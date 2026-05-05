ช่างโต้งหลั่งน้ำตา พิสูจน์เจอทองคำแท้ 50 บาท ในพระเกศหล่อทองคำ

ช่างหล่อพระเกศหลั่งน้ำตาเมื่อพิสูจน์พบทองคำแท้ 50 บาท อยู่ในพระเกศหล่อทองคำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทองเหลือง เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชูขอให้ร้านสแกนพระเกศออกมาขอโทษ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 พระครูปทุมปุญโญภาส เจ้าอาวาส วัดบุญชื่นชู ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย พระครูประทีปธรรมโร เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหาข้อตกลงในการผ่าพิสูจน์ พระเกศทองคำ ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทองเหลือง หลังจากที่ร้านนะโมบ้านช่างทอง เพชรทอง & จิวเวอรี่ ได้โพสต์คลิปวิดีโอแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ทองคำของพระเกศดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นทองเหลือง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือสังกะสีผสมกับทองแดงเท่านั้น นายวรพจน์ จิตตะธัม อายุ 43 ปี หรือ ช่างโต้ง ช่างหล่อพระเกศ ได้ทำการผ่าพระเกศ โดยทำการผ่าตามแนวขวาง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที ซึ่งหลังจากเปิดออกนายวรพจน์ ดีใจจนหงายหลัง พอพบว่ามีชิ้นส่วนทองอยู่ข้างใน ที่หล่อติดอยู่กับปูน โผล่ขึ้นมาเล็กน้อย จากนั้นจึงได้ใช้อุปกรณ์เพื่อเพื่อที่จะทุบเอาปูนออก จนกระทั่งเมื่อทุบปูนออกจนหมดจึงพบเนื้อทองอยู่ที่บริเวณปลายของพระเกศ ช่างโต้ง อายุ 43 ปี กล่าวทั้งน้ำตาว่า ผมนั่งดูพระเกศ ตามสื่อต่างต่างที่เอามาลงไว้ ผมสังเกตทุกอย่างทุกรอยทุกรายละเอียด ผมดูจนผมจะบ้า เพราะผมไม่รู้เลย 10 ปีที่ผ่านมา ใครจะเอาพระเกศนี้ไปทำอะไรบ้าง 10 ปี พระเกศไม่ได้อยู่กับผม แต่ผมต้องมารับผิดชอบ ว่ามีทองอยู่ ถ้าไม่อยู่กูติดคุก ลูกเต้าจะอยู่ยังไง แล้วผมต้องมาผ่า ทุกคนบอกว่าต้องอยู่ แต่ผมคิดว่ายังไงก็อยู่ ผมนั่งมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมไหม เพราะว่าเกศ ผมทำไปเป็น 100 เป็น 1000 อัน แต่ผมก็สังเกตว่ารอยนี้คืออะไรรอยนี้เป็นอะไรจนผมมั่นใจ ว่าใช่อันเดิมและ ต้องมีทองข้างใน พระครูปทุมปุญโญภาส เจ้าอาวาส วัดบุญชื่นชู กล่าวว่า อาตมาก็มั่นใจตามที่ ช่างโต้ง บอกไว้ แต่อาตมาแค่เสียความรู้สึกมากเลย ว่าของสูงเหมือนเราลบหลู่ท่าน เราก็อยากจะทำแบบนั้น และอาตมาก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น อาตมาสร้างวัดหมดไปเป็นร้อยล้าน แชร์เงินแค่นี้ก็ขอให้เข้าใจอาตมาด้วย แต่ร้านที่ไปสแกนแบบนี้ทำให้เสื่อมเสีย ก็อยากให้ทางร้านออกมาขอโทษหรือเข้ามาพบกับอาตมาก็ได้ เพราะข่าวที่ออกไปทำให้ชื่อเสียงของวัดเสียหายในส่วนของทอง ก็จะให้ร้านทองนำเครื่องมือมาเพื่อเอาทองออกมา แล้วก็จะมาตกลงกันอีกครั้งว่าทำอย่างไร แต่ในส่วนของพระเกศ ช่างโต้ง ได้บอกว่าจะสร้างอันใหม่ให้ ซึ่งในส่วนนี้เราก็จะต้องคุยรายละเอียดกันอีกว่าดำเนินการยังไงต่อไป อาตมาอยากจะบอกให้สื่อและคนที่เอาไปลงให้เข้าใจ ว่าหลวงพ่อไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลย ด้วยความสัตย์จริง โดยหลวงพ่อตั้งใจไว้ว่าจะสร้างวัดนี้ให้สำเร็จ มีแต่ความประสงค์ดีไม่มีความประสงค์ร้ายเล.
