ซุซูกิ ขยายแคมเปญ V CARE ช่วยลูกค้าน้ำท่วม ลดสูงสุด 110,000 บาท
ซุซูกิ ประกาศขยายแคมเปญ V CARE ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มอบส่วนลดสูงสุด 110,000 บาท และราคาพิเศษสำหรับ SUZUKI FRONX และรุ่นอื่นๆ ถึงสิ้นปี 2569
บริษัทรถยนต์ ซุซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเดินหน้าความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาอุทกภัยในไทย โดยการขยายระยะเวลาและเพิ่มสิทธิประโยชน์ภายใต้แคมเปญพิเศษ SUZUKI V CARE ซึ่งมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการเปลี่ยนรถคันใหม่ให้มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยแคมเปญนี้จะดำเนินไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 พร้อมกับความเชื่อมั่นในยอดขายรวม 5,000 คันในปีนี้
ยอดขาย FRONX ทำตลาด B-SUV แข็งแกร่ง
นายวลลภ ทรีฤกษงาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทซุซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยระบุว่าแคมเปญราคาพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มซุซูกิ ฟามิลี กับรถรุ่น SUZUKI FRONX เริ่มต้นที่ 599,000 บาท ได้รับเสียงตอบรับจากตลาดอย่างดีมากและต่อเนื่อง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายเฉลี่ยสูงกว่า 300 คันต่อเดือนAlso readราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวลดลงจากความหวังยุติความขัดแย้งตะวันออกกลางและการเจรจาอิหร่าน-กาตาร์
โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 2569 สามารถสร้างสถิติยอดขายสูงสุดได้ถึง 323 คัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อรถรุ่นนี้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 รถรุ่น SUZUKI FRONX ยังมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มรถยนต์ B-SUV ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในและไฮบริดอยู่ที่ร้อยละ 5 นับเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของรถรุ่นนี้ในตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็ก
นับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายน 2568 เป็นต้นมา รถรุ่น SUZUKI FRONX มียอดขายสะสมรวมกว่า 1,704 คัน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่มั่นคงในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายในรุ่นต่อไป โดยเฉพาะการตอบรับต่อความคุ้มค่าและความสามารถในการใช้งานในทุกสถานการณ์ชีวิตประจำวันของลูกค้า
ขยายเวลาสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือลูกค้า
บริษัทยังได้ดำเนินการแคมเปญ SUZUKI V CARE เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตรง ผ่านการมอบส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถซุซูกิคันใหม่และสามารถแสดงหลักฐานตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าสามารถรับส่วนลดรวมสูงสุดถึง 110,000 บาท สำหรับลูกค้ากลุ่มซุซูกิ ฟามิลี และสูงสุด 90,000 บาท สำหรับลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าที่มาจากแบรนด์อื่น ถือเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้งาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคาดหวังว่ายอดขายรวมตลอดทั้งปีซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5,000 คัน จะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน โดยดูจากสถิติในระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2569 มียอดขายสะสมรวมทั้งหมด 3,241 คัน แยกเป็นรถรถบรรทุกขนาดเล็ก SUZUKI CARRY จำนวน 335 คัน และรถรุ่นอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการใช้ยานยนต์ที่มั่นคงของตลาดไทย
การขยายเวลาข้อเสนอพิเศษออกไปจนถึงสิ้นปีนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกค้าที่เพิ่งประสบภัยน้ำท่วมในช่วงก่อนหน้านี้ ให้มีเวลาในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อรถใหม่ได้อย่างสบายใจมากขึ้น โดยพร้อมจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มทางเลือกในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านยานยนต์ของซุซูกิ
รายละเอียดสิทธิประโยชน์และราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าซุซูกิ ฟามิลี ที่ต้องการซื้อรถรุ่น SUZUKI FRONX สามารถเลือกสิทธิพิเศษในราคาเริ่มต้น 599,000 บาท หรือเลือกแผนการผ่อนพิเศษ ดอกเบี้ย 0 พร้อมรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 40,000 บาท ส่วนลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าเจ้าของรถยนต์ยี่ห้ออื่น สามารถเลือกรับสิทธิในราคาเริ่มต้น 619,000 บาท หรือดอกเบี้ยพิเศษ 0 พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 20,000 บาท
ในรุ่น SUZUKI XL7 ลูกค้าซุซูกิ ฟามิลี สามารถเลือกรับสิทธิในราคาเริ่มต้น 649,000 บาท หรือดอกเบี้ย 0 พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 50,000 บาท ส่วนลูกค้าทั่วไปเลือกรับสิทธิในราคาเริ่มต้น 669,000 บาท พร้อมส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 30,000 บาท สำหรับรุ่น SUZUKI CARRY ลูกค้าซุซูกิ ฟามิลี ได้รับสิทธิราคาเริ่มต้น 699,000 บาท หรือดอกเบี้ย 0 พร้อมส่วนลดตกแต่งสูงสุด 50,000 บาท ส่วนลูกค้าทั่วไปเลือกได้ในราคาเริ่มต้น 719,000 บาท พร้อมส่วนลดตกแต่งสูงสุด 30,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท สำหรับลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการซื้อรถซุซูกิคันใหม่เพื่อทดแทนรถคันเดิมที่ได้รับความเสียหาย โดยสามารถนำหลักฐานมารับส่วนลดเพิ่มนี้ได้ โดยข้อเสนอพิเศษดังกล่าวสามารถใช้ได้กับรถรุ่น SUZUKI FRONX, SUZUKI XL7 และ SUZUKI CARRY จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ที่เครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการรวม 70 แห่งทั่วประเทศ
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy