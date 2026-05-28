ซีพีแรม มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจรบนเวทีโลก

ซีพีแรม ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารทั้งระบบตามปณิธาน "Food 3S" Food Safety, Food Security และ Food Sustainability ตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากต้นน้ำของห่วงโซ่อาหาร ใช้กระบวนการผลิต มาตรฐานสูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอน ไปจนถึงการบริหารระบบโลจิสติกส์ (Cold Chain Logistics) เพื่อรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร
ซีพีแรม ยังใช้เวที "THAIFEX-ANUGA ASIA 2026" ในการแสดงวิสัยทัศน์ธุรกิจและแบ่งปัน Success Story ที่ผ่านมา โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่และแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงยังมีกิจกรรม Business Matching เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ และการโชว์ทำอาหาร จากเชฟชั้นนำ ที่มาสร้างสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้สัมผัสถึงรสชาติเหนือระดับผสานความพิถีพิถันสไตล์ Fine Dining หนึ่งเดียวภายในงานโดยเฉพา.
CPF จัดเต็มงาน SX 2022 โชว์นวัตกรรมอาหาร-กระบวนการผลิตยั่งยืนซีพีเอฟ นำนวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหารเพื่ออนาคต และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งนวัตกรรมในกระบวนการผลิต Smart Feed -Farm -Food ร่วมแสดงในงาน“ Sustainability Expo 2022 (SX2022)'
สร้างความประทับใจ! เฟ้นหาสุดยอดอาหารไทย เสิร์ฟผู้นำ-ผู้เข้าร่วมประชุมเอเปคคลิกอ่านข่าว : อนุชาเผยเตรียมสุดยอดเซฟ ผ่านโครงการ Future Food for Sustainability เฟ้นหาสุดยอดอาหารไทย เสิร์ฟผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค ผลักดันอาหารไทย หวังสร้างความประทับใจ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาหารไทย ประชุมเอเปค สุดยอดเซฟ
นายกฯ เผย “เมนูอาหารอนาคต” ทานได้ แต่รสชาติยังไม่คุ้นชิน“นายก” บอก อาหารโครงการ APEC Future Food for Sustainability ทานได้ แต่ยังไม่คุ้นชิน ชมเป็นเรื่องดี ที่คนรุ่นใหม่ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น PPTVHD36 PPTVNews เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ เอเปค APEC ประชุมเอเปค2565 APEC2022 นายกรัฐมนตรี เมนูอาหารอนาคต
ปรุงเมนู4ภาค เชฟชู8รสชาติ เลี้ยงผู้นำเอเปกปรุงเมนู4ภาค เชฟชู8รสชาติ เลี้ยงผู้นำเอเปก หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ออนไลน์ ไทยโพสต์
กรมวิชาการเกษตร 'Food Safety' เกราะป้องกันจากฟาร์มถึงจานเคยคิดไหมว่า ผักผลไม้ที่เรากินทุกวัน ปลอดภัยจริงหรือเปล่า? กรมวิชาการเกษตรหนึ่งในด่านหน้า ที่ปกป้องความปลอดภัยของอาหาร ตั้งแต่ปี 2547 ผลักดันมาตรการ Food Safety อย่างจริงจัง ภายใต้นโยบาย “From Farm to Table” เข้มงวดเรื่อง Food Safety...
ซีพีแรม เดินหน้าโครงการปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย สร้างสมดุลทะเลไทยซีพีแรมเดินหน้าโครงการ 'ปูม้ายั่งยืน คู่ทะเลไทย' ต่อเนื่องปีที่ 14 ปล่อยลูกปูม้ากว่า 1.8 ล้านตัวในอ่าวไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ FOOD 3S ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
