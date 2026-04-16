ญี่ปุ่นทุ่ม 3.19 แสนล้านบาท เสริมแกร่งพลังงานเอเชีย สกัดวิกฤตน้ำมันกระทบเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศมอบเงินช่วยเหลือมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับกลุ่มประเทศพันธมิตรในเอเชีย รวมถึงไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน การสำรองน้ำมันดิบ และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิงที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
นางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น ได้ประกาศแผนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.
19 แสนล้านบาท แก่กลุ่มประเทศพันธมิตรในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันดิบในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ขาดแคลนเชื้อเพลิง ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อห่วงโซ่การผลิตและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเอง ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นภายหลังการประชุมทางไกลร่วมกับผู้นำจากกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศพันธมิตรสำคัญ เช่น ไทย, ออสเตรเลีย, อินเดีย และเกาหลีใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของญี่ปุ่นในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคที่ตนเองมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด เงินช่วยเหลือจำนวนมหาศาลนี้ จะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้แต่ละประเทศขยายขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำมันสำรอง โดยกลไกการดำเนินงานจะผ่านทางธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญในการสนับสนุนการลงทุนและโครงการต่างๆ ในต่างประเทศของญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยระบุว่า "ญี่ปุ่นมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับทุกประเทศในเอเชียผ่านห่วงโซ่อุปทาน หากเกิดภาวะขาดแคลนหรือการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในเอเชีย ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน" คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและวัตถุดิบจากภูมิภาคอย่างมาก และตระหนักดีว่าความไม่มั่นคงในประเทศเพื่อนบ้านสามารถส่งผลย้อนกลับมาถึงตนเองได้โดยตรง มูลค่าของเงินสนับสนุนจำนวน 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีมูลค่าเทียบเท่ากับน้ำมันดิบประมาณ 1.2 พันล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดทั้งปี ญี่ปุ่นมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งโดยทั่วไปมีคลังน้ำมันสำรองจำกัด หากประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถนำเข้าน้ำมันได้ อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตสินค้าส่งออกที่สำคัญมายังญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก ได้ยิ่งทวีความรุนแรงของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้มากขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาคเริ่มประสบปัญหาในการชำระค่าน้ำมันที่ราคาดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันทั้งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศและการดำเนินนโยบายต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ย้ำชัดเจนว่า มาตรการช่วยเหลือนี้เป็นเพียงรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงิน ไม่ใช่การนำน้ำมันจากคลังสำรองของญี่ปุ่นออกมาแจกจ่ายโดยตรง ด้วยเหตุนี้ จึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานภายในประเทศญี่ปุ่นเอง ซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นมีปริมาณน้ำมันสำรองในระดับที่สูงมาก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากตะวันออกกลางเป็นหลัก ทำให้ต้องมีการวางแผนและสำรองพลังงานไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม ได้แก่ ไทย, ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, ติมอร์-เลสเต, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ศรีลังกา และเวียดนาม ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์แสดงความกังวลร่วมกันว่า เอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดจากการหยุดชะงักของเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และได้แสดงเจตจำนงร่วมกันถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือดังกล่าว เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศและการขนส่งพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูมิภาคโดยรว
