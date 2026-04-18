ช้างศึกจูเนียร์ U16 พ่ายลาว 2-3 จอดป้ายรอบแบ่งกลุ่ม ศึกอาเซียน

ทีมชาติไทย U16 พ่ายให้กับ สปป.ลาว U16 ด้วยสกอร์ 2-3 ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ทำให้จบอันดับ 3 ของกลุ่ม บี ตกรอบการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ สปป.ลาว ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม
ศึก ฟุตบอล ชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้ดำเนินมาถึงนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มบี โดย ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ต้องพบกับคู่ปรับตลอดกาลอย่าง สปป.ลาว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพ "ช้างศึกจูเนียร์" พลาดท่าพ่ายให้กับ สปป.ลาว ไปอย่างหวุดหวิดด้วยสกอร์ 2-3 ส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอย่างน่าผิดหวัง ขณะที่ สปป.
ลาว สามารถคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้อย่างสวยงาม เกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้น ทั้งสองทีมต่างเปิดเกมแลกกันอย่างสนุก แต่เป็นทีมชาติไทยที่สามารถพังประตูขึ้นนำไปก่อนได้ในนาทีที่ 14 จากจังหวะที่ วิภูสิทธิ์ ศรีจันทร์ กองหน้าดาวรุ่งได้โอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวอันยอดเยี่ยม พาบอลหลบคู่ต่อสู้ก่อนที่จะตัดสินใจซัดด้วยเท้าขวาจากบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาด ทำให้ไทยขึ้นนำ 1-0 หลังจากนั้นทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอีก แต่ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 1-0 ของทีมชาติไทย เข้าสู่ครึ่งเวลาหลัง รูปเกมกลับมาเปิดกว้างขึ้นอีกครั้ง สปป.ลาว พยายามเดินหน้าบุกเพื่อตีเสมอ และความพยายามก็สัมฤทธิ์ผลในนาทีที่ 53 จากลูกฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษ อนุลักษณ์ สิงสาวัง ตัวรุกของ สปป.ลาว ได้โอกาสสังหารด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งโค้งข้ามกำแพง ก่อนจะมุดเสียบเสาไกลเข้าประตูไปอย่างสวยงาม เป็นการตีเสมอ 1-1 ให้กับ สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม ความดีใจของ สปป.ลาว อยู่ได้ไม่นาน เพียงไม่กี่นาทีต่อมา ในนาทีที่ 62 ทีมชาติไทยก็สามารถกลับมาขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ได้สำเร็จ ปิยะพัทธ์ มาลีสายชล ได้มีโอกาสยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษ บอลไปติดเซฟผู้รักษาประตู สปป.ลาว แต่บอลกระฉอกมาเข้าทาง เปรซ อเวส เคลี่ คัวกู้ ที่ตามมาซ้ำจ่อๆ ไม่พลาด ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่าย ทำให้ไทยได้เปรียบอีกครั้ง แต่แล้วในนาทีที่ 71 ความผิดพลาดในเกมรับของทีมชาติไทย ก็เปิดโอกาสให้ สปป.ลาว ได้ประตูตีเสมอเป็น 2-2 อีกครั้ง บอลจากจังหวะที่ไทยเสียการครองบอลในแดนตัวเอง ก่อนจะกลายเป็นโอกาสให้ สิสมบัติ วิลัยโสน ของ สปป.ลาว ได้บอลในกรอบเขตโทษ และสามารถยิงด้วยเท้าขวาเข้าไปตุงตาข่ายอย่างง่ายดาย ความผิดพลาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของนักเตะไทยอย่างมาก และเพียงแค่ 5 นาทีต่อมา ในนาทีที่ 76 สปป.ลาว ก็สามารถพลิกแซงขึ้นนำได้สำเร็จจากจังหวะโต้กลับที่รวดเร็ว สิสมบัติ วิลัยโสน คนเดิม เป็นผู้ที่ทะลุทะลวงแนวรับไทย ก่อนจะตัดสินใจยิงด้วยเท้าขวาอย่างเฉียบขาด บอลพุ่งเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงาม เป็นประตูชัยให้ สปป.ลาว พลิกกลับมาชนะไป 3-2 จากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังนี้ ทำให้ ทีมชาติไทย U16 ที่เก็บไปเพียง 3 คะแนน จากการลงสนาม 3 นัด จบอันดับที่ 3 ของกลุ่มบี และต้องตกรอบการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ สปป.ลาว U16 สามารถเก็บไปได้ถึง 7 คะแนน จาก 3 นัด พร้อมคว้าแชมป์กลุ่ม บี ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี ส่วน เมียนมา ที่มี 4 คะแนน จะต้องไปลุ้นผลการแข่งขันของกลุ่มอื่นๆ เพื่อหาทีมอันดับสองที่ดีที่สุดที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป ส่วนทีมชาติไทย U16 ก็ต้องกลับไปทบทวนและปรับปรุงการเตรียมทีมสำหรับรายการในอนาคตต่อไ
