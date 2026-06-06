ซินเคอหยวนสตีลกลับมาผลิตเหล็ก นายอรรถวิชช์เตือนความสำคัญของการตรวจคุณภาพ

บริษัทซินเคอหยวนสตีลได้รับอนุญาตเปิดโรงงานใหม่หลังหยุดกิจการกว่า หนึ่งปี นายอรรถวิชช์ ส.ส. แสดงความกังวลต่อการขาดเตาปรุงน้ำเหล็กและเรียกร้องให้รัฐเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพเหล็กเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
บริษัท ซินเคอหยวนสตีล จำกัด ได้รับการอนุญาตให้กลับมาดำเนินการผลิตเหล็กอีกครั้งหลังจากที่ต้องหยุดกิจการเป็นเวลานานกว่า หนึ่งปี เพื่อเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานของหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.
) ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวเกิดการพังถล่มหลังแผ่นดินไหวในปี 2568 การกลับมาทำงานของบริษัทจึงทำให้เกิดการถกเถียงและความกังวลอย่างต่อเนื่องจากภาคประชาชนและนักการเมืองหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อกล่าวหาว่าโรงงานอาจขาดอุปกรณ์สำคัญอย่าง "เตาปรุงน้ำเหล็ก" หรือ Ladle Furnace ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมคุณภาพของเหล็กที่หลอมจากเตาหลอมแบบ Induction Furnace (IF) อย่างเคร่งครัด นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.
ส.
บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แสดงความกังวลต่อการเปิดดำเนินการใหม่ของซินเคอหยวนสตีลผ่านเฟซบุ๊กของตน โดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบคุณภาพควรทำในช่วงที่มีการผลิตและจำหน่ายจริง ไม่ใช่แค่การทดสอบเครื่องจักรในระหว่างการเดินเครื่องเท่านั้น เนื่องจากคุณภาพของเศษเหล็กที่นำมาหลอมมีผลโดยตรงต่อมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุดท้าย หากไม่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กที่เหมาะสม ผลลัพธ์ของเหล็กแต่ละล็อตอาจไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารที่ใช้วัสดุดังกล่าว อรรถวิชช์ยังอ้างอิงข้อมูลจากการทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมว่า โรงงานซินเคอหยวนสตีลไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กในสายการผลิตของตน ทั้งนี้เขาได้สังเกตว่ามีเหล็กคงคลังเดิมที่เคยมีประเด็นด้านการควบคุมคุณภาพอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อมาตรการตรวจสอบก่อนนำออกจำหน่ายอย่างเข้มงวด เขาได้ย้ำว่า "เหล็กเป็นโครงสร้างหลักของบ้านและอาคาร ความปลอดภาพต้องมาก่อน และมาตรฐานต้องไม่ถูกลดทอน" เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่ควรเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาค
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