ซัมซุง ฟาวด์รี่และเคเดนซ์ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มออกแบบชิป 2 นาโนเมตรรุ่นสองสำหรับ AI และ HPC

ซัมซุง ฟาวด์รี่และเคเดนซ์ขยายความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มออกแบบชิปบนกระบวนการ 2 นาโนเมตรรุ่นที่สอง โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อผ่านซิลิคอน อินเทอร์โพเซอร์ และการใช้ AI เพื่อปรับปรุงสมรรถนะและการใช้พลังงาน รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี NVLink-C2C, CUDA-X GPU, ชิป Edge AI สำหรับหุ่นยนต์และโดรน และระบบ HPC
ซัมซุง ฟาวด์รี่ (Samsung Foundry) และ เคเดนซ์ (Cadence) ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการออกแบบชิปบนกระบวนการผลิต 2 นาโนเมตร รุ่นที่สอง (SF2Z) โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างชิปผ่านซิลิคอน อินเทอร์โพเซอร์ (Silicon Interposer) และการปรับปรุงการกำหนดเส้นทางสัญญาณอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยเครื่องมือสำคัญจาก เคเดนซ์ เช่น Tempus และ Pegasus ที่ควบคุมกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (Signoff) ก่อนส่งแบบเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง การทำงานร่วมกันนี้ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการออกแบบชิปที่ซับซ้อน เทคโนโลยี NVLink-C2C (NVIDIA NVLink-C2C) ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่อชิปประมวลผลและหน่วยความจำ ได้รับการพัฒนาในกระบวนการผลิตนี้เพื่อรองรับระบบ Accelerated Computing สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม CUDA-X GPU ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลแบบขนาน สำหรับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) เคเดนซ์ ระบุว่าโฟลว์การออกแบบที่เร่งด้วย GPU บนกระบวนการ 2 นาโนเมตร รุ่นที่สองนี้ช่วยปรับปรุงทั้งสมรรถนะและการพัฒนาสถาปัตยกรรม AI ใหม่ รวมถึงการเชื่อมต่อแบนด์วิดท์สูง (High-Bandwidth Interconnects) นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังถูกใช้ในการพัฒนาชิป Edge AI รุ่นใหม่บนกระบวนการ 2 นาโนเมตร สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ โดรน เครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงาน (performance per watt) การมี IP สำหรับ PCIe 5.
0 และเครื่องมือพร้อม Signoff ช่วยให้ทีมออกแบบลดความเสี่ยงและมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI Perception และ Physical AI ได้เต็มที่ ข้อตกลงครั้งนี้ยังรวมถึงการขยายการรับรองแพลตฟอร์ม SDA (System Design and Analysis) ที่ขับเคลื่อนด้วย Agentic AI ของเคเดนซ์ ครอบคลุมงานออกแบบดิจิทัล (Digital Design), Custom Design และ 3D IC บนกระบวนการ 2 นาโนเมตรรุ่นที่สอง ซึ่งช่วยให้พันธมิตรในระบบนิเวศพัฒนาระบบ AI ขนาดใหญ่และ HPC ได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การใช้พลังงานที่ต่ำกว่า และระยะเวลา Tapeout ที่เร็วขึ้น นอกจากนี้ ซัมซุงยังจัดงาน Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE) 2026 ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายเชิงเทคนิคและการสาธิตโฟลว์การออกแบบบนกระบวนการ 2 นาโนเมตรรุ่นที่สองและ 3D IC สำหรับเวิร์กโหลด AI ที่เร่งด้วย GPU ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการด้านการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในยุคของ AI และ HP
ซัมซุง เคเดนซ์ 2 นาโนเมตร AI ฟาวด์รี่
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