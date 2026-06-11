ซีพี แอ็กซ์ตร้า ปฏิวัติวงการสุขภาพ นำหุ่นยนต์ AI AgiBot X2 Pro นำเต้นแอโรบิกครั้งแรกในไทย ณ โลตัส บางนา

ซีพี แอ็กซ์ตร้า สร้างปรากฏการณ์ใหม่นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ AgiBot X2 Pro ร่วมกับ แบงค์-ศรราม น้ำเพชร นำเต้นแอโรบิกในงาน Aerobic Dance FIT EAT FUN เพื่อผสานนวัตกรรม AI เข้ากับไลฟ์สไตล์การดูแลสุขภาพของคนทุกวัย
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกระดับประเทศผู้ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ แม็คโคร และ โลตัส ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับวงการสุขภาพและเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยการจัดกิจกรรมที่ฉีกกฎเกณฑ์การออกกำลังกายแบบเดิมๆ ในงานที่มีชื่อว่า Aerobic Dance FIT EAT FUN ซึ่งจัดขึ้น ณ โลตัส บางนา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชวนผู้คนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นการประกาศความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มตัว ผ่านการนำนวัตกรรม หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ อัจฉริยะรุ่นล่าสุดอย่าง AgiBot X2 Pro มาเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่หุ่นยนต์ที่มีความสามารถระดับสูงเช่นนี้ได้มามีบทบาทนำในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัวและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม สำหรับไฮไลต์สำคัญที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากคือการแสดงศักยภาพของ AgiBot X2 Pro ซึ่งเป็น หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่ถูกออกแบบมาให้มีการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างน่าทึ่ง โดยในงานนี้ AgiBot X2 Pro ได้โชว์ทักษะการเต้นแอโรบิกที่มีความแม่นยำในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางได้อย่างคล่องแคล่วไปตามจังหวะดนตรีที่เร้าใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม การนำเทคโนโลยี AI ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการนำออกกำลังกายไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการนำหุ่นยนต์มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต ซึ่งการเคลื่อนไหวที่สมูทและถูกต้องตามหลักการออกกำลังกายของหุ่นยนต์ตัวนี้ ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีที่เคยดูแข็งทื่อให้กลายเป็นเรื่องของความบันเทิงและสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน นอกเหนือจากความล้ำสมัยของเทคโนโลยีแล้ว งานนี้ยังได้เพิ่มมิติของความบันเทิงและการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมด้วยการเชิญแขกรับเชิญพิเศษอย่าง แบงค์-ศรราม น้ำเพชร พระเอกลิเกชื่อดังขวัญใจมหาชน มาร่วมสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย การปรากฏตัวของแบงค์-ศรราม ไม่เพียงแต่ดึงดูดกลุ่มแฟนคลับจำนวนมากให้เข้ามาร่วมงาน แต่ยังสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น โดยเขาได้ร่วมเต้นแอโรบิกไปพร้อมกับ AgiBot X2 Pro และผู้เข้าร่วมงานอย่างสนุกสนาน การผสมผสานระหว่าง ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมอย่างลิเก กับ เทคโนโลยีล้ำยุคอย่างหุ่นยนต์ AI ในพื้นที่เดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่ต้องการให้กิจกรรมนี้เข้าถึงคนทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในนวัตกรรม หรือผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมและการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แม็คโคร และ โลตัส ภายใต้การบริหารของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า กำลังปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงสถานที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค ไปสู่การเป็น จุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์ หรือ Lifestyle Destination ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและชุมชนรอบข้าง การเลือกใช้พื้นที่ของ โลตัส บางนา ให้กลายเป็นลานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่รวมเอาสุขภาพ ความบันเทิง และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) โดยการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ซึ่งแนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ยังเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ในท้ายที่สุด ปรากฏการณ์การนำ AgiBot X2 Pro มานำเต้นแอโรบิกในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกยุค AI ที่ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งมั่นจะนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การที่หุ่นยนต์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในรูปแบบของการนำออกกำลังกายได้นั้น บ่งบอกถึงอนาคตที่เทคโนโลยีจะไม่ได้อยู่เพียงในโรงงานหรือห้องแล็บ แต่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในห้างสรรพสินค้าและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตของคนเมืองมีความสะดวกสบายและมีสีสันมากขึ้น โดย ซีพี แอ็กซ์ตร้า จะยังคงเดินหน้าแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อให้ทุกการมาเยือนโลตัสและแม็คโครเป็นมากกว่าการชอปปิง แต่เป็นการได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในทุกๆ วั.
