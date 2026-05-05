ซาอุดีอาระเบียชี้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราสหรัฐฯไม่ใช่การขอความช่วยเหลือ แต่เป็นสิทธิของกลุ่มประเทศชั้นนำ

📆5/5/2026 5:50 AM
📰ktnewsonline
ผู้ว่าการธนาคารกลางซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรากับสหรัฐฯ เป็นเรื่องของกลุ่มประเทศชั้นนำที่ต้องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ไม่ใช่การขอความช่วยเหลือทางการเงิน ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคอ่าวอาหรับและเอเชียแสดงความสนใจในการทำข้อตกลงดังกล่าว

นายธานี อัล เซยูดี ผู้ว่าการธนาคารกลางซาอุดีอาระเบียได้กล่าวในการประชุมที่กรุงอาบูดาบีว่า สหรัฐอเมริกามีนโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งปัจจุบันมีข้อตกลงดังกล่าวกับเพียง 5 ประเทศเท่านั้น การเข้าร่วมในกลุ่มประเทศที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรากับสหรัฐฯ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศคู่ภาคีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จนถึงระดับที่ความต้องการในการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด นายธานีเน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้ไม่ใช่เรื่องของการขอความช่วยเหลือทางการเงิน แต่เป็นเรื่องของกลุ่มประเทศชั้นนำที่ต้องการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือ Currency Swap Agreement ระหว่างธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงเงินตราของอีกฝ่ายได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการทำธุรกรรมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราแบบถาวรกับธนาคารกลางหลักอีก 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกลางแคนาดา ธนาคารกลางญี่ปุ่น ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ข้อตกลงเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในระดับโลก การขยายขอบเขตของข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราไปยังประเทศอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ ได้กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า มีพันธมิตรจำนวนมากในภูมิภาคอ่าวอาหรับและในทวีปเอเชีย ได้แสดงความสนใจและยื่นคำร้องขอการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรากับสหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง ความต้องการข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราที่เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือทางการเงินที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเสี่ยงและความผันผวนในตลาดการเงินโลก ข้อตกลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างประเทศคู่ภาคีอีกด้วย การที่สหรัฐฯ พิจารณาขยายข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราไปยังประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้นำของสหรัฐฯ ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินโลก และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การตัดสินใจว่าจะให้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรากับประเทศใดบ้างนั้น จะขึ้นอยู่กับการประเมินปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางการเงินของประเทศนั้นๆ และความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การขยายข้อตกลงนี้จึงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้เศรษฐกิจโลกสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเจรจาต่อรองและข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงินทุน การค้า และการลงทุนในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างแน่นอ

