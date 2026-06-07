ซีอีโอ TSMC แซวคู่แข่งที่สัญญาจะตามทันทุก 10 ปี แต่ช่องว่างกลับกว้างขึ้น

ซีอีโอของ TSMC กล่าวถึงคู่แข่งที่สัญญาจะตามทันใน 10 ปีสามครั้งแต่ช่องว่างตลาดกลับกว้างขึ้น ปัจจุบัน TSMC ครองส่วนแบ่ง 70% ขณะที่ซัมซุงมี 7%
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ TSMC เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ซีอีโอ ซีซี เว่ย ได้กล่าวถึง การแข่งขัน ใน ตลาดรับจ้างผลิตชิป (Foundry) อย่างตรงไปตรงมา โดยยกตัวอย่างคู่แข่งรายหนึ่งที่เคยสัญญาว่าจะตามทัน TSMC ใน 10 ปี ถึงสามครั้งในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ช่องว่างระหว่าง TSMC และคู่แข่งกลับกว้างขึ้นทุกปี เว่ยกล่าวว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว คู่แข่งของเราบอกว่าจะตามทัน TSMC ใน 10 ปี แต่ 10 ปีผ่านไปก็บอกว่าจะตามทันอีก 10 ปี และเพิ่งบอกอีกครั้งว่าจะตามทันใน 10 ปี คำพูดนี้สะท้อนสถานการณ์ การแข่งขัน ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ดีกว่าข้อมูลตัวเลขใดๆ ปัจจุบัน TSMC ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 70% ขณะที่ ซัมซุง มีเพียง 7% และช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายขยายจาก 55% ในปี 2567 เป็นประมาณ 63% ในปี 2568 นอกจากการผลิตชิปด้วยกระบวนการผลิตที่ละเอียดแล้ว TSMC ยังให้ความสำคัญกับ เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เช่น CoWoS (Chip on Wafer on Substrate) ซึ่งช่วยรวมชิปหลายตัวเข้าด้วยกันในแพ็กเกจเดียว เทคโนโลยี นี้มีความสำคัญสำหรับชิปประมวลผล AI และชิปอื่นๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง TSMC มีแผนขยายกำลังการผลิต CoWoS ไปถึง 120,000-130,000 แผ่นต่อเดือนภายในสิ้นปี 2569 โดยใช้งบลงทุนรวม 52,000-56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ การลงทุนจำนวนมากนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ TSMC ในการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด อย่างไรก็ตาม เว่ยยอมรับว่า ซัมซุง ยังมีจุดแข็งในตลาดหน่วยความจำ โดยเฉพาะ HBM (High Bandwidth Memory) หรือแรมความเร็วสูงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบ AI สมัยใหม่ แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะแข่งขันกันใน ตลาดรับจ้างผลิตชิป แต่ก็ยังคงพึ่งพากันในห่วงโซ่อุปทาน AI ซัมซุง ประกาศจะลงทุนในกระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรเพื่อหวังเปลี่ยนสถานการณ์ แต่ความท้าทายที่ใหญ่กว่าตัวเลขคือการสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้า ซึ่ง TSMC สะสมมากว่าสองทศวรรษ การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TSMC ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแม้จะมี การแข่งขัน ที่รุนแรง นอกจากนี้ TSMC ยังคงขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกและลดความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ การลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา มีกำหนดผลิตชิปในกระบวนการ 4 นาโนเมตรตั้งแต่ปี 2567 และจะขยายไปสู่กระบวนการ 3 นาโนเมตรและ 2 นาโนเมตรในอนาคต ส่วนในญี่ปุ่น TSMC มีโรงงานผลิตชิปในคุมาโมโตะ ซึ่งรองรับกระบวนการผลิต 22/28 นาโนเมตร และ 12/16 นาโนเมตร และกำลังพิจารณาขยายไปสู่กระบวนการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น การขยายตัวทั่วโลกนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนและแรงงานที่มีทักษะ แต่ TSMC มองว่าเป็นการลงทุนที่จำเป็นเพื่อรักษาความสามารถใน การแข่งขัน ในระยะยาว ในขณะที่คู่แข่งพยายามไล่ตาม TSMC เว่ยเน้นว่าบริษัทจะไม่หยุดนิ่ง และจะพัฒนา เทคโนโลยี อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำ แผนงานในอนาคตรวมถึงกระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรที่คาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2568 และกระบวนการ 1.
4 นาโนเมตรในช่วงปี 2570-2571 TSMC ยังลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างหนัก โดยมีพนักงานด้านวิศวกรรมและการพัฒนาจำนวนมาก ทีมงานของ TSMC ทำงานร่วมกับลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบชิปเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ การร่วมมืออย่างใกล้ชิดนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้ายังคงเลือกใช้บริการของ TSMC แม้ว่าจะมีตัวเลือกจากผู้ผลิตรายอื่น ท้ายที่สุด เว่ยกล่าวว่า การแข่งขันในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่รวมถึงความสามารถในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า TSMC มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในการผลิตชิปให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลก และได้สร้างความเชื่อมั่นที่ยากจะเลียนแบบ แม้ว่าซัมซุงจะพยายามท้าทายด้วยเทคโนโลยี 2 นาโนเมตร แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดอาจต้องใช้เวลามากกว่าทศวรรษ ดังนั้น TSMC จึงยังคงเป็นผู้นำในตลาดรับจ้างผลิตชิปไปอีกนา
TSMC ซีอีโอ ตลาดรับจ้างผลิตชิป การแข่งขัน ซัมซุง
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