ซอง ดูฮี เปิดใจยอมรับจิตตกหลังตกเป็นข่าว โต้ตอบกรณี 'น้ำ รพีภัทร'
ซอง ดูฮี เผยรู้สึกจิตตกหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนัก รับพร้อมขอโทษน้ำ รพีภัทร หากกระทำผิด ส่วนภรรยาน้ำ รพีภัทร ชี้เงื่อนไขขอโทษต้องถอนแจ้งความก่อน
หลังจากที่ ซอง ดูฮี ได้ออกไปปรากฏตัวใน รายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อชี้แจงประเด็นข้อขัดแย้งในมุมมองของตนเอง ล่าสุด นักแสดงชื่อดังรายนี้ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนอีกครั้ง โดยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ากำลังรู้สึกจิตตกและเกรงกลัวต่อปฏิกิริยาของสาธารณชน แม้เขาจะเป็นผู้ตกเป็นฝ่ายถูกทำร้ายร่างกายก็ตาม แต่สิ่งที่ตามมาคือกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากสังคมออนไลน์
ซอง ดูฮี ยอมรับสภาพจิตใจและพร้อมขอโทษ
ในโอกาสเดียวกันนี้ ซอง ดูฮี ได้ออกมาแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่า พร้อมที่จะพูดคุยและกล่าวคำขอโทษต่อ น้ำ รพีภัทร ในฐานะที่เป็นรุ่นน้องในวงการ อย่างแน่นอน หากการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พึงพอใจต่อพฤติกรรมของเขา อย่างไรก็ตาม เขามองว่าเรื่องคดีความควรปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการไปตามขั้นตอน โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตนเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับทางฝั่งของน้ำ รพีภัทร อีกต่อไปในอนาคตAlso read'เช็คดวงวันนี้' วันเสาร์ 21 พ.ย. 69 เลขเด็ด มีโชคลาภ ความฝันให้โชค
เงื่อนไขขอโทษจากฝั่งน้ำ รพีภัทร
ด้าน ภรรยาของ น้ำ รพีภัทร อย่าง มินตรา ชนิสา เอกพันกุล ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว MintraChanisa Ekpankul เพื่อตอบโต้และชี้แจงประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในโพสต์แรก มินตรา ชนิสา ได้ระบุข้อความอย่างชัดเจนว่า หากต้องการขอโทษด้วยความจริงใจ สิ่งที่ควรทำคือถอนแจ้งความ โปสต์คลิปขอโทษ แล้วจบเรื่องกันไปทันที ซึ่งสะท้อนถึงท่าทีที่แข็งกร้าวในการแก้ปัญหา
มินตรา ชนิสา ยังได้ระบุเพิ่มเติมในวงเล็บว่า มีบุคคลจากฝั่งของ ซอง ดูฮี ไปติดต่อผ่านคนกลางเพื่อแจ้งความจำนงว่าอยากขอโทษ และอยากให้พี่น้ำยกโทษให้ พร้อมกับเสนอที่จะทำการถอนแจ้งความ อย่างไรก็ตาม มินตรา ชนิสา ไม่ได้ให้ความไว้วางใจในคำพูดดังกล่าวโดยตรง จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นก่อน
กระบวนการคนกลางและเงื่อนไขการขอโทษ
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้มีหลายเพจข่าวนำไปพาดหัวในทำนองว่าฝั่งของ น้ำ รพีภัทร มีเงื่อนไขที่ชัดเจนในกรณีนี้ โดย มินตรา ชนิสา ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อวานนี้หลังจากจบรายการโหนกระแส มีผู้ใหญ่โทรศัพท์มาแจ้งว่า ฝั่งคู่กรณีได้ไปปรึกษาและขอให้เธอเป็นคนกลาง เพื่อถ่ายทอดข้อความว่าฝั่งนั้นอยากขอโทษ อยากให้ยกโทษให้ แล้วก็จะทำการถอนแจ้งความตามสัญญา
จึงทำให้ มินตรา ชนิสา โพสต์ตอบกลับไปยังคนกลางในทำนองว่า หากจะขอโทษจริงๆ ก็ขอให้ไปถอนแจ้งความก่อน แล้วค่อยอัดคลิปขอโทษและโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เพราะเธอไม่ต้องการนัดเจอกันตัวต่อตัวในสถานการณ์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกซับซ้อนอยู่ แค่ทำตามเงื่อนไขเหล่านี้ก็ถือว่าเรื่องจบกันไป ถือเป็นการปิดฉากความขัดแย้งด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นทางการ
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment