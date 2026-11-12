ซูเชียนเร่งปั้นเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจร 60,000 ตันต่อปี
เมืองซูเชียนมณฑลเจียงซูลุยพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงด้วยโรงงานผลิต 56 แห่ง พร้อมแผนยุทธศาสตร์ 2025-2027 ส่งออกยุโรปและอเมริกา
เมืองซูเชียน ใน มณฑลเจียงซู ้แห่งประเทศจีนกำลังยกระดับสถานะจากฐานการผลิตทั่วไปสู่ศูนย์กลาง อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง คุณภาพสูงระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงการขายส่งทั้งในและต่างประเทศ เขตซู่อวี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องแบบกระจุกตัว กลายเป็นจุดแข็งสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงระดับล้านตัน
บริษัท เจียงซุยอี้เหอ เพ็ท โปรดักส์ หนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ของเมือง มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงประมาณ 60,000 ตันต่อปี ด้วยสายการผลิตอาหารอบแห้ง 20 สาย และห้องผลิตอาหารฟรีดราย 2 ห้อง ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารฟรีดราย และขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพฟัน โดยจำหน่ายทั่วจีนและส่งออกยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาAlso readเจนเซ่น หวง ลาออกซีอีโอนินเวเดีย หลังปมความมั่นคง
ด้านธุรกิจไลฟ์สดขายของเติบโตควบคู่ไปกับการผลิต หานอวิ่ชิง นักไลฟ์สดชื่อดังที่กลับมารับงานที่บ้านเกิดหลังจบการศึกษา เผยว่าเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมียอดขายเฉลี่ยวันละ 200,000-300,000 หยวน และอาจพุ่งสูงกว่า 1 ล้านบาทในช่วงเทศกาลช้อปปิ้ง บริษัทดังกล่าวมีพนักงานด้านไลฟ์สดมากกว่า 40 คน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จุดแข็งวัตถุดิบและการลดต้นทุนโลจิสติกส์
ความได้เปรียบของซูเชียนอยู่ที่ฐานการเกษตรขนาดใหญ่ที่มีการชำแหละไก่เนื้อประมาณ 180 ล้านตัวต่อปี ทำให้มีวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง การตั้งโรงงานแปรรูปใกล้แหล่งวัตถุดิบช่วยลดการขนส่งและการใช้ห้องเย็น ทำให้ลดต้นทุนรวมได้มากถึง 20% เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตวัตถุดิบ
ในปี 2020 เมืองซูเชียนได้ดึงดูดการลงทุนจัดตั้งศูนย์ฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสี ช่วยลดระยะเวลาการฆ่าเชื้อจากเดิมที่ต้องขนส่งสินค้าไปต่างเมืองและรอคิว 2-3 วัน เหลือเพียง 1-2 ชั่วโมง เมื่อผสานกับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะบนคลาวด์ จึงสามารถบรรจุและจัดส่งสินค้าได้เร็วที่สุดภายใน 5 นาที
แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงฉบับใหม่
ในปี 2025 เมืองซูเชียนได้ออกประกาศใช้ แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมของเมืองซูเชียน (ปี 2025-2027) โดยกำหนดแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดหนึ่งเขตหนึ่งแนวอุตสาหกรรมและหลายนิคมอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงในภูมิภาคจีนตะวันออก
เขตซู่อวี้ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยง ในขณะที่อำเภอซู่หยางจะใช้ประโยชน์จากฐานอุตสาหกรรมแผ่นไม้และสิ่งทอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่น ที่นอนและเบาะสำหรับสัตว์เลี้ยง ของใช้ภายในบ้าน ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแต่ละอำเภอและเขตจะพัฒนาอุตสาหกรรมตามจุดแข็งของตนเองเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันเมืองซูเชียนมีผู้ผลิตอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง 56 แห่ง ธุรกิจสนับสนุนเกือบ 100 แห่ง และผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซด้านสัตว์เลี้ยงมากกว่า 300 ราย การพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเมืองซูเชียนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงต่อไปในอนาคต
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