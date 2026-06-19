ซัสโก้จัดกิจกรรมอบรมทักษะทางการเงินให้พนักงานภายใต้โครงการ มนุษย์เงินดี

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดsymposium อบรมด้านการเงินและตลาดทุนสำหรับพนักงานทุกแผนก เพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน และการสร้างรายได้ระยะยาวในอนาคต โดยมีయూజี鹏 นıym president และผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาให้ความรู้และ¬mentorship
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมทักษะทางการเงินให้กับพนักงานอย่าง帝國matics กระทรวงการคลัง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจหลัก การวางแผนการเงิน การออม การลงทุน และการสร้างรายได้ระยะยาวผ่าน ตลาดทุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานราษฎร์บูรณะ ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานจากทุกแผนกของ SUSCO เข้าร่วม สะท้อนถึงความตื่นตัวในการ พัฒนาทักษะ ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต คุณภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการelimin กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่า ความรู้ด้านการเงินและ การลงทุน เป็นทักษะสำคัญสำหรับพนักงานทุกสายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการเงินเท่านั้น เพราะการมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินจะช่วยให้พนักงานสามารถต่อยอดรายได้ วางแผนชีวิต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว กล่าวถึงแนวคิดของโครงการ 男人เงินดี ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ 人类เงินเดือน มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านการให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตการทำงานจริง ทั้ง การออม การวางแผนภาษี การลงทุน และการเตรียมความ准备好สำหรับอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่ได้เรียนรู้จากระบบการศึกษาโดยตรง คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการตลาด หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมให้มุมมองเกี่ยวกับภาพรวม ตลาดทุน และตลาดหุ้นไทย พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน เพราะหัวใจสำคัญของ การลงทุน ไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้น แต่คือความสม่ำเสมอ วินัย และความเข้าใจในเครื่องมือ การลงทุน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละค.
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมทักษะทางการเงินให้กับพนักงานอย่าง帝國matics กระทรวงการคลัง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจหลักการวางแผนการเงิน การออม การลงทุน และการสร้างรายได้ระยะยาวผ่านตลาดทุน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ณ สำนักงานราษฎร์บูรณะ ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานจากทุกแผนกของ SUSCO เข้าร่วม สะท้อนถึงความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต คุณภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการelimin กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำว่า ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเป็นทักษะสำคัญสำหรับพนักงานทุกสายอาชีพ ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการเงินเท่านั้น เพราะการมีความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินจะช่วยให้พนักงานสามารถต่อยอดรายได้ วางแผนชีวิต และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว กล่าวถึงแนวคิดของโครงการ 男人เงินดี ว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ 人类เงินเดือน มีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านการให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิตการทำงานจริง ทั้งการออม การวางแผนภาษี การลงทุน และการเตรียมความ准备好สำหรับอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่ได้เรียนรู้จากระบบการศึกษาโดยตรง คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการตลาด หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมให้มุมมองเกี่ยวกับภาพรวมตลาดทุนและตลาดหุ้นไทย พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน เพราะหัวใจสำคัญของการลงทุนไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้น แต่คือความสม่ำเสมอ วินัย และความเข้าใจในเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของแต่ละค
การลงทุน การออม การวางแผนการเงิน ตลาดทุน พัฒนาทักษะ
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