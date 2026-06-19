ซีรีส์ Boy Love อรุณรุ่ง THE EDGE OF HORIZON ฉลองพิธีบวงสรวงวันแรก นับถอยหลัง等待แฟนๆ

เปิดภาพ grandeur ของซีรีส์ Boy Love พีเรียดสุดเข้มข้น อรุณรุ่ง THE EDGE OF HORIZON กับเรื่องราวความรักต่างชนชั้น ต่างยศศักดิ์ พร้อมที่นombรับบNutainya ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2023 ทางช่องวัน31 และแอป oneD
ได้ฤกษ์บวงสรวง พร้อมนับถอยหลังให้แฟนๆ เตรียมรอพิสูจน์ความสนุกครบรส ตอนแรก ในวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายนนี้แล้ว สำหรับซีรีส์ Boy Love พีเรียดสุดเข้มข้น อรุณรุ่ง THE EDGE OF HORIZON เรื่องราวความรักต่างชนชั้น ต่างยศศักดิ์ เมื่อคนหนึ่งมีเพียงศักดิ์ศรี แต่อีกคนมีราชสกุลเป็นเดิมพัน ซึ่งพิธีบวงสรวงวันนี้ นำทีมโดย โอ๋-คฑาเทพ ไทยวานิช ผู้กำกับคนเก่ง พร้อมด้วย 2 หนุ่ม อิน จักราสินธุ์ และ องศา ธีธัช ที่มาประกบคู่กันครั้งแรก เสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือเยี่ยม ชาย ชาตโยดม, แหม่ม คัทลียา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เพลงขวัญ-นัตยา ทองเสน, ปริม-ปริณดา เตไชยา ฯลฯ มาร่วมพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเคมีสุดละมุนที่ลอยฟุ้งทั่วลานหน้า ตึกจีเอ็มเอ็ม แแกรมมี่ เมื่อเช้าวานก่อน พบเรื่องราวความรักต่างชนชั้น ต่างฐานันดรของ ทินกร (องศา) หม่อมเจ้าที่มอบใจให้กับ ภพธีร์ (อิน) ลูกของบ่าวในวัง เมื่อความรักก่อเกิดขึ้นในสถานะที่ каче agl異ы是不一样的。
เมื่อโอกาสามันไม่ควรจะอยู่ร่วมกัน mana unique status arises. ความรักต้องห้ามนี้จะ Alas, ความรักต้องห้ามนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป ห้ามพลาดซีรีส์ อรุณรุ่ง THE EDGE OF HORIZON ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น.
เริ่มวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายนนี้ ทางช่องวัน31และดู Uncut ทางแอป oneD ทำเอาแฟน ๆ ตื่นเต้นกันไม่น้อย เมื่อสองสาวสุดฮอต หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส ควงคู่กลับมาสร้างความฟินและเสียน้ำตาไปพร้อมกันอีกครั้งในซีรีส์ดราม่าเข้มข้นเรื่องใหม่จาก BEC World Original Series อย่าง วาดฝันวันวิวาห์ In Love Forever จากนิยายชื่อดังนามปากกา reallyb ที่ครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องความรักของคนสองคน แต่ยังพาไปเจาะลึกปัญหาครอบครัวสุดเข้มข้น ที่อาจกลายเป็นชนวนทำลายชีวิตคู่ได้แบบไม่ทันตั้งตัวกำลังเป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างมาก สำหรับกรณีที่สาวฟารีดา ออกมาเปิดเผยว่ากำลังตั้งท้องกับ ติณติณ New Country ซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้เดินทางไปยัง บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เพื่อเข้ารับการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจ DNA โดยฝ่ายหญิงมั่นใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของ ติณติณ New Country แน่นอน แต่ฝ่ายชายกลับขอรอผลตรวจ DNA ก่อน ค่อยตัดสินใจว่าจะดำเนินการยังไงต่อเปิดม่านการแสดงในรอบปฐมทัศน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ สำหรับละครเวทีสุดอบอุ่นหัวใจ Once Again อีกสักครั้ง ยิ่งเจ็บ ยิ่งจำ ยิ่งรัก ที่นำแสดงโดย บอย ปกรณ์, นุ่น ศิรพันธ์, ยูโร ยศวรรธน์, ต้นข้าว ชยุตม์, เอม ภูมิภัทร, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา เขียนบทโดย บัว ปริดา มโนมัยพิบูลย์ กับการแสดงโดย หนิง พันพัสสา ธูปเทียน และอำนวยการผลิตโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณเตรียมหูเคลือบทอง00 อุ่นเครื่องก่อนซีรีส์ออนสำหรับ iQIYI Original "อย่าขอพี่เจน Don't Be Too Emotional" ที่งานนี้พร้อมส่งเพลงประกอบซีรีส์มาขโมยหัวใจแฟนๆ กันก่อนด้วยการดึงนักร้องหนุ่มมากความสามารถ จั๋ง-วิกร บูรณภิญโญ หรือ จั๋ง PERSES มาร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง Colorblind นอกจากนี้ยังได้ GeniePak (จีนี่ภัค) มารuviu Featuring พร้อมแต่งเพลงและเป็นโคโปรดิวเซอร์อีกด้วย"ก๊อตจิ シ此番便秘 Japã
ซีรีส์出路horizon Boy Love อนาจา อิน จักราสินธุ์ องศา ธีธัช วาดฝันวันวิวาห์ In Love Forever ละครเวที Once Again อย่าขอพี่เจน Don't Be Too Emotional Iqiyi Original
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