ซาอุดีอาระเบียสกัดจรวดฮูตีโจมตีกรุงริยาดและภาคใต้
ระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสกัดขีปนาวุธหลายลูกจากกลุ่มฮูตีเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน รวมถึงเป้าหมายที่กรุงริยาดและภาคใต้ โฆษกกองทัพยืนยันการป้องกันสำเร็จ
ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ ซาอุดีอาระเบีย สามารถสกัดกั้นจรวดและขีปนาวุธหลายลูกที่ กลุ่มฮูตี ยิงใส่ดินแดนดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน โดยในจำนวนนี้รวมถึงขีปนาวุธที่พุ่งตรงไปยัง กรุงริยาด เมืองหลวงของประเทศ
เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นอีกครั้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ซึ่งพันธมิตรของอิหร่านกลุ่มนี้ได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีสนามบินนานาชาติคิง คาลิดในกรุงริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสำคัญอื่นๆAlso readหนุ่มเกาหลีใต้ ซ้อมแฟนสาว 514 ครั้งใน 3 ชั่วโมงจนเสียชีวิต อ้างไม่ได้ตั้งใจ แค่โมโห
สถานการณ์ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้สะท้อนถึงแนวโน้มนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่การโจมตีเป้าหมายทางทหารและพลเรือนของซาอุดีอาระเบียเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ขณะที่ริยาดได้ตอบโต้กลับด้วยการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนที่กลุ่มฮูตีควบคุมในเยเมน
ปฏิบัติการทางทหารและเป้าหมายพลังงาน
เมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าพวกเขาได้ดำเนินการทางทหารเพื่อทำลายทรัพยากรสำคัญที่กลุ่มฮูตีใช้ในการปฏิบัติภารกิจ โดยมีรายงานการใช้ทั้งขีปนาวุธและโดรนในการโจมตี
แม้ฝ่ายพันธมิตรจะยืนยันความสำเร็จในการปฏิบัติการ แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป้าหมายทางทหารที่ถูกต้องคือสิ่งใด หรือพื้นที่ใดที่เกิดการโจมตีขึ้น โดยกลุ่มฮูตีออกแถลงการณ์ระบุในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันจาซานของบริษัทซาอุดี อารามโก ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงถึง 400,000 บาร์เรลต่อวัน
นอกจากนี้กลุ่มฮูตียังอ้างว่าได้โจมตีสถานีไฟฟ้าอีก 2 แห่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบีย แต่ไม่ได้อ้างวันที่แน่นอนสำหรับปฏิบัติการดังกล่าว โรงกลั่นดังกล่าวตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแดงใกล้กับชายแดนเยเมน และเคยถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ทำให้มีแรงงานชาวเนปาลเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บหลายคน
การสกัดกั้นและการประกาศเตือนภัย
กองทัพพันธมิตรยืนยันว่าสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธลูกหนึ่งที่พุ่งเข้าใส่เมืองอัล-ชูไคก์ ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งในจังหวัดจาซาน ที่มีโรงงานผลิตน้ำจืดและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งจัดสรรน้ำและไฟฟ้าให้กับภาคใต้ของซาอุดีอาระเบีย
ทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่า เศรษฐกิจจากการสกัดกั้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด พร้อมออกประกาศเตือนภัยความปลอดภัยในเมืองจาซานและพื้นที่อื่นๆ รวมถึงจังหวัดอีสเทิร์น ที่กลุ่มฮูตีอ้างว่าโจมตีโรงงานผลิตก๊าซฮาวียาห์เช่นกัน
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