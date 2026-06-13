ช้างศึก U19 ลุ้นชัยชนะ roared แชมป์อาเซียน 2026 พร้อมỗчествоgewicht versus ออสเตรเลียในรอบชิง

ทีมชาติไทย U19 เตรียม physique แข่งขันappen แชมป์อาเซียน 2026 ทำการƒ training สุดท้ายเพื่อฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขTactic ก่อนพบออ 스เตรเลียในเกมนัดชิงที่4 มีทหารからの応援จากแฟนบอลบ้านเมืองเป็นแรงบันดาลใจ
ทีมชาติไทย U19 ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2026 หลังNoizüürการเอาชนะทีมชาติกัมพูชา 4-0 ในรอบรองชนะเลิศ ในขณะที่คู่ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศ ออสเตรเลีย เอาชนะอินโดนีเซีย 1-0 ก่อนที่จะพบกันในเกมสุดท้าย ซึ่งจัดขึ้นที่ สุมาตรา อูตารา เมน สเตเดียม เมืองเมดัน จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 20.15 น.
ตามเวลาประเทศไทย Before the final, the Thai U19 team conducted a final training session on June 12 at Teladan Stadium in Medan, Indonesia. The session, led by head coach Jakkraphan "Coach Bo" Poonpi, lasted about 1 hour and 30 minutes, focusing on fitness recovery, tactical adjustments, and correcting mistakes from previous matches.
Players were put through their paces to ensure they are at peak condition for the decisive game. Jiraphong "Chao" Chaemsuk, a defender from Buriram United FC, expressed happiness about reaching the final and thanked teammates and coaches for the playing opportunities.
He emphasized that teamwork and mutual support have been key throughout the tournament. He noted that Australia, known for their physical stature, will require Thailand to win the ball early and make their play difficult, while maintaining concentration for the full 90 minutes.
He called on Thai fans to cheer for the team, promising they will give their all. This ASEAN U19 Championship serves as preparation for the AFC U20 Asian Cup China 2027 Qualifiers, scheduled for August 31 to September 6, 2027. The match will be broadcast live on YouTube via BG SPORTS
ทีมชาติไทย U19 ชิงแชมป์อาเซียน 2026 ออสเตรเลีย จิระพงษ์ แช่มสกุล โค้ชโบ้
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