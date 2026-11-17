ฌาปนกิจ "น้องต้นข้าว" ครอบครัวกังวลมาตรการความปลอดภัยห้องผู้ป่วย
พิธีฌาปนกิจ "น้องต้นข้าว" ณัฐธิดา อุยสกุล ครอบครัวยังคงตั้งคำถามมาตรการความปลอดภัยของโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ หลังช่างเจาะผนังในห้องผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ก่อนเสียชีวิตจากเนื้องอก
ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนนักเรียนร่วมไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจศพ " น้องต้นข้าว" หรือน.ส. ณัฐธิดา อุยสกุล อายุ 17 ปี อย่างโศกเศร้าเมื่อวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2567 โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นหลังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมาด้วยอาการป่วยเนื้องอกในระบบประสาท
ข้อสงสัยมาตรการความปลอดภัยในห้องผู้ป่วย
ประเด็นสำคัญที่ยังคงค้างคาใจครอบครัวคือข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยภายในห้องผู้ป่วยพิเศษรวมและกึ่งวิกฤตของโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ อำเภอบางละมุก จังหวัดชลบุรี ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากมีช่างจากภายนอกถูกอนุญาตให้เข้าเจาะผนังเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องผู้ป่วย ขณะที่น้องต้นข้าวกำลังพักรักษาตัวอยู่Also readปล่อยแล้วซิงเกิลที่สามจาก “เขมจิราต้องรอดตลอดกาล” ถ่ายทอดโดย “เก่ง น้ำปิง เติ้ล เฟิร์สวัน”
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากการเจาะผนัง และความไม่เหมาะสมของการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอาการหนักนอนพักรักษาตัว ซึ่งครอบครัวระบุว่าตนเองต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันกับผู้ป่วยรายอื่นในอนาคต
คำชี้แจงของโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแล
โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณเคยจัดแถลงข่าวชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยแพทย์ผู้ดูแลระบุชัดเจนว่าน้องต้นข้าวมีภาวะติดเชื้อเดิมและมีไข้สูงเริ่มปรากฏอาการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม ก่อนที่ช่างจะเข้าดำเนินการเจาะผนังและติดตั้งอุปกรณ์ในช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ของวันเดียวกัน
แพทย์อธิบายเพิ่มเติมว่าอาการทรุดลงของผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพของโรคเดิมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณได้ยอมรับว่าภาพรวมการปฏิบัติงานของช่างในขณะนั้นอาจดูไม่เหมาะสม และยอมรับว่าจำเป็นต้องนำไปปรับปรุงมาตรการการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคต
จุดยืนของมารดาและความหวังในการตรวจสอบ
น.ส.เสาวลักษณ์ เกิดพุ่ม อายุ 36 ปี มารดาของน้องต้นข้าว เปิดเผยจุดยืนภายหลังการแถลงข่าวของโรงพยาบาลว่า แม้จะยอมรับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลบางส่วนแต่ยังคงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่พิจารณาหลีกเลี่ยงการนำช่างเข้ามาทำงานภายในห้องผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ลูกสาวมีไข้สูง
มารดาเน้นย้ำว่าไม่ได้ต้องการกล่าวโทษโรงพยาบาลหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ เนื่องจากเข้าใจดีว่าลูกสาวมีโรคร้ายแรงอยู่ก่อนแล้วและไม่สามารถยืนยันได้ว่าการเจาะผนังมีส่วนโดยตรงต่ออาการทรุดลง แต่หวังเป็นอย่างยิ่งให้โรงพยาบาลและหน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและการป้องกันการติดเชื้อมากขึ้น
สถานะการตรวจสอบและมาตรการป้องกัน
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลคำชี้แจงหรือรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวได้รับ ซึ่งแม้พิธีส่งน้องต้นข้าวเป็นครั้งสุดท้ายจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ครอบครัวยังคงตั้งความหวังให้ข้อสงสัยต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ความคาดหวังสูงสุดคือเกิดการปรับปรุงมาตรการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลใจเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นอีกในอนาคต โดยยังคงติดตามความคืบหน้าจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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