจะมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจมากกว่าการยึดถือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
ย้อนไปในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ในกรณีของเมืองชิงเต่าในมณฑลซานตง ญี่ปุ่นเคยเข้าร่วมสงครามด้วยข้ออ้างว่ามาช่วยขจัดอิทธิพลของเยอรมนีออกจากแผ่นดินจีน แต่เมื่อบรรลุชัยชนะ ญี่ปุ่นกลับยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์นั้นไว้เสียเอง พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง 21 ประการ เพื่อกินรวบเอกราชทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนขณะเดียวกัน สถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมาจึงถูกตั้งคำถามว่าเป็นการซ้ำรอยประวัติศาสตร์ในมิติใหม่หรือไม่
มิติเศรษฐกิจและธุรกิจข้ามชาติ
ประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีนแคะ เช่น กรรมการผู้จัดการบริษัท สากลธุรกิจเลิศร่วมมิตร ผู้บุกเบิกธุรกิจหลากหลายสาขารวมถึงนำเข้านำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศ CLMV ธุรกิจร้านอาหาร Ajisen Ramen รวมถึงสถานที่รับจัดงานแต่งงานสไตล์เรือนไทยภายใต้แบรนด์เรือนนายไท (Nine Thai Wedding) และดิดิ โอเดียม บางกอก (The Odeum Bangkok) ที่ต้องจับตาดูความมั่นคงของภูมิภาคอย่างใกล้ชิด
ความตึงเครียดระหว่างแนวทางของญี่ปุ่นกับตะวันตกนี้จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเศรษฐกิจมืดในเมียนมายังคงขยายตัวและเชื่อมโยงกับวงจรอาชญากรรมข้ามชาติ ทำให้มาตรการทางเศรษฐกิจกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบัน
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