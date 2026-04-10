Head Topics

ซัมซุงเดินหน้าอัปเดต Galaxy: เตรียมฟีเจอร์ใหม่ พร้อมขยายฐานสู่ Galaxy A Series และรองรับ Quick Share บน iOS

เทคโนโลยี News

ซัมซุงGalaxyอัปเดต
📆4/10/2026 5:39 AM
📰iPhone_Droid
93 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 51%

ซัมซุงประกาศอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับอุปกรณ์ Galaxy หลายรุ่น มุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านฟีเจอร์ใหม่ๆ และการขยายการรองรับอุปกรณ์ รวมถึงเตรียมปล่อย Quick Share ให้แชร์คอนเทนต์กับ iOS ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมข่าวดีสำหรับผู้ใช้ในไทย และการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่น่าจับตา

ซัมซุง เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์ Galaxy อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปล่อย อัปเดต ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์และประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่ได้รับการ อัปเดต ในรอบล่าสุดนี้ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง Galaxy S23 Series, สมาร์ทโฟน จอพับ Galaxy Z Fold5 และ Galaxy Z Flip5, รวมถึง Galaxy S23 FE และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ การขยายการ อัปเดต สู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy A Series เป็นครั้งแรก โดยเริ่มต้นที่รุ่น Galaxy A36 5G ซึ่งเริ่มเปิดให้ใช้งานในบางประเทศ เช่น อินเดีย,

เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย เตรียมรับข่าวดี เพราะซัมซุงมีแผนที่จะขยายการอัปเดตนี้ไปยังประเทศไทยในเร็วๆ นี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเช่นกัน\นอกจากนี้ ซัมซุงยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือกับ Android อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มการรองรับฟีเจอร์ Quick Share ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์คอนเทนต์ระหว่างอุปกรณ์ Galaxy และอุปกรณ์ iOS ได้อย่างสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้จะได้รับการติดตั้งบน One UI 8.5 Beta ซึ่งจะถูกปล่อยให้ใช้งานบนอุปกรณ์รุ่นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Galaxy S25 Series, Galaxy S24 Series, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Z Flip6 เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการแชร์ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น การอัปเดต One UI 8.5 เวอร์ชันเบต้า มีกำหนดการปล่อยให้ใช้งานในเดือนมีนาคม 2569 และจะรองรับอุปกรณ์หลากหลายรุ่น อาทิ Galaxy S24 Series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE และ Galaxy Tab S11 Series ข่าวดีต่อเนื่อง! ซัมซุงยืนยันว่า Galaxy S25 Series จะมาพร้อมฟีเจอร์คัดกรองสายเรียกเข้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นฟีเจอร์เดียวกับที่พบใน Galaxy S26 Series สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงในการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้\ในขณะเดียวกัน คู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟนก็มีการพัฒนาที่น่าสนใจ Xiaomi 18 Pro Max อาจมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 8500mAh ซึ่งเป็นขนาดที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ เช่น OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra และ HONOR Magic8 Pro รวมถึง Xiaomi 17 Ultra การแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในอนาคต สำหรับ MOVE บริษัทที่ให้บริการด้านการเดินทาง ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในตลาดประเทศไทย พร้อมตอกย้ำพันธกิจในการให้บริการด้านการเดินทางในราคาที่คุ้มค่าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลา

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

iPhone_Droid /  🏆 55. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-10 17:53:01