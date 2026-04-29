ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ปิดโหมดงาน เปิดโหมดชิล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Gen Z

📆4/29/2026 12:15 PM
thaipost
ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ (CBCC) ตอกย้ำความเป็นคลับอันดับหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยแคมเปญ 'ปิดโหมดงาน เปิดโหมดชิล' จับมือ Carnival Golf และ YETI สร้างสรรค์ประสบการณ์ชิลหลังเลิกงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Gen Z

กรุงเทพฯ – 29 เมษายน 2569 – ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ( CBCC ) ตอกย้ำความเป็นคลับอันดับหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ ไลฟ์สไตล์ ชิลๆ และตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ Gen Z ด้วยการสานต่อแคมเปญ “เปิดโลกความชิลให้คูล” ภายใต้แนวคิด “ปิดโหมดงาน เปิดโหมดชิล” โดยมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาหลังเลิกงาน ( Afterwork Occasion) พร้อมเปิดตัว 3 พรีเซนเตอร์สุดชิล ได้แก่ เฟย, กาญจน์ และท็อป เพื่อชวนทุกคนมาสร้าง “โมเมนต์ชิลหลังเลิกงาน” ที่ตอบโจทย์เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกิจกรรมผ่อนคลายหลังการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของ Golf Lifestyle ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จึงได้ร่วมมือกับ Carnival Golf แบรนด์ Street Fashion ชั้นนำของประเทศ เปิดตัว Collection Apparel พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสายกอล์ฟ ไลฟ์สไตล์ และผู้ที่ต้องการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ทุกคนสามารถอัป ไลฟ์สไตล์ ให้ดูคูลและลงตัวยิ่งขึ้น การร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ CBCC ในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และ Gen Z ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า “ช่วงเวลาชิลหลังเลิกงาน” กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญในการดื่มหรือสร้างโมเมนต์ผ่อนคลายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม First Jobber ที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการทำงานและการปรับตัวเข้ากับชีวิตจริง ทำให้การออกไปสังสรรค์หลังเลิกงานกลายเป็นกิจกรรมสำคัญในการผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นแหล่งไอเดียดีๆ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสำรวจของ Hakuhodo (1st Jobber Attitude Towards Drinking Occasion, Hakuhodo Yearly National Survey, 2568) ที่ระบุว่า 65% ของคนรุ่นใหม่รู้สึกว่า “Chill Occasion” สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และ 56% มีความถี่ในการสังสรรค์หลังเลิกงานมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก 48% ในปี 2567 นอกจากนี้ “Chill Moment” ของ Gen Z ยังได้รับแรงขับเคลื่อนจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ บรรยากาศที่ใช่ (The Vibe), คุณภาพของกลุ่มเพื่อน (Quality over Quantity) และการเติมพลังหลังเลิกงาน (Recharging Energy) CBCC จึงนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาพัฒนาเป็นแนวคิดหลักของแคมเปญ “Chill Everyday – Afterwork ” และเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ “ปิดโหมดงาน แล้วเปิดโหมดชิล” ในชีวิตประจำวัน นางเจษฏากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ หรือ CBCC กล่าวว่า “ CBCC มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรม ‘Chill Everyday’ ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะช่วง Afterwork ที่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการเติมพลังและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่อว่าการชิลไม่จำเป็นต้องรอโอกาสพิเศษ แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันและใกล้ตัวกว่าที่เคย เราจึงยกระดับกลยุทธ์แบรนด์ผ่านการผสมผสาน ‘Content + Experience + Collaboration’ เพื่อผลักดันให้ CBCC เป็น Lifestyle Platform ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับโมเมนต์ชิลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในชีวิตประจำวันและกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ ที่กำลังเป็นที่นิยม” นอกจากนี้ CBCC ยังได้ร่วมมือกับ YETI แบรนด์ Drinkware ระดับโลก เพื่อยกระดับประสบการณ์ Chill Afterwork ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Chill Everyday – Afterwork ” ที่ได้ 3 หนุ่มเพื่อนซี้ เฟย-ภัทร เอกแสงกุล, กาญจน์ ชัชนันท์ ฉันทจินดา และท็อป ทศพล หมายสุข มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเททั้งการทำงานและการใช้ชีวิตหลังเลิกงาน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีช่วงเวลาชิลเพื่อเติมพลังและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งใช้ POST-IT เป็นสัญลักษณ์ของไอเดียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาผ่อนคลาย และเชิญชวนให้ทุกคน “ปิดโหมดงาน เปิดโหมดชิล” ไปกับการสังสรรค์กับเพื่อนๆ พร้อมคอลเลคชัน Chang Cold Brew Cool Club x YETI เพื่อเพิ่มความชิลให้ X2 ในทุกๆ วันหลังเลิกงาน ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ทาง Lazada – Chang World นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือไปสู่แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ผ่านการร่วมมือกับ Carnival Golf แบรนด์ลูกของ Carnival แบรนด์เสื้อผ้า ไลฟ์สไตล์ ของ Gen Z ที่เน้นกลุ่มคนที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟ เปิดตัว Chang Cold Brew Cool Club x Carnival Golf คอลเลคชันกอล์ฟ ไลฟ์สไตล์ ที่จะเปลี่ยนกีฬากอล์ฟให้เป็นแฟชั่นที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยไอเทมกว่า 10 ชิ้น ที่ได้รับการออกแบบให้สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส ไม่จำกัดเฉพาะในสนามกอล์ฟ สอดรับกับเทรนด์ “Golf Lifestyle ” ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่ม Gen Z ซึ่งช่วยเสริมสร้างบทบาทของ CBCC ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ และขยายขอบเขตจาก Drinking Occasion สู่ Lifestyle Culture ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ณ Carnival Store Central World และ Mega Bangna และช่องทางออนไลน์ www.

carnivalbkk.com (รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Chang World หรือ Carnival) การเปิดตัวแคมเปญฯ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โครงการ One Bangkok โดยมีไฮไลต์คือการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ การแนะนำพรีเซนเตอร์ และแฟชั่นโชว์คอลเลคชัน Chang Cold Brew Cool Club X Carnival Golf ซึ่งมีเหล่า Lifestyle Icon และ Influencer ร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์ สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็น “คลับของคนเจนคูล” อย่างชัดเจ

