ซิมบับเวออกกฎใหม่ควบคุมธุรกิจคริปโท กำหนดลงทะเบียนปีละ 500 ดอลลาร์ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

รัฐบาลซิมบับเวออกกฎระเบียบใหม่ให้บริษัทคริปโทต้องลงทะเบียนกับ FIU ทุกปี และปฏิบัติตาม AML ภายใต้การกำกับของธนาคารกลาง ผู้ประกอบการต้องขออนุมัติก่อนดำเนินธุรกิจ หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียม 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี กฎนี้มีเป้าหมายป้องกันการฟอกเงินและลดความเสี่ยงถูกขึ้นบัญชีสีเทาของ FATF ท่ามกลางความสนใจคริปโทที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ
รัฐบาล ซิมบับเว ได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินหรือ FIU เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตาม กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน หรือ AML อย่างเคร่งครัด โดยมีธนาคารกลาง ซิมบับเว เป็นผู้กำกับดูแลหลัก กฎระเบียบดังกล่าวได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Mthuli Ncube ซึ่งระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย คริปโทเคอร์เรนซี การแลกเปลี่ยนคริปโท การโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการรับฝากดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย หากบริษัทใดไม่ดำเนินการลงทะเบียน จะถือว่ากระทำผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงถูกลงโทษทางการเงินหรือถูกระงับการดำเนินงานโดยหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนไว้ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ผู้ให้บริการหลายรายมองว่าสูง แต่ก็ยอมรับได้เมื่อเทียบกับความชัดเจนทางกฎหมายที่ได้รับ กฎระเบียบใหม่นี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการคริปโทที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วต้องปรับระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ หากต้องการให้บริการลูกค้าในประเทศอย่างถูกกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการรายงานธุรกรรมและการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน ย้อนกลับไปในปี 2018 ธนาคารกลาง ซิมบับเว เคยออกคำสั่งให้สถาบันการเงินหยุดให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโท ส่งผลให้ธุรกิจคริปโทถูกตัดขาดจากระบบธนาคารอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้งานจำนวนมากจึงหันไปซื้อขายผ่านระบบ P2P นายหน้ารายย่อย หรือช่องทางบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งดำเนินการภายใต้ความเสี่ยงสูงและไม่มีกรอบกฎหมายคุ้มครอง การไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนทำให้ทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องดำเนินกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอน กฎใหม่นี้จึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยสิ้นเชิง โดยเปิดทางให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น เป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของกฎระเบียบนี้คือการยกระดับมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลด้านการป้องกันการฟอกเงิน ลดความเสี่ยงที่ ซิมบับเว จะถูกจัดอยู่ในบัญชีสีเทาหรือ Grey List ของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างประเทศหรือ FATF ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ การมีกฎหมายที่ชัดเจนและบังคับใช้ได้จริงจะช่วยให้ ซิมบับเว สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินจากนานาชาติ และเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบการเงินของประเทศ ชาว ซิมบับเว ให้ความสนใจใน คริปโทเคอร์เรนซี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ โดยในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ประเทศเผชิญภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงจนมูลค่าเงินออมและกองทุนเกษียณของประชาชนแทบหมดค่า ขณะที่การปฏิรูประบบสกุลเงินหลายครั้งก็ทำให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเงินแบบเดิม หลายคนจึงหันมาใช้คริปโทเป็นทางเลือกในการเก็บรักษามูลค่าและทำธุรกรรม กฎระเบียบใหม่นี้จึงถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้ลงทุนและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยื.
รัฐบาลซิมบับเวได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลต้องลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินหรือ FIU เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินหรือ AML อย่างเคร่งครัด โดยมีธนาคารกลางซิมบับเวเป็นผู้กำกับดูแลหลัก กฎระเบียบดังกล่าวได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Mthuli Ncube ซึ่งระบุว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี การแลกเปลี่ยนคริปโท การโอนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือการรับฝากดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย หากบริษัทใดไม่ดำเนินการลงทะเบียน จะถือว่ากระทำผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย รวมถึงถูกลงโทษทางการเงินหรือถูกระงับการดำเนินงานโดยหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนไว้ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ผู้ให้บริการหลายรายมองว่าสูง แต่ก็ยอมรับได้เมื่อเทียบกับความชัดเจนทางกฎหมายที่ได้รับ กฎระเบียบใหม่นี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการคริปโทที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วต้องปรับระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ หากต้องการให้บริการลูกค้าในประเทศอย่างถูกกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องการรายงานธุรกรรมและการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน ย้อนกลับไปในปี 2018 ธนาคารกลางซิมบับเวเคยออกคำสั่งให้สถาบันการเงินหยุดให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโท ส่งผลให้ธุรกิจคริปโทถูกตัดขาดจากระบบธนาคารอย่างเป็นทางการ ผู้ใช้งานจำนวนมากจึงหันไปซื้อขายผ่านระบบ P2P นายหน้ารายย่อย หรือช่องทางบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งดำเนินการภายใต้ความเสี่ยงสูงและไม่มีกรอบกฎหมายคุ้มครอง การไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนทำให้ทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องดำเนินกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอน กฎใหม่นี้จึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยสิ้นเชิง โดยเปิดทางให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น เป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งของกฎระเบียบนี้คือการยกระดับมาตรฐานของประเทศให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลด้านการป้องกันการฟอกเงิน ลดความเสี่ยงที่ซิมบับเวจะถูกจัดอยู่ในบัญชีสีเทาหรือ Grey List ของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างประเทศหรือ FATF ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ การมีกฎหมายที่ชัดเจนและบังคับใช้ได้จริงจะช่วยให้ซิมบับเวสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษทางการเงินจากนานาชาติ และเพิ่มความน่าเชื่อถือในระบบการเงินของประเทศ ชาวซิมบับเวให้ความสนใจในคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ โดยในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ประเทศเผชิญภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงจนมูลค่าเงินออมและกองทุนเกษียณของประชาชนแทบหมดค่า ขณะที่การปฏิรูประบบสกุลเงินหลายครั้งก็ทำให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบการเงินแบบเดิม หลายคนจึงหันมาใช้คริปโทเป็นทางเลือกในการเก็บรักษามูลค่าและทำธุรกรรม กฎระเบียบใหม่นี้จึงถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้ลงทุนและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยื
ซิมบับเว คริปโทเคอร์เรนซี กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน FATF ธนาคารกลางซิมบับเว
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