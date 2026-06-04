ซัมซุงเปิดตัวฟีเจอร์สุขภาพใหม่สำหรับ Galaxy Watch ยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงรุกด้วย AI

ซัมซุงประกาศอัปเดต Samsung Health เพื่อมอบประสบการณ์สุขภาพอัจฉริยะบน Galaxy Watch รุ่นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ฟีเจอร์ใหม่จะเปลี่ยนข้อมูลชีวมาตรที่ซับซ้อนให้เป็นคำแนะนำง่ายๆ และนำไปใช้ได้จริง โดยเน้นการติดตามสุขภาพแบบองค์รวมผ่านคะแนนพลังงาน (Energy Score) และตัวชี้วัดสุขภาพหัวใจแบบใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสภาวะร่างกายและจิตใจได้ดียิ่งขึ้น
ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประกาศยกระดับ Galaxy Watch รุ่นใหม่ให้เป็นพันธมิตรด้านสุขภาพอัจฉริยะที่พร้อมให้คำแนะนำเชิงรุก โดยตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป การอัปเดตแอปพลิเคชัน Samsung Health จะเริ่มทยอยปล่อยเพื่อนำเสนอฟีเจอร์สุขภาพหลักที่มาพร้อมกับนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นล่าสุด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนข้อมูลชีวมาตร (Biometric data) ที่ซับซ้อน ตั้งแต่การนอนหลับไปจนถึงกิจกรรมระหว่างวัน ให้เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้จริง รองประธานอาวุโสและหัวหน้าทีม Digital Health กลุ่มธุรกิจ Mobile eXperience (MX) ของซัมซุงกล่าวว่า Samsung Health กำลังพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพที่วัดโดย Galaxy Watch เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจาก AI ทำให้ผู้ใช้เข้าใจสภาวะทางร่างกายและจิตใจของตนเองได้ง่ายและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ซัมซุงจะเดินหน้าขยายประสบการณ์การจัดการสุขภาพเชิงรุกและเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความแข็งแกร่งของ Galaxy Ecosystem และนวัตกรรมด้าน สุขภาพดิจิทัล ของเรา ความก้าวหน้านี้ถือเป็นก้าวสำคัญในวิสัยทัศน์องค์รวมของซัมซุงสำหรับแพลตฟอร์มสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวล้ำหน้าในเรื่องสุขภาพของตนเอง โดยฟีเจอร์สุขภาพที่ประกาศใหม่นี้จะเริ่มใช้งานได้เป็นครั้งแรกบน Galaxy Watch รุ่นที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ การอัปเดตแอปพลิเคชัน Samsung Health มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฟังก์ชัน Energy Score หรือคะแนนพลังงานที่มีอยู่เดิมให้มีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น เดิมที Samsung Health จะติดตามตัวชี้วัดสุขภาพเฉพาะด้านเพื่อช่วยวัดคะแนนพลังงานประจำวันของผู้ใช้ แต่ในครั้งนี้ Samsung Health ได้ยกระดับไปอีกขั้น เมื่อผู้ใช้ตื่นนอน ฟีเจอร์ใหม่จะวิเคราะห์สัญญาณทางชีวภาพสำคัญ 5 ประการในช่วงกลางคืน ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิผิวหนัง และระดับออกซิเจนในเลือด โดยเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐานขณะพักจริง (True Resting Baseline) ทั้งนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อตรวจพบค่าที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประเมินได้ว่าตนเองต้องการการพักผ่อนเพิ่มเติมหรือกำลังต่อสู้กับการเจ็บป่วย โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกรำคาญจากการแจ้งเตือนที่มากเกินไป นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการติดตามการนอนหลับให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยสามารถระบุระยะการนอนหลับต่างๆ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้อย่างตรงจุด ในส่วนของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เมื่อปีที่ผ่านมา ซัมซุงได้เปิดตัวฟีเจอร์ Vascular Load เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความเครียดของหลอดเลือดและใช้แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น วันนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวก้าวไปสู่ขั้นต่อไปด้วยการรวบรวมตัวชี้วัดรายวันเพียงหนึ่งเดียวที่นำข้อมูลเชิงลึกจาก Vascular Load เช่น การนอนหลับ ความเครียด และกิจกรรม มาผสมผสานกับข้อมูลองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition) ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนรวมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมใดที่ส่งผลต่อสุขภาวะในระยะยาว ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจได้ทันที ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ Samsung Health ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติ การติดตามระดับความเครียด และการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ภาพรวมสุขภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถดูแนวโน้มสุขภาพในระยะยาว ตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล และรับแรงจูงใจผ่านความท้าทายต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน การอัปเดตครั้งนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้ใช้งานง่ายขึ้น มีการจัดระเบียบข้อมูลสุขภาพเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และเพิ่มความสามารถในการแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านระบบที่ปลอดภัย ซัมซุงยังคงพัฒนา AI ให้สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพล่วงหน้าได้ โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ Galaxy Watch ไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ แต่เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพส่วนตัวที่เรียนรู้และปรับตัวตามผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้ ซัมซุงมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์และนักวิจัยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น การตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่รุกล้ำ และการวิเคราะห์ความเครียดทางจิตใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ Galaxy Watch เป็นศูนย์กลางการจัดการสุขภาพที่ครบวงจรและชาญฉลากที่สุดในโล.
ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประกาศยกระดับ Galaxy Watch รุ่นใหม่ให้เป็นพันธมิตรด้านสุขภาพอัจฉริยะที่พร้อมให้คำแนะนำเชิงรุก โดยตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป การอัปเดตแอปพลิเคชัน Samsung Health จะเริ่มทยอยปล่อยเพื่อนำเสนอฟีเจอร์สุขภาพหลักที่มาพร้อมกับนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นล่าสุด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนข้อมูลชีวมาตร (Biometric data) ที่ซับซ้อน ตั้งแต่การนอนหลับไปจนถึงกิจกรรมระหว่างวัน ให้เป็นคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้จริง รองประธานอาวุโสและหัวหน้าทีม Digital Health กลุ่มธุรกิจ Mobile eXperience (MX) ของซัมซุงกล่าวว่า Samsung Health กำลังพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพที่วัดโดย Galaxy Watch เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจาก AI ทำให้ผู้ใช้เข้าใจสภาวะทางร่างกายและจิตใจของตนเองได้ง่ายและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ซัมซุงจะเดินหน้าขยายประสบการณ์การจัดการสุขภาพเชิงรุกและเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความแข็งแกร่งของ Galaxy Ecosystem และนวัตกรรมด้านสุขภาพดิจิทัลของเรา ความก้าวหน้านี้ถือเป็นก้าวสำคัญในวิสัยทัศน์องค์รวมของซัมซุงสำหรับแพลตฟอร์มสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวล้ำหน้าในเรื่องสุขภาพของตนเอง โดยฟีเจอร์สุขภาพที่ประกาศใหม่นี้จะเริ่มใช้งานได้เป็นครั้งแรกบน Galaxy Watch รุ่นที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ การอัปเดตแอปพลิเคชัน Samsung Health มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงฟังก์ชัน Energy Score หรือคะแนนพลังงานที่มีอยู่เดิมให้มีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น เดิมที Samsung Health จะติดตามตัวชี้วัดสุขภาพเฉพาะด้านเพื่อช่วยวัดคะแนนพลังงานประจำวันของผู้ใช้ แต่ในครั้งนี้ Samsung Health ได้ยกระดับไปอีกขั้น เมื่อผู้ใช้ตื่นนอน ฟีเจอร์ใหม่จะวิเคราะห์สัญญาณทางชีวภาพสำคัญ 5 ประการในช่วงกลางคืน ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิผิวหนัง และระดับออกซิเจนในเลือด โดยเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐานขณะพักจริง (True Resting Baseline) ทั้งนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อตรวจพบค่าที่เบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ประเมินได้ว่าตนเองต้องการการพักผ่อนเพิ่มเติมหรือกำลังต่อสู้กับการเจ็บป่วย โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกรำคาญจากการแจ้งเตือนที่มากเกินไป นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบการติดตามการนอนหลับให้ละเอียดยิ่งขึ้น โดยสามารถระบุระยะการนอนหลับต่างๆ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้อย่างตรงจุด ในส่วนของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เมื่อปีที่ผ่านมา ซัมซุงได้เปิดตัวฟีเจอร์ Vascular Load เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามความเครียดของหลอดเลือดและใช้แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น วันนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวก้าวไปสู่ขั้นต่อไปด้วยการรวบรวมตัวชี้วัดรายวันเพียงหนึ่งเดียวที่นำข้อมูลเชิงลึกจาก Vascular Load เช่น การนอนหลับ ความเครียด และกิจกรรม มาผสมผสานกับข้อมูลองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition) ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนรวมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมใดที่ส่งผลต่อสุขภาวะในระยะยาว ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจได้ทันที ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลที่แม่นยำและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล นอกจากนี้ Samsung Health ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การตรวจจับการออกกำลังกายอัตโนมัติ การติดตามระดับความเครียด และการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ภาพรวมสุขภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถดูแนวโน้มสุขภาพในระยะยาว ตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล และรับแรงจูงใจผ่านความท้าทายต่างๆ ภายในแอปพลิเคชัน การอัปเดตครั้งนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ให้ใช้งานง่ายขึ้น มีการจัดระเบียบข้อมูลสุขภาพเป็นหมวดหมู่ชัดเจน และเพิ่มความสามารถในการแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพผ่านระบบที่ปลอดภัย ซัมซุงยังคงพัฒนา AI ให้สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพล่วงหน้าได้ โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ Galaxy Watch ไม่เพียงแต่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ แต่เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพส่วนตัวที่เรียนรู้และปรับตัวตามผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตอันใกล้ ซัมซุงมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์และนักวิจัยเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลและพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น การตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่รุกล้ำ และการวิเคราะห์ความเครียดทางจิตใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ Galaxy Watch เป็นศูนย์กลางการจัดการสุขภาพที่ครบวงจรและชาญฉลากที่สุดในโล
Samsung Health Galaxy Watch สุขภาพดิจิทัล Energy Score AI
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