ซีพีแรมได้เปิดตัวเค้กกล้วยหอมไทย "Le Pan Moist Banana Bread" ลง E-Mart ทั่วประเทศเกาหลีใต้ พร้อมส่งออกล็อตแรกกว่า 14 ตัน
อินไซด์ตลาดขนมเกาหลี ซีพีแรม คว้าโอกาสเทรนด์ "ชุ่มฉ่ำ-ไม่หวานจัด" ส่ง เค้กกล้วยหอมไทย ตีตลาดกิมจิ ผ่านแบรนด์ " Le Pan Moist Banana Bread " ลง E-Mart ทั่วประเทศ ตลาดเกาหลีใต้ กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญของผู้ประกอบการอาหารไทย โดยเฉพาะกลุ่มเบเกอรี่และขนมพร้อมรับประทานที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ " Le Pan Moist Banana Bread " เค้กสอดไส้ครีมคัสตาร์ดกล้วยหอมไทย วางจำหน่ายในห้าง E-Mart Traders ทั่วประเทศเกาหลีใต้ พร้อมส่งออกล็อตแรกกว่า 14 ตัน ความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงแค่การเปิดตลาดของ ซีพีแรม แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าที่อาศัยความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างตั้งแต่รสชาติ รูปแบบการรับประทาน ไปจนถึงการกำหนดราคาที่เข้าถึงได้ในตลาดที่มีค่าครองชีพสูงอย่างเกาหลีใต้ ซึ่งอาจกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการผลักดันวัตถุดิบไทยสู่สินค้าอาหารพรีเมียมบนเวทีโลก "ความอร่อยระดับพรีเมียมที่เข้าถึงง่าย" ด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มฟู ชุ่มฉ่ำ ละลายในปาก ผสานกับไส้ครีมคัสตาร์ดกล้วยหอมไทยคัดพิเศษอย่างลงตัว ผ่านกระบวนการผลิตจากครัว ซีพีแรม ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติทันสมัยที่สุดของ ซีพีแรม ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น ภายใต้ระบบการผลิตคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานโลกในทุกขั้นตอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่นวัตกรรมการผลิตที่ทำให้สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งการรับประทานในอุณหภูมิห้อง หรือนำไปแช่เย็นก่อนให้สัมผัสไส้ครีมในรูปแบบไอศกรีมหอมหวาน เย็นชื่นใจ เพื่อนำเสนอ Eating Experience รูปแบบใหม่สู่ตลาดเบเกอรี่เกาหลีใต้ โดยวางกลยุทธ์ราคา Penetration Pricing ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ Value for Mone.
อินไซด์ตลาดขนมเกาหลี ซีพีแรมคว้าโอกาสเทรนด์ "ชุ่มฉ่ำ-ไม่หวานจัด" ส่งเค้กกล้วยหอมไทยตีตลาดกิมจิ ผ่านแบรนด์ "Le Pan Moist Banana Bread" ลง E-Mart ทั่วประเทศ ตลาดเกาหลีใต้กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิสำคัญของผู้ประกอบการอาหารไทย โดยเฉพาะกลุ่มเบเกอรี่และขนมพร้อมรับประทานที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ "Le Pan Moist Banana Bread" เค้กสอดไส้ครีมคัสตาร์ดกล้วยหอมไทย วางจำหน่ายในห้าง E-Mart Traders ทั่วประเทศเกาหลีใต้ พร้อมส่งออกล็อตแรกกว่า 14 ตัน ความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงแค่การเปิดตลาดของซีพีแรม แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าที่อาศัยความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศอย่างตั้งแต่รสชาติ รูปแบบการรับประทาน ไปจนถึงการกำหนดราคาที่เข้าถึงได้ในตลาดที่มีค่าครองชีพสูงอย่างเกาหลีใต้ ซึ่งอาจกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการผลักดันวัตถุดิบไทยสู่สินค้าอาหารพรีเมียมบนเวทีโลก "ความอร่อยระดับพรีเมียมที่เข้าถึงง่าย" ด้วยเนื้อสัมผัสนุ่มฟู ชุ่มฉ่ำ ละลายในปาก ผสานกับไส้ครีมคัสตาร์ดกล้วยหอมไทยคัดพิเศษอย่างลงตัว ผ่านกระบวนการผลิตจากครัวซีพีแรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติทันสมัยที่สุดของซีพีแรม ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกชิ้น ภายใต้ระบบการผลิตคุณภาพ ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐานโลกในทุกขั้นตอน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่นวัตกรรมการผลิตที่ทำให้สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งการรับประทานในอุณหภูมิห้อง หรือนำไปแช่เย็นก่อนให้สัมผัสไส้ครีมในรูปแบบไอศกรีมหอมหวาน เย็นชื่นใจ เพื่อนำเสนอ Eating Experience รูปแบบใหม่สู่ตลาดเบเกอรี่เกาหลีใต้ โดยวางกลยุทธ์ราคา Penetration Pricing ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ Value for Mone
ซีพีแรม เค้กกล้วยหอมไทย Le Pan Moist Banana Bread E-Mart ตลาดเกาหลีใต้
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