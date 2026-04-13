ช่างซ่อมคอมฯ วัย 56 ร้องทุกข์ ภรรยาหนีตามชายอื่น อ้างเหตุผลปัญหาสุขภาพทางเพศ

นายอนุวัฒน์ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์วัย 56 ปี ร้องทุกข์หลังภรรยาที่อยู่กินกันมา 18 ปี หนีตามชายอื่น อ้างเหตุผลเรื่องสมรรถภาพทางเพศ พร้อมเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานและเดินทางไปยังร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากนายอนุวัฒน์ อายุ 56 ปี ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ผู้ซึ่งกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียภรรยาที่อยู่กินด้วยกันมา 18 ปี โดยมีทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและมีบุตรร่วมกัน 2 คน (อายุ 12 ปี และ 15 ปี) ภรรยาของนายอนุวัฒน์ได้หนีตามนายกบ อายุ 35 ปี ไป ซึ่งนายกบอ้างว่าตนเองสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์มา ไม่เกรงกลัวการถูก ฟ้องร้อง แต่อย่างใด
จากการเปิดเผยของนายอนุวัฒน์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา โดยกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านสามารถบันทึกภาพขณะที่นายกบมารับภรรยาของนายอนุวัฒน์ได้อย่างชัดเจน นายอนุวัฒน์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าถึงความรู้สึกที่ต้องเผชิญในครั้งนี้ว่า ตนเองเริ่มระแคะระคายถึงพฤติกรรมของภรรยามาได้ระยะหนึ่งแล้ว จนกระทั่งได้รับทราบข้อมูลจากลูกชายว่าภรรยาของตนมีการติดต่อกับชายอื่นอย่างลับๆ ซึ่งในตอนแรกนายอนุวัฒน์ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ภายในใจ เนื่องจากหวังว่าภรรยาจะกลับมาคิดได้ แต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงเรื่อยๆ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สามที่เกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้น นายอนุวัฒน์ทราบมาว่านายกบได้ใช้วาทศิลป์โน้มน้าวใจจนภรรยาของตนหลงเชื่อและตัดสินใจทิ้งบ้าน ทิ้งลูก เพื่อไปอยู่กับนายกบ นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลว่าภรรยาได้โอนเงินเดือนทั้งหมดที่ได้รับจากการทำงานให้กับนายกบโดยไม่มีการเก็บออมไว้เองเลย นายกบได้ชักชวนภรรยาของนายอนุวัฒน์ไปทำงานที่นิคมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
นายอนุวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาตนเองให้อภัยภรรยามาโดยตลอด แต่ในครั้งนี้ตนเองตัดสินใจที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีของตนกลับคืนมา โดยจะดำเนินการฟ้องร้องนายกบในข้อหาเป็นชู้ ซึ่งมีหลักฐานต่างๆ พร้อม สาเหตุที่ภรรยาของนายอนุวัฒน์ตัดสินใจหนีตามนายกบนั้น ภรรยาได้อ้างว่านายอนุวัฒน์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งนายอนุวัฒน์ยอมรับว่าเป็นความจริงเนื่องจากอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม นายอนุวัฒน์ได้พยายามดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
นายอนุวัฒน์ได้พยายามพูดคุยกับภรรยาถึงทางออกอื่นๆ เช่น การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อทดแทนในสิ่งที่ขาดหายไป แต่ภรรยายังคงมีความต้องการทางเพศอยู่
