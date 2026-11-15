ซินเจนทาและ GIZ ยกระดับชาวนาอีสานด้วยเทคโนโลยี Climate-Smart
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน ร่วมกับ GIZ จัดโครงการเพาะดีกินดี ข้าว ยกระดับศักยภาพเกษตรกรอีสานกว่า 150 คน สู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน จำกัด ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ประจำประเทศไทย เปิดตัวโครงการเพาะดีกินดี ข้าว เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สามจังหวัดหลัก ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และ สุรินทร์
ลงพื้นที่สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด พบเกษตรกร 150 คน
โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงปลูกข้าวพันธุ์ ดอกมะลิ 105 ที่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2569 พร้อมนำเสนอแปลงสาธิตจำนวน 6 แปลง โดยแต่ละแปลงได้ทดลองใช้กรรมวิธีที่แตกต่างกันถึง 8 วิธี ภายใต้แนวคิดการทำนาที่ทันต่อสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate-Smart Rice Farming เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับการเกษตรAlso read‘เอกนิติ’ โชว์ยอดลงทุนจริง Q3 ทะลุ 2.6 แสนล้าน เตรียมนำทัพโรดโชว์ญี่ปุ่น
นำเทคโนโลยี 10 รายการ แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ดร.อรรถวิชช์ วัชรดพงษ์ชัย หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรรม ฝ่ายบริการระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชีย 7 ระบุว่าการร่วมมือครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากพื้นที่จริงผ่านแปลงสาธิตและการทดลองเปรียบเทียบ โดย GIZ ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีกว่า 10 รายการมาประยุกต์ใช้ เชื่อว่าการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ
นางสาวกล้วยไม้ชี้ชาวนาอีสานเปลี่ยนพฤติกรรมสู่อาชีพหลัก
นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน ประเทศไทย ระบุว่าสถานการณ์การทำนาในภาคอีสานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีตที่เคยทำเพื่อบริโภคและขาดแคลนน้ำ กลายเป็นอาชีพหลักและแหล่งรายได้สำคัญ เกษตรกรจึงเริ่มสนใจเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตั้งแต่การจัดการดินธาตุอาหารไปจนถึงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ร่วมกับการใช้สารกระตุ้นชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตพุ่ง 800 กก. ลดต้นทุนกว่า 30% หลังใช้ความรู้
นางสายหยาด จันทร์คูเมือง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่าว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการและจัดทำแปลงสาธิตทดลองปลูกข้าว 5 ไร่ แบ่งเป็น 8 รูปแบบ พบว่าวิธีที่ 5 ซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับฮอร์โมนและจัดการศัตรูพืชแบบครบขั้นตอนให้ผลผลิตสูงสุด โดยนับได้ 10 รวง มีเมล็ดข้าวประมาณ 1,700 เมล็ด ซึ่งเมื่อประยุกต์ใช้กับนาส่วนตัว 7 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข.15 พบว่าลดต้นทุนการผลิตไปได้กว่า 30% และได้ผลผลิตกว่า 800 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เฉลี่ย 400 ถึง 600 กิโลกรัมต่อไร่
หาพันธมิตรตลาดโลก ขยายโอกาสส่งออกข้าวหอมไทย
นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม กล่าวเพิ่มเติมว่าในระยะต่อไปหากสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากสารตกค้าง และจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แล้ว จะต้องหาพันธมิตรเข้ามาช่วยต่อยอดตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมองว่าข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมไทยยังมีโอกาสเติบโตในตลาดโลก หากสามารถสร้างจุดขายด้านคุณภาพและกระบวนการผลิตได้อย่างชัดเจน
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 200 ไร่ เพื่อมาตรฐานสากล
นางสายหยาด จันทร์คูเมือง ทิ้งท้ายว่าความรู้ที่ได้รับจากบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชัน และ GIZ จะนำไปใช้กับพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 200 ไร่ พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นในชุมชน โดยแต่ละแปลงมีจุดเด่นที่แตกต่างกันเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเป็นต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้กับนโยบายส่งเสริมข้าวพันธุ์ดีและตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
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