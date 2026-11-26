ช่อง 8 รับโล่ The Hero of the Century จากมูลนิธิปวีณา
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เข้ารับรางวัล The Hero of the Century ประเภทสื่อมวลชน จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูผลงานด้านสังคม
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้รับรางวัลอันมีเกียรติสูงส่งในชื่อ The Hero of the Century ประเภทสื่อมวลชน จากการมอบโดย มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ภายในงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคลากรและหน่วยงานที่ทุ่มเทแรงใจแรงกำลังเพื่อสร้างคุณูปการอย่างยั่งยืนต่อสังคมไทย
รายละเอียดการมอบโล่เกียรติยศระดับตำนาน
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นองค์กรที่เลื่องลือในภารกิจรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ได้จัดกิจกรรมใหญ่ในชื่อ We Join Hands to End Violence Against Children and Women ขึ้น ณ ห้องประชุม C-asean อาคาร CW TOWER กรุงเทพมหานคร โดยการจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของภาคส่วนสื่อมวลชนAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
สื่อมวลชนได้รับรางวัล The Hero of the Century ประเภทสื่อมวลชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการนำเสนอข้อเท็จจริง ตีแผ่ปัญหาสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การมอบรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในพลังของสื่อที่ถูกต้องและทันสมัย
ตัวแทนช่อง 8 เข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการ
ในโอกาสอันสำคัญนี้ คุณสกุลกาญจน์ จิรอิสราเมศร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กร สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่เกียรติยศดังกล่าว โดยได้รับมอบอำนาจจาก คุณนงลักษณ์ งามโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายมัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
การปรากฏตัวของคุณสกุลกาญจน์ จิรอิสราเมศร์ ครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก คุณพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้ดำเนินรายการลุยชนข่าว ซึ่งร่วมเข้าพิธีรับมอบโล่เกียรติยศนี้ไปด้วยกัน การมีส่วนร่วมของบุคลากรระดับสูงและบุคลากรประจำรายการข่าวของช่อง 8 ชี้ให้เห็นถึงความให้ความสำคัญและคุณค่าของรางวัลอันทรงเกียรตินี้
ประเภทรางวัลและแนวทางการขับเคลื่อนสังคม
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้กำหนดโครงสร้างรางวัลออกเป็น 4 ประเภทหลัก เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งสื่อ ราชการ ประชาชน และผู้สนับสนุนทางการเงิน
รางวัลประเภทที่หนึ่งคือ The Hero of the Century ประเภทสื่อมวลชน ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทของสื่อสารมวลชน ประเภทที่สองคือ The Hero of the Century ประเภทหน่วยราชการและข้าราชการ เพื่อเชิดชูหน้าที่ราชการ ประเภทที่สามคือ The Hero of the Year ประเภทพลเมืองดี และประเภทสุดท้ายคือรางวัล Diamond Heart ประเภทผู้สนับสนุน ที่เน้นการสนับสนุนด้านทรัพยากร
การแบ่งประเภทรางวัลเช่นนี้ สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ปัญหาความรุนแรงและสร้างสังคมที่ปลอดภัย โดยเฉพาะการที่สื่อมวลชนได้รับรางวัลระดับ The Hero of the Century ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดชนิดหนึ่ง บ่งบอกถึงมาตรฐานและผลงานที่โดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นในประเภทเดียวกัน
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและทิศทางในอนาคต
การได้รับรางวัล The Hero of the Century ประเภทสื่อมวลชน จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในการนำเสนอข่าวสารที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคมไทย ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรในองค์กรรักษาคุณภาพการทำงานไว้ต่อไป
สำหรับประชาชนและผู้ชมทั่วไป การตระหนักถึงรางวัลนี้ช่วยให้เห็นถึงมาตรฐานการสื่อสารที่มีจริยธรรมและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะในประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
ในขั้นตอนต่อไป ช่อง 8 จะยังคงยึดถือเจตนารมณ์ของการเป็นผู้สนับสนุนสังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยอาจมีการจัดทำเนื้อหาข่าวสารที่สอดคล้องกับแนวทางของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืน
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