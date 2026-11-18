ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส แจ้งแก๊งไลฟ์สดป่วนร้าน ด่าพนักงานละเมิดสิทธิ
ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ออกแถลงการณ์พร้อมแจ้งความดำเนินคดี แก๊งไลฟ์สดป่วนร้านสะดวกซื้อด่าทอพนักงานอย่างรุนแรง ยืนยันปกป้องสิทธิศักดิ์ศรีบุคลากรอย่างเต็มที่
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ออกประกาศจุดยืน tegas พร้อมเตรียมดำเนินการทาง กฎหมาย กับบุคคลที่ ไลฟ์สด ป่วนร้านสะดวกซื้อ และด่าทอ พนักงาน อย่างรุนแรง กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นและถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
เหตุการณ์ป่วนร้านและไลฟ์สด
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2569 มีกระแสข่าวเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ปรากฏบุคคลหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม และใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อพนักงานของร้านสะดวกซื้อ CJ MORE ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในร้านAlso readอีกแล้ว! จักรยานยนต์ ฝ่าสัญญาณธงแดง ชนนักเรียน ขณะข้ามทางม้าลาย
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกและส่งต่อจนกลายเป็นข่าวดังในโซเชียลมีเดีย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจและความปลอดภัยของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมากที่เห็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของพนักงาน
จุดยืนบริษัทปกป้องสิทธิพนักงาน
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงจุดยืนว่า ไม่ยอมรับ任何形式的การละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงาน ภายใต้คำแถลงระบุว่า พนักงานทุกคนคือบุคลากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญขององค์กร
แม้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญกับลูกค้าและมุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเสมอมา แต่สิทธิและศักดิ์ศรีของพนักงานก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจประนีประนอมได้ และจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่จากฝ่ายบริหาร
ดำเนินการทางกฎหมายทันที
เพื่อปกป้องสิทธิของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทำผิด ซึ่งรวมถึงการแจ้งความเพื่อเอาผิดกับแก๊งไลฟ์สดที่ก่อความรำคาญและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
มาตรการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ โดยไม่ปล่อยปละละเลยต่อการกระทำที่กระทบต่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ในสายงาน
ยกระดับมาตรการความปลอดภัย
นอกจากการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งว่าจะทบทวนและยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยของพนักงานให้เข้มงวดมากขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทางบริษัทยังจะกำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) เมื่อพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกคุกคาม หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ด้านประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่างร่วมแสดงความห่วงใย และส่งกำลังใจให้แก่พนักงานร้าน CJ MORE ที่ได้รับผลกระทบ โดยคาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
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