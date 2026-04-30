ซูซูกิเปิดตัว ALL NEW SUZUKI e VITARA รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรก ราคาเริ่มต้น 2,890,000 บาท

ซูซูกิเปิดตัว ALL NEW SUZUKI e VITARA รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรกในประเทศไทย ด้วยดีไซน์สปอร์ต ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และระยะทางการวิ่งสูงสุด 455 กิโลเมตรต่อการชาร์จ พร้อมข้อเสนอพิเศษมากมาย
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ รถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นแรก ALL NEW SUZUKI e VITARA ซึ่งเป็นรถยนต์เอสยูวีที่สะท้อนถึงดีเอ็นเอความแกร่งของ ซูซูกิ พร้อมทั้งผสานเอกลักษณ์ด้านดีไซน์ ความแข็งแกร่ง และสมรรถนะการขับขี่เข้ากับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และระบบความปลอดภัยขั้นสูง Suzuki Safety Support รถยนต์รุ่นนี้มีระยะทางการวิ่งสูงสุดถึง 455 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม และรองรับการชาร์จไฟ DC สูงสุด 70 kW โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 2,890,000 บาท มุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมองหา รถยนต์ไฟฟ้า และสอดคล้องกับกระแส รถยนต์ไฟฟ้า ที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย ALL NEW SUZUKI e VITARA ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดที่เน้นการผสมผสานระหว่างความสนุกสนานในการขับขี่ตามแบบฉบับของ ซูซูกิ กับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ด้วยแบตเตอรี่ขนาดความจุ 61 kWh รองรับการชาร์จไฟ AC สูงสุด 7 kW (Type 2) และการชาร์จไฟ DC สูงสุด 70 kW โดยใช้เวลาเพียง 45 นาทีในการชาร์จจาก 10% ถึง 80% นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชันพิเศษอย่าง Immediate charging switch หรือปุ่มกดชาร์จทันที พร้อมไฟส่องสว่างพอร์ตชาร์จ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อย ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ALLGRIP-e ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและการยึดเกาะถนนในทุกสภาพพื้นผิว โดยมีการจัดการการกระจายแรงขับเคลื่อนระหว่างล้อหน้าและล้อหลังอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ ALL NEW SUZUKI e VITARA มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ Celestial Blue Pearl Metallic, Grandeur Grey Pearl Metallic (ราคา 2,890,000 บาท), Arctic White Pearl (ราคา 2,895,000 บาท), Land Breeze Green Pearl Metallic/Bluish Black Pearl และ Arctic White Pearl/Bluish Black Pearl (ราคา 2,900,000 และ 2,905,000 บาท ตามลำดับ) พร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายสำหรับผู้ที่สนใจ อาทิ การรับประกันคุณภาพรถยนต์นาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร, การรับประกันมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร, การรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงนาน 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร, สายชาร์จพกพา, Maintenance Package 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร, ประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 8 ปี ซูซูกิ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากลให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดย ALL NEW SUZUKI e VITARA เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการขับเคลื่อนสู่อนาคตการเดินทางที่ยั่งยืนในประเทศไท.
