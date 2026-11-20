ซองดูฮีเผชิญกระแสดราม่าหนัก จัดตั้งมูลนิธิศุกล แต่ถูกโจมตีการบริหารเงินบริจาค
ซองดูฮี ยูทูบเบอร์ดังจากศรีสะเกษ จัดตั้งมูลนิธิศุกลช่วยเหลือสังคม แต่ตกเป็นเป้าวิจารณ์หนักเรื่องใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ และข้อพิพาทกับปอนด์จักรกฤษณ์
ซองดูฮี หรือ ปั่น ชาวจังหวัด ศรีสะเกษ ยูทูบเบอร์ผู้ติดตามหลักล้าน กำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เงินบริจาค ผ่าน มูลนิธิศุกล และข้อพิพาทสาธารณะกับจิตอาสา ปอนด์ จักรกฤษณ์ หลังเส้นทางชีวิตที่ผจญทุกข์ยากมานานกลับต้องเจอบททดสอบครั้งใหญ่
ต้นกำเนิดชีวิตยากจนสู่ยูทูบเบอร์ดัง
ซองดูฮีเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยบิดาและมารดาเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งคู่ ทำให้เขาต้องพึ่งพาตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่ออายุครบ 12 ปี เขาตัดสินใจบวชเรียนที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ก่อนจะลาสิกขาออกมาทำงานหลากหลายอาชีพ ทั้งคนขับแท็กซี่ คนขับรถฉุกเฉิน และคนขับรถส่วนตัวให้ผู้บริหารAlso readต้อนรับการกลับมา! มือดีส่งโดรนแอบถ่าย 'พอช' คุมแมนยูซ้อมมื้อแรก เห็นชัดแบ่ง3กลุ่ม (มีคลิป)
ช่วงที่ทำงานในเกาหลีใต้ นายจ้างไม่สามารถออกเสียงชื่อเล่นว่า ปั่น ได้ถูกต้อง จึงตั้งชื่อให้ว่า ซอง ดูงี ซึ่งเขาได้ดัดแปลงเป็น ซอง ดูฮี ในปัจจุบัน จุดเปลี่ยนสำคัญคือการทำคลิปวิดีโอในช่อง ซอง ดูฮี CHANNEL และคลิปไวรัลเรื่องการสมัครเป็นลูกเขยสวนทุเรียน ตลอดจนการร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอเพลง นกเจ่า ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงและรายได้มหาศาล
ประวัติการกุศลและการก่อตั้งมูลนิธิศุกล
ชื่อเสียงและความมั่งคั่งทำให้ซองดูฮีหันกลับมามุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 เขาใช้เงินส่วนตัวดัดแปลงรถตู้ 2 คันให้เป็นรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อพาผู้ป่วยติดเชื้อจากกรุงเทพฯ กลับไปรักษาตัวที่ภาคอีสานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 1,000 คน จนได้รับรางวัลคนดีศรีสะเกษ
หลังจากประสบปัญหาชีวิตส่วนตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเขาประกาศจดทะเบียนหย่าและยกทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้บุตรสาวทั้ง 2 คน พร้อมส่งเสียค่าเลี้ยงดูเดือนละ 50,000 บาท เขายังคงมุ่งมั่นกับงานสังคม โดยการจัดโครงการเหมารถทัวร์ฟรี 5 คัน ในช่วงสงกรานต์ปี 2567 เพื่อพาแรงงานกลับบ้านเกิด
เพื่อ系统性 การช่วยเหลือ เขาวางแผนก่อตั้งมูลนิธิศุกลในช่วงปี 2568-2569 เพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือผู้ยากไร้และพื้นที่ชายแดน โดยหวังสร้างความโปร่งใสและยั่งยืนในการดำเนินงานด้านกุศลสังคมให้กับกลุ่มเปราะบางและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล
กระแสวิพากษ์วิจารณ์การบริหารเงินบริจาค
ในเดือนสิงหาคม 2568 กระแสสังคมกลับเปลี่ยนทิศทางเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคที่ซองดูฮีเปิดรับมาช่วยเหลือผู้ยากไร้ มีผู้กล่าวหาว่านำเงินไปใช้หนี้พนันบั้งไฟจำนวน 800,000 บาท และนำไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซองดูฮีจึงไลฟ์สดปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ยืนยันว่าความบริสุทธิ์ใจและเปิดเผยรายการใช้จ่ายที่นำไปช่วยเหลือโรงพยาบาล
เขาอธิบายว่าภาพสลิปการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการโอนเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ที่สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนอื่นไปก่อน พร้อมทั้งยอมรับว่ามีหนี้สินจากงานบั้งไฟจริง แต่เป็นหนี้ส่วนตัว ไม่ได้นำเงินบริจาคไปใช้ชำระหนี้แต่อย่างใด โดยได้ประกาศนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหาในฐานความผิดหมิ่นประมาท
ความขัดแย้งกับปอนด์จักรกฤษณ์
ถัดมาในเดือนกรกฎาคม 2569 ซองดูฮีต้องเผชิญกับดราม่าครั้งใหม่จากการปะทะคารมกับจิตอาสา ปอนด์ จักรกฤษณ์ ในเหตุการณ์ภารกิจเคลื่อนย้ายร่างพระธุดงค์ที่มรณภาพจากอุบัติเหตุชนกับรถกระบะโดยเด็กอายุ 11 ปี ซองดูฮีได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตเชิงตำหนิทีมงานของปอนด์
เขาอ้างว่าพบพฤติกรรมคล้ายการทิ้งภารกิจและหลุดออกจากขบวนระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายร่าง พร้อมจี้ให้ทีมงานของปอนด์ชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อตอบข้อกล่าวหาและการปฏิบัติหน้าที่ในงานกู้ภัยที่อาจมีความบกพร่องตามที่ถูกตั้งคำถามในสังคมออนไลน์
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