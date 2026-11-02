ซูซูกิ ขยายแคมเปญ V CARE ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ส่วนลดสูงสุด 110,000 บาท
ซูซูกิ ขยายแคมเปญ V CARE ถึง 31 ธันวาคม 2569 มอบส่วนลดสูงสุด 110,000 บาทแก่ลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยที่ซื้อรถคันใหม่ พร้อมข้อเสนอ SUZUKI FRONX ราคาเริ่มต้น 599,000 บาท
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศขยายระยะเวลาแคมเปญ SUZUKI V CARE เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย โดยขยายข้อเสนอพิเศษออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมอบส่วนลดสูงสุด 110,000 บาทสำหรับลูกค้า SUZUKI FAMILY ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด.
นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทต้องการให้ลูกค้าที่ประสบภัยมีเวลาพิจารณาและตัดสินใจมากขึ้น พร้อมแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการกลับมาใช้รถยนต์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน.Also readรายงานแผ่นดินไหว 1-2 พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศ
แคมเปญ V CARE ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
แคมเปญ SUZUKI V CARE มอบส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาทให้ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่และแสดงหลักฐานตามที่กำหนด ส่งผลให้ลูกค้า SUZUKI FAMILY รับส่วนลดรวมสูงสุด 110,000 บาท ส่วนลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่ใช้รถยี่ห้ออื่นรับส่วนลดรวมสูงสุด 90,000 บาท.
สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการซื้อรถยนต์ซูซูกิคันใหม่เพื่อทดแทนคันเดิมที่เสียหาย สามารถนำหลักฐานมารับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม 10,000 บาทได้ โดยใช้กับรุ่น SUZUKI FRONX, SUZUKI XL7 และ SUZUKI CARRY ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ที่เครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการรวม 70 แห่งทั่วประเทศ.
บริษัทระบุว่า การขยายระยะเวลาครั้งนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงข้อเสนอพิเศษได้อย่างทั่วถึง และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าทุกท่านที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว.
ข้อเสนอพิเศษ SUZUKI FRONX และรายละเอียดราคา
สำหรับลูกค้า SUZUKI FAMILY ที่เลือกรับสิทธิ์ราคาพิเศษเริ่มต้น 599,000 บาท สามารถเลือกดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 40,000 บาท ขณะที่ลูกค้าทั่วไปหรือเจ้าของรถยี่ห้ออื่นเริ่มต้นที่ 619,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 0% และส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 20,000 บาท.
นอกจากนี้ ข้อเสนอชุดอื่นสำหรับ SUZUKI FAMILY เริ่มต้น 649,000 บาท และ 699,000 บาท ส่วนลูกค้าทั่วไปเริ่มต้น 669,000 บาท และ 719,000 บาท ทั้งหมดมีดอกเบี้ยพิเศษ 0% และส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งในระดับที่แตกต่างกันตามรายการที่บริษัทกำหนด.
ทั้งนี้ ราคาและข้อเสนอดังกล่าวใช้กับ SUZUKI FRONX รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผ่านแคมเปญ SUZUKI V CARE โดยมีระยะเวลาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569.
ยอดขาย SUZUKI FRONX และความนิยมในตลาด B-SUV
SUZUKI FRONX ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดตัวในเดือนกันยายน 2568 โดยมียอดขายสะสมรวมกว่า 1,704 คัน ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อรถยนต์รุ่นนี้.
ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา รถรุ่นนี้มียอดขายสูงกว่า 300 คันต่อเดือน และทำยอดขายสูงสุดถึง 323 คันในเดือนตุลาคม 2569 ขณะเดียวกันในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 FRONX มีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มรถยนต์ B-SUV เครื่องยนต์สันดาปภายในและไฮบริดอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์.
ในช่วงมกราคมถึงตุลาคม 2569 ซูซูกิมียอดขายสะสมรวมทั้งสิ้น 3,241 คัน โดยแบ่งเป็นรถรุ่น SUZUKI CARRY จำนวน 335 คัน บริษัทคาดว่าจะสามารถทำยอดขายให้ถึงเป้าหมาย 5,000 คันในปีนี้ได้.
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