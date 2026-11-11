ช่างเอ๋ มอบสเตทเมนต์เงินโอน 83 ล้าน ปอศ. ยันบริสุทธิ์ใจ
ช่างเอ๋ นำเอกสารบัญชีเงินโอนรวม 83 ล้านบาท จากมูลนิธิองค์กรทำดีและบุ๋ม ปนัดดา ส่งให้ ปอศ. ชี้แจงที่มาของเงิน พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในคดี
นายอภิชาติ แซ่หลู่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ช่างเอ๋ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ( ปอศ.) เพิ่มเติม เพื่อมอบหลักฐานทางการเงินสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดี มูลนิธิองค์กรทำดี โดยในครั้งนี้เขาได้เตรียมเอกสารรายการเดินบัญชีธนาคาร (สเตทเมนต์) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมมาอย่างละเอียดเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงิน
นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ์ ทนายความของช่างเอ๋ เปิดเผยว่า การเข้าพบเจ้าหน้าที่ในวันนี้เป็นการดำเนินการตามความประสงค์ของนายอภิชาติโดยตรงที่ต้องการนำหลักฐานมาชี้แจงด้วยตนเองในฐานะพยาน ไม่ได้เกิดจากการประสานงานหรือเรียกตัวจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่Also readนายกุ้งและช่างเอ๋เข้าพบตำรวจนำหลักฐานบัญชีใหม่ยื่นยืนยันความบริสุทธิ์ ยอดหมุนเวียน 83-84 ล้านบาท ไม่น่าเชื่อ 90 ล้าน
รายละเอียดยอดเงินโอน 83 ล้านบาท
เอกสารสเตทเมนต์ทางการเงินที่นำส่งในครั้งนี้ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ช่างเอ๋ได้ขอเพิ่มเติมจากธนาคารเนื่องจากครั้งก่อนหน้ายังมีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน ผลจากการตรวจสอบพบว่ามียอดเงินโอนจากมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีส่วนตัวของนางสาวปนัดดา รวมเป็นจำนวนประมาณ 83 ล้านบาท
ตัวเลข 83 ล้านบาทนี้ประกอบด้วยการโอนเงินทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้างโครงการ และเงินส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างนายอภิชาติโดยตรง ซึ่งช่างเอ๋ระบุว่าพร้อมจะอธิบายรายละเอียดทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้เห็นภาพรวมของเส้นทางการเงินทั้งหมดอย่างชัดเจนและโปร่งใส
สถานะทางกฎหมายและความกังวล
แม้ว่านายอภิชาติจะยืนยันในความบริสุทธิ์ใจและไม่เคยมีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดใดๆก็ตาม แต่เขาก็ยอมรับว่ามีอารมณ์ความรู้สึกกังวลอยู่บ้างภายหลังมีข่าวลือว่าชื่อของเขาอาจปรากฏอยู่ในรายชื่อบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในอนาคต
อย่างไรก็ตาม นายอภิชาติยังคงวางใจในระบบกระบวนการยุติธรรมไทย และยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยไม่มีการหลบหนีหรือปฏิเสธหน้าที่ใดๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานการสอบสวนของหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนต่อไปของการสอบสวน
หลังจากได้รับเอกสารสเตทเมนต์เพิ่มเติมแล้ว ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) จะนำไปประกอบการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างมูลนิธินายทุน และผู้รับเหมาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในคดีนี้
การยื่นหลักฐานครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้คดีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยช่างเอ๋หวังว่าการชี้แจงที่มาของเงิน 83 ล้านบาท จะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยและพิสูจน์ได้ว่าเขานั้นไม่มีความผิดตามที่บางฝ่ายกล่าวอ้าง พร้อมรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากพนักงานสอบสวนต่อไป
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