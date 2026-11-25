ซอง ดูฮี พบ น้ำ รพีภัทร แก้ปัญหาข้อพิพาทหลังปะทะร้านอุดร
คู่กรณี 'ซอง ดูฮี' และ 'น้ำ รพีภัทร' ประชุมร่วมหาทางออกหลังเหตุปะทะร้านบ่อตกกุ้ง เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยภรรยาทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาสำเร็จ
กรณีข้อพิพาทระหว่างนักแสดงหนุ่ม " น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล" และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง " ซอง ดูฮี" ที่เริ่มต้นจากเหตุปะทะกันกลางวงสังสรรค์ที่ร้าน บ่อตกกุ้ง ในเขต เทศบาลนครอุดรธานี เมื่อเช้ามืดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ได้มีพัฒนาการสำคัญเมื่อเช้าวันนี้ 25 พ.ย. 2569 โดย " ซอง ดูฮี" ได้ออกมายืนยันผ่านสื่อโซเชียลว่าสามารถหาทางออกได้สำเร็จแล้ว
การเจรจาสำเร็จระหว่างภรรยาทั้งสองฝ่าย
ความคืบหน้าล่าสุด "ซอง ดูฮี" ได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยได้แท็กกล่าวหา "มินตรา ชนิศา" ซึ่งเป็นภรรยาของ "น้ำ รพีภัทร" และเป็นภรรยาของตนเองอีกด้วย ข้อความดังกล่าวระบุว่าได้พูดคุยกับภรรยาของพี่น้ำและภรรยาของตนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทั้งสองฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วAlso readศาลฯ เอาจริง คดีทำลายสิ่งเเวดล้อม ไม่ให้ประกันตัว เจ้าของโรงงาน
จากผลการเจรจาระหว่างภรรยาทั้งสองทำให้บรรยากาศตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายลง "ซอง ดูฮี" ระบุว่าวันนี้ตนรอพูดคุยกับ "น้ำ รพีภัทร" เพื่อสรุปจบเรื่องราวนี้ไปด้วยกัน ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าปัญหาในระดับบุคคลเริ่มคลี่คลายด้วยความเป็นผู้ใหญ่และเหตุและผล
มุมมองต่อผลกระทบสาธารณะและความรับผิดชอบ
นอกจากโพสต์หลักแล้ว "ซอง ดูฮี" ยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ดังกล่าวโดยยืนยันว่าเคยพูดในกลุ่มว่าต่อไปนี้จะไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งมากกว่าการชนะคดีหรือการต่อสู้ทางอารมณ์ในสื่อออนไลน์
อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ระบุด้วยว่าจะรอสรุปให้ทุกท่านฟังอีกหนึ่งรอบหลังจากพูดคุยกับ "น้ำ รพีภัทร" เสร็จสิ้น ซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักต่อผลกระทบของพฤติกรรมตนต่อสังคมและผู้ติดตามจำนวนมากที่เฝ้าจับตามองคดีนี้มาตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ภาพสรุปจบและการขอโทษสาธารณะ
ล่าสุด "ซอง ดูฮี" ได้โพสต์รูปคู่กับ "น้ำ รพีภัทร" พร้อมแคปชั่นที่ระบุว่าวันนี้คงโพสต์รูปนี้ได้แล้ว โดยเรียก "น้ำ รพีภัทร" ว่าดาราในดวงใจและเน้นย้ำว่าผิดถูกผิดพลาดได้แต่ต้องรู้จักแก้ไข ข้อความนี้สื่อถึงความสัมพันธ์ที่กลับมาเป็นปกติและพร้อมเผชิญหน้ากับความผิดที่ก่อขึ้น
ทั้ง "น้ำ รพีภัทร" และ "ซอง ดูฮี" ต่างขอโทษที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมกับเรื่องราวของเราทั้งสองคน การออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นที่ร้านบ่อตกกุ้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
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