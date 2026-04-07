ซีพีเอฟ เดินหน้าสู่ Net Zero: ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3 รับรองฉลาก Net Zero Product

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน ยกระดับไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3 สู่ Net Zero Product พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero องค์กรภายในปี 2050 ด้วยแนวคิด Sustainovation
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้นำแนวคิด Sustainovation หรือ นวัตกรรมเพื่อ ความยั่งยืน มาปรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ( Net Zero ) ภายในปี 2050 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางต่างๆ มากมาย อาทิ การส่งเสริมการใช้ พลังงานสะอาด ในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ล่าสุด ซีพีเอฟได้ยกระดับผลิตภัณฑ์ 'ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3' ภายใต้แบรนด์ยูฟาร์ม ทั้งแพ็ค 4 ฟอง และแพ็ค 10 ฟอง ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฉลาก Net Zero Product จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ\นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3 ที่ได้รับฉลาก Net Zero นี้ เป็นผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มสินค้าไข่ไก่ของซีพีเอฟที่ได้รับรองดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็น Super Food นำมาพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแม่ไก่ในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้แม่ไก่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเหมาะสม ช่วยลดปริมาณสารอาหารส่วนเกินที่ถูกขับถ่ายออกมาเป็นของเสีย เช่น ไนโตรเจนในมูลไก่ ซึ่งจะช่วยลดของเสียจากฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังใช้โมเดล “Green Farm” ที่นำเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงมาบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก พร้อมทั้งนำแนวคิด Waste to Value มาปรับใช้ โดยการนำเปลือกไข่ที่แตกเสียหายมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลอย่างยั่งยืน หลังจากดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเต็มที่แล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำการชดเชยคาร์บอนที่ยังไม่สามารถลดได้ด้วยคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3 มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัย ซึ่งมีปริมาณโอเมก้า-3 สูงกว่าไข่ทั่วไปถึง 5 เท่า อุดมไปด้วย DHA วิตามินอี และไอโอดีน ซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพหัวใจและสมองของผู้บริโภค\ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพของไข่ไก่เบญจาโอเมก้า 3 ที่มาจากกระบวนการเลี้ยงดูที่ใส่ใจ ทั้งการคัดเลือกแม่ไก่สายพันธุ์ดี อาหารที่มีคุณภาพ และการเลี้ยงแบบ Cage Free ซึ่งส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพแข็งแรง ภายใต้มาตรการ Biosecurity ที่เข้มงวด ไม่มีการใช้ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะตลอดระยะเวลาการเลี้ยง นายสมคิดยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ก้าวสำคัญของไข่ไก่เบญจา โอเมก้า 3 Net Zero คือการพิสูจน์ให้เห็นว่าภาคปศุสัตว์สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูลกัน เราไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรเท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของคนรุ่นต่อไป ซีพีเอฟพร้อมที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กร Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่มากขึ้นในทุกๆ คำที่บริโภค” นอกจากนี้ ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซีพีเอฟ ได้แก่ การร่วมมือกับ นายอ้วนเย็นตาโฟ ในการยกระดับสตรีทฟู้ดไทยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยนวัตกรรมอาหารพร้อมทาน รวมถึงการได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จำนวน 30 รางวัล จากกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัล Thailand Top Company Awards 2026 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการปรับตัวและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของความมั่นคงในการเลี้ยงหมู รวมถึงโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่ซีพีเอฟได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการช้อปอิ่มบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล และโครงการเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแด
