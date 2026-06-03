ทีมชาติไทย U23 เสมอกันไปกับ ทีมชาติคีร์กิซสถาน U23 1-1 ในศึกอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์
ช้างศึก U23 ไล่เจ๊า คีร์กิซสถาน 1-1 ในศึกอุ่นเครื่อง ฟีฟ่า เดย์ โดย ยศกร บูรพา ซัดกู้ชีพท้ายเกม ก่อนมีคิวดวล เกาหลีใต้ นัดถัดไป 6 มิ.
ย. นี้ การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี นัดประเดิมโปรแกรม ฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น.
ณ สนาม ยามาโอกะ ฮานาซากะ อคาเดมี เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติไทย U23 ลงสนามดวลแข้งกับ ทีมชาติคีร์กิซสถาน U23 ทัพช้างศึก ได้ลุ้นคืนจากจังหวะยิงไกลของ ปฏิภาณชัย โพธิ์เทพ แต่บอลยังเบาเกินไปเข้ามือ อับดีย์ไรมอฟ ดาเนียลโอวิช ผู้รักษาประตูคู่แข่ง จากนั้นนาทีที่ 27 ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย ลองส่องไกลอีกครั้งทว่าบอลยังไม่ผ่านมือจอมหนึบคีร์กิซสถาน เกมทำท่าจะจบครึ่งแรกด้วยผลเสมอ แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ คีร์กิซสถาน U23 มาได้ประตูออกนำ ทีมชาติไทย 1-0 จากจังหวะยิงไกลของ โอมารอฟ ดาเนียล และจบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์นี้ กลับมาสู้กันต่อในครึ่งเวลาหลัง ทีมชาติไทย ปรับทัพด้วยการส่ง เจะฮานาฟี มามะ และ ภคพล บุญช่วย ลงสนามไปเล่นแทน บุคฆอรี เหล็มดี และ วรวุฒิ น้อยศรี นาทีที่ 60 โค้ชวัง ขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่นรวดเดียว 8 คน เพื่อทดสอบระบบและนักเตะ ประกอบด้วย ธีร์กวิน จันทร์ศรี, ชนภัช บัวพันธ์, ชัยพล อดทน, อรรถพล แสงทอง, กฤตภัค แสงสวัสดิ์, ธนกฤต โชติเมืองปัก, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า และ สิรภพ วันดี นาทีที่ 71 ทีมชาติไทย ชวดโอกาสตีเสมออย่างน่าเสียดาย จากจังหวะที่ ธนกฤต โชติเมืองปัก แทงทะลุช่องให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า เบียดชนะแนวรับคู่แข่งก่อนกดด้วยซ้าย บอลเช็ดคานเหลี่ยมบนออกหลังไป ถัดมานาทีที่ 75 อรรถพล แสงทอง ลากบอลลุยขึ้นมาก่อนยิงด้วยขวาหลุดเข้าข้างตาข่าย เข้าสู่ช่วง 10 นาทีสุดท้าย ทีมชาติไทย ส่งสองแนวรุกอย่าง ยศกร บูรพา และ จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน ลงสนามเพื่อหวังทวงประตูคืน นาทีที่ 82 ความพยายามของ ทัพช้างศึก U23 ประสบความสำเร็จ จากจังหวะฟรีคิกที่ กฤตภัค แสงสวัสดิ์ ปั่นไปติดเซฟผู้รักษาประตูคีร์กิซสถาน บอลเด้งมาเข้าทาง ยศกร บูรพา ตัวสำรองที่เพิ่งลงสนาม ซ้ำด้วยขวาสวนตัวเข้าไปให้ ทีมชาติไทย ตามตีเสมอเป็น 1-1 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ธนกฤต โชติเมืองปัก ลากลุยไปยิงด้วยขวาแต่บอลเบาเข้ามือ อับดีย์ไรมอฟ ดาเนียลโอวิช หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย U23 เสมอกันไปกับ ทีมชาติคีร์กิซสถาน U23 1-1 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทย U23 จะลงสนามพบกับ ทีมชาติเกาหลีใต้ U23 ณ สนาม ปทุมธานี สเตเดียม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 18.00 น.
ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 รวมถึงช่องทางออนไลน
ช้างศึก U23 คีร์กิซสถาน ฟีฟ่า เดย์ ทีมชาติไทย ทีมชาติคีร์กิซสถาน
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