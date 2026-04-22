ซีรีส์สายลับสุดระทึกกลับมาเขย่าโลก! เตรียมพบการผจญภัยข้ามทวีปที่เดิมพันสูงกว่าที่เคย

ติดตามเรื่องราวของเหล่าสายลับระดับหัวกะทิที่ต้องร่วมมือกันหยุดยั้งแผนการร้ายที่อาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษยชาติ ซีรีส์แอ็กชั่นที่เต็มไปด้วยการหักหลังและฉากแอ็กชั่นสุดตื่นเต้น
เตรียมพบกับ ซีรีส์ แอ็กชั่น สายลับ สุดเข้มข้นที่กำลังจะกลับมาสร้างความ ระทึก ใจให้กับผู้ชมทั่วโลก เรื่องราวเข้มข้นเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังอำนาจและความมั่งคั่ง ซีรีส์ นี้ติดตามชีวิตของเหล่า สายลับ ระดับพระกาฬที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่คาดฝันและ การหักหลัง ที่คาดไม่ถึง การผจญภัยครั้งใหม่นี้จะพาผู้ชมเดินทางข้ามทวีปไปพร้อมกับพวกเขาในการปฏิบัติ ภารกิจ ที่เดิมพันสูงกว่าที่เคย และอาจเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติ ซีรีส์ เรื่องนี้ได้รวบรวมทีมนักแสดงมากฝีมือที่กลับมาร่วมสร้างความสนุกสนานอีกครั้ง นำโดย ริชาร์ด แมดเดน ในบท เมสัน เคน, ปริยังกา โจปรา โจนาส ในบท นาเดีย ซินห์ และ สแตนลีย์ ทุชชี ในบท เบอร์นาร์ด ออร์ลิค สาม สายลับ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรลับที่เคยถูกทำลายลงโดย Manticore เครือข่ายอำนาจมืดที่ควบคุมโดยตระกูลผู้ทรงอิทธิพล เมื่อภัยคุกคามครั้งใหม่ปรากฏขึ้น พวกเขาจึงถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติ ภารกิจ อีกครั้ง แต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูเพียงลำพัง พวกเขาต้องร่วมมือกับ สายลับ หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากความสามารถอย่าง เลสลีย์ แมนวิลล์ และ แอชลีย์ คัมมิงส์ ที่กลับมาร่วมแสดง พร้อมด้วยทีมนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอย่าง แจ็ค เรย์เนอร์, แมตต์ เบอร์รี และ ลีนา เอล อาราบี ที่จะมาร่วมเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราว ซีรีส์ นี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์จาก Amazon MGM Studios และ AGBO โดยสองพี่น้องรุสโซ (Anthony Russo และ Joe Russo) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ระดับโลก โดยมี David Weil รับหน้าที่เป็นโชว์รันเนอร์ ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้าง นอกจากนี้ยังมี Joe Russo และ Greg Yaitanes ร่วมกำกับและอำนวยการสร้าง รวมถึง Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner และ Scott Rosenberg ที่ร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างในนาม Midnight Radio ซีรีส์ นี้พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับให้กับผู้ชมผ่าน Prime Video แหล่งรวมความบันเทิงชั้นนำที่นำเสนอรายการระดับพรีเมียมมากมายให้แก่ลูกค้าในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งสามารถรับชมได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท Prime Video ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี รวมถึง ซีรีส์ และภาพยนตร์ที่ผลิตโดย Amazon MGM Studios อย่าง Fallout, Heads of State, Reacher, Red One, Road House, The Accountant 2, The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power และอีกมากมาย Amazon มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยหลักการทำงาน 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับลูกค้า, ความหลงใหลในนวัตกรรม, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไก.
เตรียมพบกับซีรีส์แอ็กชั่นสายลับสุดเข้มข้นที่กำลังจะกลับมาสร้างความระทึกใจให้กับผู้ชมทั่วโลก เรื่องราวเข้มข้นเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคามอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังอำนาจและความมั่งคั่ง ซีรีส์นี้ติดตามชีวิตของเหล่าสายลับระดับพระกาฬที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่คาดฝันและการหักหลังที่คาดไม่ถึง การผจญภัยครั้งใหม่นี้จะพาผู้ชมเดินทางข้ามทวีปไปพร้อมกับพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจที่เดิมพันสูงกว่าที่เคย และอาจเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติ ซีรีส์เรื่องนี้ได้รวบรวมทีมนักแสดงมากฝีมือที่กลับมาร่วมสร้างความสนุกสนานอีกครั้ง นำโดย ริชาร์ด แมดเดน ในบท เมสัน เคน, ปริยังกา โจปรา โจนาส ในบท นาเดีย ซินห์ และ สแตนลีย์ ทุชชี ในบท เบอร์นาร์ด ออร์ลิค สามสายลับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรลับที่เคยถูกทำลายลงโดย Manticore เครือข่ายอำนาจมืดที่ควบคุมโดยตระกูลผู้ทรงอิทธิพล เมื่อภัยคุกคามครั้งใหม่ปรากฏขึ้น พวกเขาจึงถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง แต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับศัตรูเพียงลำพัง พวกเขาต้องร่วมมือกับสายลับหน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากความสามารถอย่าง เลสลีย์ แมนวิลล์ และ แอชลีย์ คัมมิงส์ ที่กลับมาร่วมแสดง พร้อมด้วยทีมนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอย่าง แจ็ค เรย์เนอร์, แมตต์ เบอร์รี และ ลีนา เอล อาราบี ที่จะมาร่วมเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราว ซีรีส์นี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์จาก Amazon MGM Studios และ AGBO โดยสองพี่น้องรุสโซ (Anthony Russo และ Joe Russo) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ระดับโลก โดยมี David Weil รับหน้าที่เป็นโชว์รันเนอร์ ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้าง นอกจากนี้ยังมี Joe Russo และ Greg Yaitanes ร่วมกำกับและอำนวยการสร้าง รวมถึง Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner และ Scott Rosenberg ที่ร่วมเป็นผู้อำนวยการสร้างในนาม Midnight Radio ซีรีส์นี้พร้อมที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับให้กับผู้ชมผ่าน Prime Video แหล่งรวมความบันเทิงชั้นนำที่นำเสนอรายการระดับพรีเมียมมากมายให้แก่ลูกค้าในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งสามารถรับชมได้บนอุปกรณ์หลากหลายประเภท Prime Video ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ และสารคดี รวมถึงซีรีส์และภาพยนตร์ที่ผลิตโดย Amazon MGM Studios อย่าง Fallout, Heads of State, Reacher, Red One, Road House, The Accountant 2, The Boys, The Lord of the Rings: The Rings of Power และอีกมากมาย Amazon มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยหลักการทำงาน 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับลูกค้า, ความหลงใหลในนวัตกรรม, ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไก
