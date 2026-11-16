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Economy

ซิกซ์ทีน (SYNEX) กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2569 พุ่ง 11.6% สู่ 221 ล้านบาท

techoffside#14 in ประเทศไทย
ซิกซ์ทีน (SYNEX) กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2569 พุ่ง 11.6% สู่ 221 ล้านบาท
ซิกซ์ทีน · SYNEX · กำไรสุทธิ
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.6% มาอยู่ที่ 221 ล้านบาท จากการปรับสัดส่วนสินค้าสู่กลุ่มกำไรสูง แม้รายได้รวมจะหดตัว 4.1% เนื่องจากน้ำท่วมและข้อจำกัดอุปทาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2569 ประจำไตรมาสที่ 3 ซึ่งสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2569 โดยรายงานตัวเลข กำไรสุทธิ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำ กำไรสุทธิ ได้จำนวน 221 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าพบว่ามีการเพิ่มขึ้นถึง 11.6% แม้ว่าภาพรวมรายได้จากการขายและบริการรวมของบริษัทจะหดตัวลงก็ตาม

รายได้รวมลดลง 4.1% แต่กำไรเติบโตสวนทาง

สำหรับในไตรมาส 3 ปี 2569 รายได้จากการขายและบริการรวมของ SYNEX มีมูลค่าอยู่ที่ 11,614 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคิดเป็นสัดส่วน 4.1% อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิกลับดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเพิ่มจาก 1.63% ในไตรมาส 3 ปี 2568 มาอยู่ที่ 1.90% ในปัจจุบัน สาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรสุทธิเติบโตในทิศทางสวนทางกับรายได้ที่ลดลง เกิดจากการที่ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงถึง 37.6% พร้อมทั้งมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างเข้มงวด และมีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น 38.1%

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กลยุทธ์ Product Mix Shift ผลักดันกลุ่ม IT Commercial

การฟื้นตัวของกำไรดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ Product Mix Shift ที่ SYNEX ให้ความสำคัญในการปรับสัดส่วนสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนสินค้าและโซลูชันที่มีอัตรากำไรสูง พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าองค์กรและภาครัฐเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ในด้านผลการดำเนินงานตามหมวดธุรกิจพบว่า กลุ่ม IT Commercial ขยายตัวสูงถึง 51.0% สอดคล้องกับการขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐ ในขณะที่กลุ่ม IT Consumer ขยายตัวได้ 17.2% โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่ม Consumer PC และ DIY Component & Monitor

ปัจจัยภายนอกกดดันรายได้ รวมเหตุอุทกภัยและอุปทาน Apple

แม้ผลการดำเนินงานด้านกำไรจะดีงาม แต่รายได้รวมที่ลดลง 4.1% นั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายประการที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะน้ำท่วมในพื้นที่บางช่วงปลายไตรมาสซึ่งส่งผลขัดขวางการขนส่งสินค้า และข้อจำกัดด้านอุปทานของสินค้า Apple ที่ยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างการจัดจำหน่ายสมาร์ตโฟนและกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รายได้รวมชะลอตัวลง แม้ในกลุ่ม IT Consumer จะมีการเติบโต แต่แรงดันจากรายได้ภาพรวมยังคงถูกฉุดดึงจากปัจจัยเหล่านี้

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มุมมองผู้บริหารและแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2569

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่าความต้องการลงทุนเทคโนโลยีของลูกค้าองค์กรและภาครัฐยังคงมีความต่อเนื่อง บริษัทจึงดำเนินกลยุทธ์การบริหารพอร์ตสินค้าควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุน เพื่อรองรับตลาดที่แต่ละกลุ่มมีการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของแนวโน้มตลาดเทคโนโลยีไตรมาส 4 ปี 2569 บริษัทคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากรูปแบบฤดูกาลจับจ่ายปลายปีและวันหยุดจะช่วยหนุนความต้องการเครื่องเล่นเกม อุปกรณ์เกม และแก็ดเจ็ต รวมถึงความคาดหวังต่อ iPhone 18 Series ที่ได้รับตอบรับดีแต่ยังเผชิญข้อจำกัดจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ

ภาพรวม 9 เดือนแรกและแผนขยายธุรกิจปี 2570

เมื่อพิจารณาผลประกอบการสะสม 9 เดือนแรกของปี 2569 พบว่า SYNEX มีรายได้รวม 34,736 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 1,354 ล้านบาท ขยายตัว 1.2% และอัตรากำไรขั้นต้น 3.90% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.83% และเข้าใกล้เป้าหมายประมาณ 4% ของปีนี้แล้ว ส่วนกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.6% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาสในกลุ่ม Energy Solution ผ่านการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนและโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยาย IT Commercial และ Energy Solution เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ในกลุ่มอัตรากำไรสูงในช่วงปลายปี 2569 ถึงปี 2570

techoffside#14 in ประเทศไทย

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ซิกซ์ทีน SYNEX กำไรสุทธิ ไตรมาส 3 ปี 2569 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

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