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกระดับประเทศผู้ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ แม็คโคร และ โลตัส ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับวงการสุขภาพและเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยการจัดกิจกรรมที่ฉีกกฎเกณฑ์การออกกำลังกายแบบเดิมๆ ในงานที่มีชื่อว่า Aerobic Dance FIT EAT FUN ซึ่งจัดขึ้น ณ โลตัส บางนา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การชวนผู้คนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นการประกาศความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มตัว ผ่านการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อัจฉริยะรุ่นล่าสุดอย่าง AgiBot X2 Pro มาเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่หุ่นยนต์ที่มีความสามารถระดับสูงเช่นนี้ได้มามีบทบาทนำในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อชุมชน ส่งผลให้เกิดกระแสความตื่นตัวและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม สำหรับไฮไลต์สำคัญที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากคือการแสดงศักยภาพของ AgiBot X2 Pro ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ถูกออกแบบมาให้มีการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างน่าทึ่ง โดยในงานนี้ AgiBot X2 Pro ได้โชว์ทักษะการเต้นแอโรบิกที่มีความแม่นยำในทุกจังหวะการเคลื่อนไหว สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางได้อย่างคล่องแคล่วไปตามจังหวะดนตรีที่เร้าใจ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม การนำเทคโนโลยี AI ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการนำออกกำลังกายไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการนำหุ่นยนต์มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในอนาคต ซึ่งการเคลื่อนไหวที่สมูทและถูกต้องตามหลักการออกกำลังกายของหุ่นยนต์ตัวนี้ ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีที่เคยดูแข็งทื่อให้กลายเป็นเรื่องของความบันเทิงและสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน นอกเหนือจากความล้ำสมัยของเทคโนโลยีแล้ว งานนี้ยังได้เพิ่มมิติของความบันเทิงและการเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมด้วยการเชิญแขกรับเชิญพิเศษอย่าง แบงค์-ศรราม น้ำเพชร พระเอกลิเกชื่อดังขวัญใจมหาชน มาร่วมสร้างสีสันและสร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย การปรากฏตัวของแบงค์-ศรราม ไม่เพียงแต่ดึงดูดกลุ่มแฟนคลับจำนวนมากให้เข้ามาร่วมงาน แต่ยังสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น โดยเขาได้ร่วมเต้นแอโรบิกไปพร้อมกับ AgiBot X2 Pro และผู้เข้าร่วมงานอย่างสนุกสนาน การผสมผสานระหว่าง ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมอย่างลิเก กับ เทคโนโลยีล้ำยุคอย่างหุ่นยนต์ AI ในพื้นที่เดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของซีพี แอ็กซ์ตร้า ที่ต้องการให้กิจกรรมนี้เข้าถึงคนทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในนวัตกรรม หรือผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมและการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แม็คโคร และ โลตัส ภายใต้การบริหารของซีพี แอ็กซ์ตร้า กำลังปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงสถานที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภค ไปสู่การเป็น จุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์ หรือ Lifestyle Destination ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและชุมชนรอบข้าง การเลือกใช้พื้นที่ของโลตัส บางนา ให้กลายเป็นลานกิจกรรมสร้างสรรค์ที่รวมเอาสุขภาพ ความบันเทิง และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Shared Value) โดยการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ซึ่งแนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ยังเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ในท้ายที่สุด ปรากฏการณ์การนำ AgiBot X2 Pro มานำเต้นแอโรบิกในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกยุค AI ที่ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งมั่นจะนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การที่หุ่นยนต์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในรูปแบบของการนำออกกำลังกายได้นั้น บ่งบอกถึงอนาคตที่เทคโนโลยีจะไม่ได้อยู่เพียงในโรงงานหรือห้องแล็บ แต่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในห้างสรรพสินค้าและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตของคนเมืองมีความสะดวกสบายและมีสีสันมากขึ้น โดยซีพี แอ็กซ์ตร้า จะยังคงเดินหน้าแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และมุ่งสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อให้ทุกการมาเยือนโลตัสและแม็คโครเป็นมากกว่าการชอปปิง แต่เป็นการได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพในทุกๆ วั
ซีพี แอ็กซ์ตร้า Agibot X2 Pro โลตัส บางนา หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ สุขภาพและนวัตกรรม
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