ซีเอ็ดพลิกโฉมร้านหนังสือ สู่ ‘Playground’ แห่งไอเดียและประสบการณ์

ซีเอ็ดปรับตัวครั้งใหญ่ ไม่จำกัดตัวเองแค่ร้านหนังสือ แต่ขยายสู่พื้นที่แห่งประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมต่อผู้คน ด้วยแนวคิด ‘Playground’ ที่เน้นกิจกรรม เวิร์กชอป และสินค้าที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่
ซีเอ็ดกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างก้าวกระโดด ไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่การเป็นร้านหนังสือ แต่ขยายไปสู่การเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ การเชื่อมต่อ และความคิดสร้างสรรค์ จากเดิมที่บูธในงานสัปดาห์หนังสือเป็นเพียงพื้นที่ขายหนังสือ ปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกิจกรรม เวิร์กชอป คอสเพลย์ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ต่างๆ ซีเอ็ดมองว่าผู้ที่มางานหนังสือไม่ได้ต้องการแค่หนังสือ แต่ต้องการประสบการณ์ที่มากกว่านั้น เช่น การได้พบปะกับนักเขียน การเข้าร่วมเวิร์กชอปที่น่าสนใจ การสัมผัสบรรยากาศ และการค้นพบเทรนด์ใหม่ๆ รวมถึงการช้อปปิ้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากการที่ซีเอ็ดให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา งานครีเอทีฟ และไอเดียใหม่ๆ พวกเขาต้องการสร้างพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน แนวคิดนี้ได้พัฒนามาสู่ “Playground” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรีแบรนด์ซีเอ็ดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่ทดลองในงานสัปดาห์หนังสือ ปัจจุบันได้ขยายมาสู่หน้าร้านจริงในศูนย์การค้าหลายแห่ง Playground ในความหมายของซีเอ็ดไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับเด็กเล่น แต่เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานศิลปะ เกม กิจกรรม และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงกับคอนเทนต์ต่างๆ ภายในร้านได้รับการออกแบบใหม่ แบ่งโซนอย่างชัดเจน ทั้งนิยาย เรื่องจริง และสินค้าครีเอทีฟ พร้อมเปิดโอกาสให้ IP ระดับโลกและครีเอเตอร์ไทยเข้ามามีส่วนร่วม ผลลัพธ์ที่ได้คือยอดขายที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้คนใช้เวลาในร้านนานขึ้น และกลับมาเยี่ยมชมซ้ำ เบื้องหลังการปรับตัวครั้งนี้ไม่ได้มาจากการวางแผนบนโต๊ะทำงานเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการลงไปเรียนรู้โลกของคนรุ่นใหม่จริงๆ ผู้บริหารของซีเอ็ดได้เดินสำรวจบูธที่ไม่ใช่หนังสือในงานสัปดาห์หนังสือ เพื่อทำความเข้าใจเทรนด์ใหม่ๆ จากสินค้าที่หลากหลาย และได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็น พวกเขาพบว่าการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ต้องไม่ใช่แค่การนำเสนอลิขสิทธิ์ที่ดังอยู่แล้ว แต่ต้องค้นหาครีเอเตอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ แม้ว่าจะมีผู้ติดตามเพียงหลักพันก็ตาม จากแนวคิดนี้ซีเอ็ดจึงเริ่มจับมือกับครีเอเตอร์ไทยมากขึ้น ไม่ใช่แค่ IP ระดับโลกอย่างในอดีต คอนเทนต์หนึ่งไอเดียสามารถต่อยอดไปได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งเกม การ์ด สินค้า DIY และกิจกรรมต่างๆ งานสัปดาห์หนังสือฯ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของความนิยมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มารอหน้าร้านเพื่อซื้อการ์ดเกมยอดนิยม เช่น นารูโตะ วันพีซ และโปเกมอน ซีเอ็ดได้วางแผนการเปลี่ยนแปลงโดยมี 4 แกนหลัก คือ Playground, Learning Oasis, Children World และ Lifestyle & Trends ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าซีเอ็ดกำลังขยายตัวจากร้านหนังสือไปสู่ระบบนิเวศของไอเดีย โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับความรู้และไอเดียใหม่
