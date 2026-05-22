ซอฟเฟลชูสูตรลับใหม่ ยกระดับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ยอดเยี่ยม

บริษัท ซอฟเฟล ซอลูชั่นสโตร์ จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุงและชูสูตรลับใหม่ในช่วงฤดูฝน เพื่อยกระดับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่
สเปรย์และ โลชั่นทากันยุง ยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย เดินหน้าภารกิจครั้งสำคัญในปี 2569โดยยกระดับ การรณรงค์ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก อย่างเข้มข้นทั่วประเทศท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่ยังคงน่ากังวล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปี จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร" เมื่อมกราคม 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งสายสุขภาพและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิหมอชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันโรคสู่สังคมในวงกว้า.
สเปรย์และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทย เดินหน้าภารกิจครั้งสำคัญในปี 2569โดยยกระดับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศท่ามกลางสถานการณ์การระบาดที่ยังคงน่ากังวล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกปี จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร" เมื่อมกราคม 2569 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งสายสุขภาพและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิหมอชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันโรคสู่สังคมในวงกว้า
ซอฟเฟล โลชั่นทากันยุง โรคไข้เลือดออก การรณรงค์ ระดับชุมชน