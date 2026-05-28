ซีพีแรม มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจรบนเวทีโลก

ซีพีแรม มุ่งมั่นสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจรบนเวทีโลก
📆5/28/2026 5:06 PM
📰Thainews_News
ซีพีแรม ได้แสดงความมุ่งมั่นในการสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารทั้งระบบตามปณิธาน "Food 3S" Food Safety, Food Security และ Food Sustainability ตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากต้นน้ำของห่วงโซ่อาหาร ใช้กระบวนการผลิต มาตรฐานสูงที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยมั่นใจทุกขั้นตอน ไปจนถึงการบริหารระบบโลจิสติกส์ (Cold Chain Logistics) เพื่อรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนทางอาหาร

ซีพีแรม ยังใช้เวที "THAIFEX-ANUGA ASIA 2026" ในการแสดงวิสัยทัศน์ธุรกิจและแบ่งปัน Success Story ที่ผ่านมา โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าสมัยใหม่และแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงยังมีกิจกรรม Business Matching เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ และการโชว์ทำอาหาร จากเชฟชั้นนำ ที่มาสร้างสรรค์เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้สัมผัสถึงรสชาติเหนือระดับผสานความพิถีพิถันสไตล์ Fine Dining หนึ่งเดียวภายในงานโดยเฉพา.

