ซีพี บีแอนด์เอฟ เตรียมเดินหน้าขยายตลาด 'LUMi' เครื่องดื่ม Modern sparking แบรนด์ใหม่จาก บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ จำกัด ภายใต้เครือซีพี
27 พฤษภาคม 2569 ซีพี บีแอนด์เอฟ ส่ง 'LUMi' บุกเวที THAIFEX 2026 เขย่าตลาด Modern Sparkling ดึงมาสคอต SUMMY มัดใจเจน Z LUMi หลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและได้รับกระแสตอบรับจากกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 'LUMi' เครื่องดื่ม Modern sparking แบรนด์ใหม่จาก บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ จำกัด ภายใต้เครือซีพี เตรียมเดินหน้าขยายตลาด พร้อมมองหาโอกาสทาง ธุรกิจ และพันธมิตรใหม่ ๆ ภายในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 ในบูธ CPF หมายเลข 1-RR01 , 1-RR15 ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2026 อาคาร Challenger 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Food Innovation for Wellness หนึ่งในงานแสดงสินค้าอาหารและ เครื่องดื่ม ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย LUMi ถือเป็นแบรนด์ เครื่องดื่ม ยุคใหม่ที่ผสานทั้งรสชาติ ไลฟ์สไตล์ และฟังก์ชันการดื่มเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด 'LUMi Modern Sparking -- ซ่า สดชื่น มีประโยชน์' โดยเปิดตัวสินค้าแรกของแบรนด์ชูจุดเด่นด้วยรสชาติ Orange Twist ที่ให้ความสดชื่น ดื่มง่าย แตกต่างอย่างมีสไตล์ พร้อมดีไซน์แพ็กเกจจิ้งสีส้มโดดเด่น และมาสคอต 'SUMMY' ที่ช่วยสร้างภาพจำและเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ LUMi ยังตอบโจทย์สายเฮลท์ตี้ ด้วยคุณสมบัติ 0% Sugar เสริมด้วย NIACIN, VITAMIN B6 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท VITAMIN B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง ZINC มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น และสารสกัด L-Theanine และ Goji berry Extract ให้คุณพร้อมสนุกไปกับทุกกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ดร.
ภัทริน เล็กศรีสมพงษ์ Co-Founder ของ LUMi Brand กล่าวว่า 'THAIFEX - Anuga Asia 2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ LUMi ในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ทั้งด้านการจัดจำหน่าย Retail, Modern Trade, Food Service รวมถึง Distributor และ Business Partner ที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์เครื่องดื่ม Gen ใหม่' ภายในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 LUMi นำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านคอนเซ็ปต์ Modern Sparking Experience ที่สะท้อนความ ซ่า สดชื่น มีประโยชน์ และความสนุก และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้คู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน และพันธมิตรจากหลากหลายประเทศ ได้สัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์อย่างใกล้ชิด การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายฐานผู้บริโภค และสร้าง Brand Awareness ในระดับภูมิภาค เพื่อผลักดัน LUMi ให้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องดื่ม Modern Sparking ที่น่าจับตามองของเอเชียในอนาค
Lumi THAIFEX 2026 Modern Sparkling ซีพี บีแอนด์เอฟ เครื่องดื่ม
