ซัมซุงเดินหน้าอัปเดต Galaxy: เตรียมฟีเจอร์ใหม่ พร้อมขยายฐานสู่ Galaxy A Series และรองรับ Quick Share บน iOS

ซัมซุงประกาศอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับอุปกรณ์ Galaxy หลายรุ่น มุ่งเน้นยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านฟีเจอร์ใหม่ๆ และการขยายการรองรับอุปกรณ์ รวมถึงเตรียมปล่อย Quick Share ให้แชร์คอนเทนต์กับ iOS ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมข่าวดีสำหรับผู้ใช้ในไทย และการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนที่น่าจับตา
ซัมซุง เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์ Galaxy อย่างต่อเนื่อง ด้วยการปล่อย อัปเดต ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์และประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่ได้รับการ อัปเดต ในรอบล่าสุดนี้ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง Galaxy S23 Series, สมาร์ทโฟน จอพับ Galaxy Z Fold5 และ Galaxy Z Flip5, รวมถึง Galaxy S23 FE และที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ การขยายการ อัปเดต สู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy A Series เป็นครั้งแรก โดยเริ่มต้นที่รุ่น Galaxy A36 5G ซึ่งเริ่มเปิดให้ใช้งานในบางประเทศ เช่น อินเดีย,
เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทย เตรียมรับข่าวดี เพราะซัมซุงมีแผนที่จะขยายการอัปเดตนี้ไปยังประเทศไทยในเร็วๆ นี้ เพื่อให้ผู้ใช้งานชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นเช่นกัน\นอกจากนี้ ซัมซุงยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือกับ Android อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มการรองรับฟีเจอร์ Quick Share ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์คอนเทนต์ระหว่างอุปกรณ์ Galaxy และอุปกรณ์ iOS ได้อย่างสะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้จะได้รับการติดตั้งบน One UI 8.5 Beta ซึ่งจะถูกปล่อยให้ใช้งานบนอุปกรณ์รุ่นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Galaxy S25 Series, Galaxy S24 Series, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6 และ Galaxy Z Flip6 เพื่อให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการแชร์ข้อมูลที่หลากหลายยิ่งขึ้น การอัปเดต One UI 8.5 เวอร์ชันเบต้า มีกำหนดการปล่อยให้ใช้งานในเดือนมีนาคม 2569 และจะรองรับอุปกรณ์หลากหลายรุ่น อาทิ Galaxy S24 Series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE และ Galaxy Tab S11 Series ข่าวดีต่อเนื่อง! ซัมซุงยืนยันว่า Galaxy S25 Series จะมาพร้อมฟีเจอร์คัดกรองสายเรียกเข้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นฟีเจอร์เดียวกับที่พบใน Galaxy S26 Series สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงในการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้\ในขณะเดียวกัน คู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟนก็มีการพัฒนาที่น่าสนใจ Xiaomi 18 Pro Max อาจมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงถึง 8500mAh ซึ่งเป็นขนาดที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ เช่น OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra และ HONOR Magic8 Pro รวมถึง Xiaomi 17 Ultra การแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนยังคงเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในอนาคต สำหรับ MOVE บริษัทที่ให้บริการด้านการเดินทาง ยังคงเสริมความแข็งแกร่งในตลาดประเทศไทย พร้อมตอกย้ำพันธกิจในการให้บริการด้านการเดินทางในราคาที่คุ้มค่าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apple Arcade นำความสนุกไม่รู้จบมาให้ทั้งครอบครัวด้วยเกม Nick Jr. Replay! ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้Apple Arcade นำความสนุกไม่รู้จบมาให้ทั้งครอบครัวด้วยเกม Nick Jr. Replay! ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ - iOS App บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
Xiaomi เตรียมเปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่ Xiaomi 18 Pro Series พร้อมอัปเกรดกล้อง Periscope และสเปคจัดเต็มข่าวหลุด! Xiaomi เตรียมเปิดตัว Xiaomi 18 Pro และ Pro Max ปลายปีนี้ พร้อมกล้อง Periscope 200MP ใหม่, ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro และแบตเตอรี่ 7000mAh+
Read more »
'อนุทิน' แถลงนโยบายรัฐบาล พร้อมแก้ปัญหาปากท้อง กู้วิกฤตศก. คนไทยตั้งตัวได้นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ดัน Quick Big Win พลัส กู้วิกฤตเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องประชาชน ยันพูดแล้วทำทุกวิถีทางขับเคลื่อนประเทศไทยมั่นคงจากภายใน คนไทยตั้งตัวได้
Read more »
ภูฏานโอนย้าย Bitcoin อีก 319 BTC ยอดถือลดลง 70% จากจุดสูงสุดสรุปข่าว รัฐบาลภูฏานทำการโอนย้าย Bitcoin จำนวน 319.7 BTC มูลค่าประมาณ 22.68 ล้านดอลลาร์ ไปยังกระเป๋าเงินใหม่และกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับการขายผ่าน Galaxy
Read more »
Vivo X500 Pro Max: กล้อง 50MP ใหม่ พร้อมชิป Dimensity และแบตเตอรี่ 7000mAhข่าวลือเผย Vivo X Series รุ่นใหม่ vivo X500 Pro Max จะมาพร้อมกล้องหลัก 50MP เซนเซอร์ Sony LYTIA-838 รุ่นใหม่ พร้อมเทคโนโลยี LOFIC, ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity, และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 7000mAh คาดว่าจะเปิดตัวปลายปีนี้
Read more »
'ตี๋ตี๋ วันพิชิต' ไม่เผื่อใจ ทุ่มรักเกินร้อย ปล่อยเพลง 'เตรียมใจไว้รักเธอ (101% Love)'ใกล้เข้าสู่ EP 11 แล้ว สำหรับซีรีส์ ‘ด้วงกับเธอ Duang With You Series’ ที่นำแสดงโดย ‘ตี๋ตี๋-วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ’ และ ‘ป๋อ-ศุภการ จิรโชติกุล’ ซึ่งมาแรงในโลกออนไลน์ จนทำให้ EP 10 ที่ผ่านมาขึ้นเทรนด์อันดับ 1 Thailand & Worldwide บนแอปพลิเคชัน X
Read more »